Making the Most of Every Ray, Powering the Unpowered: il Global Low-Carbon Industry Forum 2026 esplora modi per colmare il divario energetico

SHENZHEN, Cina, 18 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Il 15 settembre 2026 si è tenuto a Shenzhen il Global Low-Carbon Industry Forum 2026, all'insegna del tema "Making the Most of Every Ray, Powering the Unpowered" (Ottenere il massimo da ogni raggio, dare energia a chi non ne ha). L'evento è stato organizzato in collaborazione con il Global Solar Council, la China Energy Research Society, la World Alliance for Low Carbon Cities, la Tsinghua Shenzhen International Graduate School e Huawei Digital Power. Leader del settore, accademici di spicco, gestori di reti e rappresentanti di aziende provenienti da tutto il mondo si sono riuniti per analizzare in che modo l'integrazione delle tecnologie di grid forming e dell'IA possa ridefinire il panorama energetico globale.

Hou Jinlong, direttore del consiglio di amministrazione di Huawei e presidente di Huawei Digital Power, ha dichiarato nel suo discorso di apertura che la decarbonizzazione, l'elettrificazione, la digitalizzazione e l'intelligence sono diventate le tendenze sul lungo termine della transizione energetica globale. Tuttavia, non esiste una soluzione universale per la transizione energetica. Regioni ed economie diverse devono affrontare sfide strutturali complesse ed eterogenee. Nelle regioni con un'elevata penetrazione di energie rinnovabili, l'attenzione si concentra sulla sicurezza del sistema. Nelle economie emergenti, l'attenzione si concentra sulla garanzia dell'approvvigionamento energetico e sulla riduzione dei costi. Nelle regioni sottosviluppate, l'attenzione si concentra sull'accesso inclusivo all'elettricità. L'integrazione della tecnologia di grid forming con l'IA consente alle energie rinnovabili di raggiungere bassi costi, elevata affidabilità, sostenibilità e sicurezza di approvvigionamento. In tal modo si offre una soluzione completamente nuova, replicabile e praticabile per la transizione energetica. Huawei Digital Power si impegna a collaborare con tutti i partner per promuovere la visione di "grid forming ovunque e IA per ogni luogo" e per costruire un ecosistema del settore energetico digitale sano, prospero e sostenibile.

Prospettive future: Integrazione tra tecnologie di grid forming e IA per affrontare le principali sfide della transizione energetica globale

Il panorama energetico globale sta attraversando un profondo cambiamento di paradigma. Il rappresentante del Global Solar Council ha condiviso alcune riflessioni durante il suo discorso di apertura: Il mondo si sta spostando dalla dipendenza energetica tramite i combustibili fossili all'indipendenza energetica basata sulle risorse solari locali e di accumulo energetico, in un contesto di crescente incertezza. Ha sottolineato che la rivoluzione tecnologica ha reso possibile questa trasformazione e che la profonda integrazione del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo energetico sarà la chiave per costruire un sistema energetico più resiliente e sostenibile.

Nel suo intervento, Wang Xiongfei, membro dell'IEEE e professore titolare della Cattedra Xinghua presso l'Università di Tsinghua, ha analizzato le nuove sfide poste dai centri dati per l'intelligenza artificiale (AIDC) di livello GW. Ha sottolineato che i data center del futuro non dovrebbero essere solo grandi consumatori di energia, ma anche diventare carichi "amici" in grado di rilevare lo stato della rete, supportarla in modo proattivo e possedere un certo livello di capacità di gestione dei guasti. Ha proposto un'idea di progettazione collaborativa chip-to-grid, sottolineando che tecnologie chiave come l'accumulo di energia grid-forming, l'ottimizzazione del controllo UPS e la modellazione coordinata del carico di lavoro possono essere utilizzate per promuovere un'interazione amichevole tra i data center e le reti elettriche, garantendo il funzionamento stabile della futura infrastruttura informatica.

Patrick Clerens, Segretario generale di Energy Storage Europe, ha tenuto un discorso programmatico dal titolo "European Energy Storage Markets: Market Mechanisms and the Development of GFM Services" (Mercati europei dello stoccaggio energetico: meccanismi di mercato e sviluppo dei servizi GFM). Ha illustrato l'evoluzione del meccanismo del mercato dell'accumulo energetico nell'UE, guidata dalle esigenze di sicurezza dell'approvvigionamento e dalla riforma della struttura del mercato elettrico. Ha sottolineato che, con l'aumento della quota di energia rinnovabile, l'inerzia del sistema diminuisce, rendendo la capacità di grid forming un requisito imprescindibile. Ha illustrato nel dettaglio l'esplorazione europea orientata al mercato, di servizi di grid-forming, come l'inerzia sintetica e il supporto rapido alla frequenza. Ha inoltre osservato che paesi come la Germania hanno iniziato a mettere all'asta la capacità di grid-forming, creando nuovi modelli di business e preziose opportunità per l'accumulo di energia.

Il dottor Liu Yunfeng, responsabile scientifico di Huawei Digital Power, ha tenuto un discorso dal titolo "Grid Forming + AI: Powering the Energy Internet's Silicon Evolution" (Dare impulso all'evoluzione del silicio nell'Internet dell'energia). Nel suo discorso, ha affermato che i sistemi di alimentazione stanno passando dai "sistemi elettromagnetici-meccanici" ai "sistemi programmabili basati sul silicio" e che la stabilità dei sistemi si sta trasformando da "attributo naturale" a "capacità progettata". Ha presentato il sistema di verifica end-to-end di Huawei nel campo delle tecnologie di grid forming e ha sottolineato che l'IA non è una funzionalità opzionale per l'Internet dell'energia, bensì una capacità essenziale affinché i sistemi complessi raggiungano l'autonomia. FusionSolar Agent di Huawei, con la sua architettura IA a quattro livelli composta da infrastruttura di calcolo, modelli di energia elettrica, apparecchiature intelligenti e agenti, ridefinisce la gestione intelligente delle centrali elettriche durante tutto il loro ciclo di vita, promuovendo l'intelligenza complessiva dei sistemi fotovoltaici, eolici e di accumulo di energia.

La pratica apre la strada: dalla certificazione standard alla verifica su larga scala del più grande progetto fotovoltaico con accumulo di energia al mondo

Pouya Mostashar, ricercatore associato presso il Fraunhofer IWES, ha condiviso i risultati del primo test europeo di grid forming a livello di megawatt, condotto in collaborazione con Huawei. Il test ha seguito rigorosamente le prime linee guida complete al mondo per i test di grid forming, pubblicate da VDE FNN in Germania. I risultati dei test hanno dimostrato che i sistemi di accumulo di energia hanno ottenuto prestazioni eccellenti in scenari chiave come la risposta inerziale, la capacità di sovraccarico e il funzionamento in isola. Ha osservato che questo test non solo ha dimostrato l'eccellente applicabilità della tecnologia di formazione della rete nei sistemi di accumulo di energia a batteria, ma ha anche gettato solide basi per la certificazione standard e la commercializzazione della capacità di formazione della rete.

Antonio M. Abuel Jr., responsabile del progetto presso Terra Solar Philippines Inc., ha presentato il più grande progetto al mondo che integra energia solare fotovoltaica e sistemi di accumulo di energia. Il progetto MTerra Solar Grid-Forming PV+ESS comprende un impianto fotovoltaico da 3,5 GW e un sistema di accumulo di energia connesso alla rete da 4,5 GWh. Il 26 agosto 2026 è stata completata e messa in funzione la Fase 1 del sistema di accumulo di energia (BESS), composta da 2,5 GWp di fotovoltaico e 3,3 GWh, che ora è operativa a livello commerciale. Il progetto fornirà energia stabile e pulita a circa 2,4 milioni di famiglie e ridurrà le emissioni di carbonio di oltre 4,3 milioni di tonnellate all'anno. Ha sottolineato che il valore di questo progetto risiede nella possibilità di dimostrare che i sistemi fotovoltaici con accumulo di energia (PV+ESS) di grande capacità possono essere considerati una fonte di energia affidabile e stabile per la rete elettrica filippina, creando un modello replicabile per accelerare la transizione globale verso l'energia pulita.

Collaborazione con l'industria: la Global Joint Initiative on Grid Forming & AI per colmare il divario energetico

A conclusione dell'evento, il Global Solar Council, la China Energy Research Society, la World Alliance for Low Carbon Cities, la Tsinghua University Shenzhen International Graduate School, Huawei Digital Power, insieme a partner industriali e rappresentanti di importanti aziende di tutto il mondo, hanno lanciato assieme la Global Joint Initiative on Grid Forming & AI. Questa iniziativa unisce l'intero settore per accelerare l'applicazione su larga scala e la standardizzazione delle tecnologie di grid forming e di intelligenza artificiale. Le innovazioni tecnologiche saranno sfruttate per affrontare gli squilibri energetici e fornire elettricità verde, stabile e a prezzi accessibili a tutti, in particolare ai quasi 700 milioni di persone nel mondo senza accesso all'elettricità. Verranno intraprese azioni concrete per perseguire la missione di colmare il divario globale in materia di energia elettrica. Grazie alle tecnologie di interconnessione elettrica e all'IA, si sta rapidamente delineando un sistema energetico verde, stabile e intelligente, alimentato da fonti rinnovabili come l'energia solare, eolica e i sistemi di accumulo.

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