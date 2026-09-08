LX Pantos completa con successo il progetto logistico di difesa complesso per armi avanzate

SEOUL, Corea del Sud, 8 settembre 2026 /PRNewswire/ -- LX Pantos (Presidente e CEO: Lee Yong-ho) ha annunciato l'8 settembre di aver completato un progetto di logistica di difesa transfrontaliera per armi avanzate.

Il progetto di trasporto di missili aria-aria (AAM) dalla Francia alla Corea per il programma Marine Attack Helicopter (MAH) del Corpo dei Marines della Repubblica di Corea, guidato dalla Defense Acquisition Program Administration (DAPA). LX Pantos ha realizzato il progetto per Korea Aerospace Industries (KAI).

*Un missile aria-aria (AAM) è un missile guidato lanciato da un aereo in volo per colpire un bersaglio aereo.

AAM per il MAH sono stati spediti dall'appaltatore militare europeo M e trasportati dall'aeroporto di Châteauroux in Francia all'aeroporto internazionale di Incheon a bordo di un volo charter organizzato da LX Pantos. Sono stati poi consegnati per strada a un'unità del Corpo dei Marines della Repubblica di Corea a Pohang.

LX Pantos ha schierato un aereo charter dedicato, con i missili trasportati come unico carico per garantire la sicurezza. La spedizione era classificata come esplosivo di classe 1, divisione 1.2, gruppo di compatibilità E e i missili erano sottoposti ai più alti livelli di controllo di sicurezza.

Il trasporto aereo di merci pericolose, quali materiali per la difesa, è un'operazione altamente specializzata che deve essere conforme sia al regolamento relativo alle merci pericolose dell'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA), sia ai pertinenti requisiti nazionali di sicurezza aerea.

Durante l'operazione, LX Pantos ha ottenuto autorizzazioni di sorvolo da 14 paesi in Europa, Medio Oriente e Asia e ha coordinato il trasporto multimodale attraverso la sua rete globale, comprese le filiali europee.

LX Pantos sta espandendo la sua attività di logistica della difesa da quando ha ricevuto un rating "Eccellente" in una valutazione della sicurezza del 2024 da parte del Comando di controspionaggio della difesa della Corea.

Ha anche raggiunto il livello di valutazione 3 (AL3), il livello più elevato nell'ambito del Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX), dimostrando la sua capacità di soddisfare i severi requisiti globali in materia di sicurezza delle informazioni.

Un funzionario di LX Pantos ha dichiarato che il progetto ha dimostrato l'esperienza avanzata della società in materia di sicurezza, sicurezza e logistica, aggiungendo che LX Pantos continuerà a supportare i clienti della difesa globale e rafforzerà il suo ruolo nel mercato della logistica della difesa.

Fondata nel 1977, LX Pantos è un'azienda leader a livello globale per i servizi logistici con sede in Corea. Offre soluzioni logistiche complete che integrano i trasporti marittimi, aerei, ferroviari e a contratto grazie a una rete mondiale che si estende in più di 40 Paesi.

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