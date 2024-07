Lucia Bramani: chi è la moglie di Federico Chiesa

23 luglio 2024. Lucia Bramani, classe 2001, è conosciuta per essere la moglie del noto calciatore Federico Chiesa. I due si sono sposati il 20 luglio nel Duomo di Grosseto, dopo un fidanzamento di poco più di due anni. La giovane, che ha appena 23 anni, è una modella affermata e psicologa laureata presso l'Università Cattolica.

La loro cerimonia è stata un evento memorabile, con una romantica celebrazione in Toscana, seguita da un festoso ricevimento in un castello in Maremma. Scopriamo insieme qualche curiosità sulla coppia e il matrimonio da sogno.

Lucia Bramani: modella di successo e psicologa

Nata il 24 marzo 2001, Lucia Bramani ha costruito una carriera ricca di sfaccettature. Come top model, è rappresentata dall'agenzia Elite Model Management e vanta una notevole presenza sui social media, con 217mila follower su Instagram.

Lucia Bramani ha collaborato con il brand NoiDìNotte dal 2021 per diverse stagioni, dimostrando costantemente attenzione e dedizione nel suo ruolo di modella. Ha contribuito alle campagne delle collezioni beachwear per le stagioni primavera/estate, che includono abbigliamento mare, costumi e accessori. Inoltre, ha lavorato per la collezione autunno/inverno, dedicata alla linea homewear.

Oltre alla moda, Lucia ha coltivato la sua passione per la psicologia, laureandosi nel luglio 2022. La sua vita è anche caratterizzata da un grande amore per lo sport e gli animali, come dimostra la frequente presenza del suo cagnolino nei suoi scatti sui social.

Un amore che supera le difficoltà

La relazione tra Federico Chiesa e Lucia Bramani è iniziata nel gennaio 2022, un dettaglio svelato dallo stesso Chiesa nel documentario Amazon Prime "Back on Track". Sin dal primo incontro, Federico ha capito che Lucia era speciale.

Tuttavia, l'inizio della loro storia non è stato semplice a causa di un infortunio del calciatore. Lucia inizialmente pensava che Federico stesse esagerando le sue condizioni, ma presto ha capito la gravità della situazione. Nonostante queste difficoltà, la coppia ha ufficializzato la loro relazione a marzo 2022, condividendo la prima foto insieme sui social.

La proposta e il matrimonio

Il 17 dicembre 2023 segna una data memorabile nella vita di Federico Chiesa e Lucia Bramani. In una cornice romantica e intima, Federico ha fatto la fatidica proposta di matrimonio. La scena, degna di un film, è stata immortalata in una splendida foto condivisa su Instagram, dove Lucia mostrava il suo brillante anello di fidanzamento. La didascalia che accompagnava l'immagine, "Ha detto sì", esprimeva tutta la gioia e l'emozione del momento, confermando la loro promessa di un futuro insieme.

Dopo la proposta, i mesi successivi sono stati dedicati alla pianificazione di un matrimonio da sogno. Lucia e Federico hanno scelto con cura ogni dettaglio, desiderando che la loro giornata speciale riflettesse il loro amore e le loro personalità. La scelta della location è ricaduta sul Duomo di Grosseto, una splendida cattedrale nel cuore della Toscana, che con la sua maestosità ha fornito lo sfondo perfetto per la loro unione.

Il 20 luglio, una splendida giornata estiva, Lucia e Federico si sono uniti in matrimonio circondati dall'affetto di amici e familiari. Il Duomo di Grosseto, addobbato con eleganti decorazioni floreali, ha accolto gli invitati che hanno assistito alla cerimonia con emozione. Il momento in cui Lucia, radiosa nel suo abito da sposa, è entrata nella cattedrale al braccio di suo padre, ha suscitato un applauso spontaneo da parte degli ospiti.

Federico, visibilmente commosso, ha aspettato la sua futura moglie all'altare con uno sguardo che parlava d'amore e di gratitudine. La cerimonia è stata officiata da un caro amico della famiglia, che ha reso il rito ancora più personale e toccante. Dopo la cerimonia, Lucia e Federico sono stati accolti da una folla di amici e fan fuori dalla cattedrale. Poi, a bordo di una scintillante Ferrari, hanno percorso le strade della Maremma toscana per raggiungere il castello con la sua atmosfera fiabesca, dove si sarebbe tenuto il ricevimento.

Una vita di coppia tra amore e professione

Lucia e Federico condividono non solo un legame affettivo profondo, ma anche una vita ricca di impegni professionali. Mentre Federico continua a brillare come attaccante della Juventus e della Nazionale italiana, Lucia si divide tra la carriera di modella e la psicologia.

Entrambi amano lo sport e trascorrono il tempo libero dedicandosi ai loro interessi comuni. La loro storia è un esempio di come l'amore e la dedizione possano superare qualsiasi ostacolo, rendendo ogni momento insieme un capitolo prezioso della loro vita.