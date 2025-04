Lunedì 5 maggio alla Sapienza il Convegno “Musica e intelligenza artificiale come strategia di inclusione”

L’evento, in programma dalle ore 15 al Nuovo Teatro Ateneo, si pone momento di riflessione a partire dalla ricerca-intervento "DISEGNO + SMARTPHONE = MUSICA”, co-finanziata dalla Fondazione TIMle 2025.L’evento, in programma dalle ore 15 al Nuovo Teatro Ateneo, si pone momento di riflessione a partire dalla ricerca-intervento "DISEGNO + SMARTPHONE = MUSICA”, co-finanziata dalla Fondazione TIM

Roma, 29 apriLE 2025. Lunedì 5 maggio dalle ore 15 presso il Nuovo Teatro Ateneo della Sapienza Università di Roma (piazzale Aldo Moro, 5) si svolgerà il Convegno “Musica e intelligenza artificiale come strategia di inclusione. Nuovi scenari per l’innovazione didattica e sociale”.

L’evento, promosso dalla Fondazione Anna Maria Catalano insieme al Dipartimento di Informatica e al Nuovo Teatro Ateneo della Sapienza Università di Roma, si pone come un momento di riflessione a partire dai risultati di una ricerca-intervento dal titolo "DISEGNO + SMARTPHONE = MUSICA”, co-finanziata dalla Fondazione TIM. Obiettivo di “DISEGNO + SMARTPHONE = MUSICA” è la realizzazione di un’applicazione che permetta di utilizzare lo smartphone per avvicinarsi alla musica in maniera innovativa: lo scopo è quello di poter suonare avendo a disposizione esclusivamente uno smartphone e un foglio di carta sul quale è disegnata una tastiera musicale. In virtù dell'importante impatto sociale e della valenza inclusiva dell’iniziativa, quest'ultimo è stato anche inserito nell'ambito delle attività del progetto di Terza Missione “La Sapienza della solidarietà. Il radiodramma e il podcast come strumenti di sensibilizzazione sulle tematiche sociali”.

«L'App realizzata in questo progetto (generosamente supportato dalla Fondazione TIM) permette agli utenti di disegnare una tastiera musicale, tipo quella di un pianoforte, e suonarla semplicemente inquadrando tastiera e mani con uno smartphone – ha affermato Enrico Tronci, direttore del Dipartimento di Informatica della Sapienza -. La tecnologia abilitante per l'App realizzata è basata sulll'Intelligenza Artificiale (AI) ». «Il progetto - ha aggiunto Tronci - mostra come l'AI possa essere usata per facilitare e stimolare l'ingresso dei ragazzi (tipicamente delle scuole elementari e medie) al mondo della creatività artistica, musicale nel nostro caso». «Il lavoro svolto dai ricercatori del Dipartimento di Informatica, il contributo del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale e di RadioSapienza e la disponibilità del CREA della Sapienza, insieme ai servizi dei fornitori tecnologici e all'operato dei borsisti della nostra Fondazione, hanno portato a un risultato che mi riempie di orgoglio – ha dichiarato Sergio Estivi, presidente della Fondazione Anna Maria Catalano -. Tuttavia, determinante è stato il cospicuo finanziamento erogato dalla Fondazione TIM».

Durante il Convegno, con l’aiuto di musicisti, docenti di musica, informatici, rappresentanti delle istituzioni, scienziati sociali, verrà affrontato il tema delle opportunità garantite dall’utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'avvicinamento dei bambini allo studio della musica e nella democratizzazione dell'accesso all'apprendimento di uno strumento.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di: Giorgia Floriani, direttore generale della Fondazione TIM; Fabio Lucidi, prorettore a Terza e Quarta Missione e Rapporto con gli studenti della Sapienza; Daniele Gorla, coordinatore di Musica Sapienza (MuSa); Mario Rusconi dell’Associazione Nazionale Presidi Lazio; Enrico Tronci, direttore del Dipartimento di Informatica della Sapienza.

Successivamente Sergio Estivi, presidente della Fondazione Anna Maria Catalano, Enrico Tronci, direttore del Dipartimento di Informatica della Sapienza, e Marco Raoul Marini, ricercatore e docente presso lo stesso Dipartimento, illustreranno il progetto “DISEGNO + SMARTPHONE = MUSICA”.

A seguire si terrà una Tavola rotonda dal titolo “Suoni, immagini, tecnologie per una società più inclusiva. Sinergie tra musica e intelligenza artificiale”. Parteciperanno al dibattito, aperto da Francesco Antonioni, compositore, conduttore radiofonico e televisivo, e coordinato da Mihaela Gavrila, professoressa della Sapienza e componente del Consiglio Scientifico della Fondazione Anna Maria Catalano: Alfonso Benevento, direttore della rivista online eTutorWeb.it; Annalisa Buffardi, prima ricercatrice di Indire e membro del Tavolo di coordinamento in materia di alfabetizzazione digitale e mediatica dell'Agcom; Francesca Romana Ciangola, dirigente dell’ Ufficio IV - Coordinamento e pianificazione delle attività di comunicazione - Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione - Ministero Dell’Università e della Ricerca; Vincenzo Curatola, presidente del Forum del Sostegno a Distanza (Forum SaD); Sandra Fortuna, docente di Pedagogia della musica al Conservatorio Santa Cecilia Roma.

Durante l’evento, le cui conclusioni sono previste per le ore 18, saranno proiettati video illustrativi e saranno eseguiti frammenti musicali. Per la partecipazione all’evento è necessaria la prenotazione compilando il form disponibile all’indirizzo http://bit.ly/42DJATa

L’evento sarà trasmesso in streaming da RadioSapienza (www.radiosapienza.net) all’interno della maratona radiofonica legata al progetto di Terza Missione “La Sapienza della solidarietà. Il radiodramma e il podcast come strumenti di sensibilizzazione sulle tematiche sociali”.

