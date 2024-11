L'insonnia, problema diffuso. Spesso la causa è nella scelta del materasso secondo Kesonno

Roma, 26 novembre 2024. Sono circa 13,4 milioni gli italiani che, secondo le ultime rilevazioni dell'AIMS (Associazione Italiana Medicina del Sonno) soffrono di insonnia, ma, nonostante questo, il 46% di loro non fa nulla per risolvere il problema. Un fenomeno dunque diffuso che riguarda in particolare le donne e gli anziani e che ha cause ben precise. Una di queste è l'utilizzo di un materasso e di una rete letto non adeguate: "Sono diverse -spiega Stefano Giuliani, Ceo di Kesonno - le persone che vengono da noi dopo un percorso lungo e faticoso. Siamo attenti alla nostra alimentazione, ai materiali dei nostri vestiti e ai prodotti per l'igiene personale, ma spesso dimentichiamo l'importanza del materasso su cui passiamo un terzo della nostra vita. Riposare bene è invece fondamentale".

Fare la scelta giusta è dunque necessario per combattere l'insonnia: "Se non ci sono altre patologie -continua Giuliani- non si dorme o si dorme male a causa di un materasso sbagliato. In linea di massima chi dorme sul ventre o sulla schiena apprezzerà maggiormente un materasso più sostenuto, mentre chi dorme sul lato privilegerà un comfort più soffice. Ma il filo rosso che lega tutto è la qualità. Noi produciamo materassi dal 1920, quando la bisnonna del mio papà Giampiero fondò l'azienda che è arrivata oggi a me, passando di generazione in generazione. Una storia ultra centenaria che basa tutto sulla scelta dei materiali usati e sul rapporto di fiducia che si è ormai instaurato con il cliente".

Un'azienda storica, dunque, che ora guarda anche al futuro: "Oltre alla nostra sede tradizionale -continua Giuliani- abbiamo deciso di puntare anche sulla vendita online che abbraccia la modernità. In questo modo, possiamo raggiungere più persone senza rinunciare ai nostri valori fondamentali: qualità, velocità nella produzione e trasparenza nei materiali usati. I nostri materassi sono considerati dispositivi medici e, per questo, utilizziamo tecnologie moderne e un approccio basato sui dati. L'insonnia è un problema serio e noi siamo convinti di poter migliorare significativamente la qualità del sonno con prodotti progettati con cura e attenzione".

