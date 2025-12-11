Luce, calore e silenzio: Baita Prali, un rifugio di benessere in alta quota

Milano, 11 dicembre 2025 – C’è una montagna che ama la luce. E c’è una casa che, a 1.500 metri d’altitudine, la accoglie come un gioiello. Baita Prali è il progetto che racconta una nuova idea di rifugio alpino: elegante, contemporaneo e avvolto dal calore dei materiali naturali. Un luogo dove la luce non entra soltanto, ma vive attraverso gli infissi Oknoplast. E qui, accanto al dialogo con il paesaggio, prende forma un progetto materico fatto di legno, pietra e texture autentiche, studiato per restituire alla casa il carattere essenziale della montagna.

Nel cuore delle valli torinesi, una vecchia baita di 80 mq è stata trasformata in un raffinato nido di design. Obiettivo: portare più luce e comfort, senza perdere l’anima montana della baita. Il risultato è un equilibrio perfetto tra materia e trasparenza, dove il modello Prolux Evolution di Oknoplast — nella versione effetto legno con maniglia centrale oro — definisce lo stile dell’intero progetto.

Linee sottili, profili essenziali e ampie superfici vetrate: Prolux Evolution amplifica la luce naturale e si armonizza con eleganza ai toni caldi del legno, della pietra e ai dettagli dorati degli interni contemporanei. Questa finestra in PVC simmetrica, dal design squadrato e minimale, è progettata per massimizzare la luminosità, il comfort e l’efficienza abitativa. Grazie ai livelli di isolamento termico elevati (Uw fino a 0,8 W/m²K con vetro triplo) e alle due guarnizioni, Prolux Evolution garantisce prestazioni eccellenti nel tempo, mantenendo una perfetta ermeticità all’aria e all’acqua anche in condizioni climatiche estreme (fino a –50 °C). Inoltre, l’infisso è in grado di ridurre in modo significativo la dispersione termica, soprattutto durante l’inverno, contribuendo a trattenere il calore all’interno della casa e a rendere gli ambienti sempre più confortevoli.

L’intervento gioca su un dialogo continuo tra gli elementi: vetro, legno, pietra e metallo. Marmi in travertino, pietra Galala, luci scenografiche Artemide, lampade Fontana Arte e Foscarini, porte Bertolotto: ogni dettaglio concorre a creare un’esperienza sensoriale coerente e raffinata dalle linee estetiche pulite. Un connubio che racconta la montagna in chiave contemporanea.

In questo contesto, gli infissi Oknoplast non sono semplici serramenti, ma cornici di luce che raccontano l’essenza stessa del progetto: aprirsi al paesaggio, accogliere la natura, respirare il comfort.

ABOUT OKNOPLAST

Fondato a Cracovia nel 1994, Oknoplast è oggi uno dei principali produttori europei di serramenti in PVC e alluminio, con oltre 2,3 milioni di finestre prodotte ogni anno in 5 stabilimenti tra Polonia e Spagna. Con una rete di 3.500 showroom in Europa e Nord America, l’azienda esporta l’85% della produzione e continua a crescere grazie a soluzioni tecnologicamente avanzate, design ricercato e un forte impegno per la sostenibilità.

Presente in Italia dal 2006, ha consolidato la sua leadership sul mercato nazionale. L’azienda è certificata ISO 14001 e produce a ciclo chiuso, riciclando ogni anno oltre 2.000 tonnellate di materiali, a conferma di un modello produttivo attento all’ambiente.

L’azienda è attivamente coinvolta in progetti sociali, artistici e culturali, come la rassegna internazionale Oknoplast for Art e il sostegno alla mostra “Only Imagination Got There” presso la Fondazione Marta Czok a Venezia.

Contatti:

Immediapress

Contatti:

OKNOPLAST

t. 0549 905424

www.oknoplast.it





Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress