Lo storage all-flash OceanStor Dorado di Huawei nominato tra le cinque migliori soluzioni NAS per la sicurezza informatica da DCIG

SHENZHEN, Cina, 7 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Data Center Intelligence Group (DCIG), azienda leader mondiale nell'analisi e nella ricerca tecnologica, di recente ha inserito lo storage OceanStor Dorado di Huawei nella relazione DCIG TOP 5 Cybersecure 10PB+ NAS Solutions 2025-26. Lo storage all-flash OceanStor Dorado di Huawei ha ottenuto numerosi riconoscimenti per l'elevata resilienza dei dati e per le funzionalità NAS.

Nel rapporto, DCIG prevede che il mercato globale dei NAS sarà destinato praticamente a triplicarsi nei prossimi sette anni, ma questa diffusa adozione porta con sé anche sfide crescenti alla resilienza, in particolare a causa della crescente minaccia del ransomware. Quando scelgono lo storage NAS, quindi, le aziende attribuiscono un'importanza sempre maggiore alla resilienza dei dati.

Il rapporto indica che, nell'acquisto di storage NAS, le imprese dovrebbero dare priorità alla resilienza dei dati, concentrandosi su funzionalità chiave come il rilevamento di ransomware, la crittografia at rest, gli snapshot sicuri e la gestione e il controllo delle autorizzazioni. A supporto di tutto questo, nella sua relazione DCIG ha valutato i servizi di storage e le capacità di resilienza dei dati di 24 soluzioni NAS tradizionali, esaminando numerose dimensioni come affidabilità, performance e resilienza. Il rapporto fornisce informazioni preziose per le aziende che desiderano acquistare storage NAS.

La relazione ha definito lo storage all-flash OceanStor Dorado di Huawei come un prodotto d'eccellenza in diversi ambiti:

Protezione ransomware completa: le funzionalità integrate di rilevamento ransomware pre-evento, durante l'evento e post-evento della soluzione consentono un rilevamento più rapido e accurato e un tasso di rilevamento ransomware fino al 99,99%. Inoltre proteggono in modo proattivo i dati grazie a tecnologie all'avanguardia come honeyfile integrati e Air Gap.

Stabile e affidabile: la soluzione utilizza un'architettura SmartMatrix full mesh, insieme all'esclusiva soluzione NAS active-active, per garantire un'affidabilità del 99,99999%. Supporta inoltre aggiornamenti senza interruzioni da un singolo dispositivo a soluzioni di disaster recovery (DR) multi-sito, come DR active-active, 3DC e 4DC, per garantire servizi sempre attivi.

Efficiente e agile: l'innovativo file system scalabile OceanFS è in grado di migliorare la capacità di elaborazione del sistema, mentre il layout intelligente dei metadati e l'algoritmo di bilanciamento delle directory incrementano significativamente le performance di accesso ai file, garantendo prestazioni di accesso migliori del 30% per file di grandi dimensioni rispetto al miglior sistema del settore.

Lo storage all-flash OceanStor Dorado di Huawei è stato nominato tra le cinque migliori soluzioni informatiche di storage da DCIG per diversi anni consecutivi. Huawei si è impegnata a dare priorità all'innovazione e agli investimenti per migliorare le performance, l'affidabilità e la resilienza dello storage, puntando ad affermarsi come la primissima scelta per i clienti in un'ampia gamma di settori.

Per maggiori informazioni sul report DCIG TOP 5 Cybersecure 10PB+ NAS Solutions 2025-26 visitare: https://e.huawei.com/en/material/enterprise/55b136cea83242b7978145891e9aadb3

Per ulteriori informazioni sui prodotti e sulle soluzioni di data storage targate Huawei visitare: https://e.huawei.com/en/products/storage

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2725213/image.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2725214/Huawei.jpg

