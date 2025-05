"MalAmore": il crime incontra il melò nel potente debutto alla regia di Francesca Schirru, dall'8 Maggio al cinema con 01 Distribution

Roma, [5 Maggio 2025] – Preparatevi a un emozionante viaggio nelle passioni più profonde e contrastanti dell'animo umano con "MalAmore", l'opera prima della regista Francesca Schirru, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane dall'8 maggio, distribuito da 01 Distribution. Il film, che fonde elementi crime e melò, vede tra i protagonisti Simone Susinna, noto al pubblico internazionale per la saga "365 giorni", e Giulia Schiavo ("Il patriarca", "Skam Italia").

"MalAmore" racconta una storia attuale e intensa. Mary (Giulia Schiavo) è la giovane amante del pregiudicato Nunzio (Simone Susinna), uomo legato alla capoclan Carmela (Antonella Carone). La vita di Mary prende una svolta quando incontra Giulio (Simon Grechi), il nuovo insegnante di equitazione, che le dà la forza di interrompere la sua relazione tossica. Ma Nunzio, anche dal carcere dove gestisce i suoi affari illeciti, non è disposto a lasciarla andare e invia il suo scagnozzo Michele (Antonio Orlando) per farle cambiare idea. La decisione di Mary di allontanarsi per ritrovare la libertà scatenerà l'ira di Nunzio, una volta uscito di prigione, in un mondo corrotto dove l'amore e l'amicizia sembrano essere gli unici veri elementi sovversivi.

Con "MalAmore", Francesca Schirru firma un debutto alla regia potente e umano. Il film esplora le complessità dell'amore e dell'amicizia nel contesto della criminalità organizzata, metafora di una società dominata dalla logica del potere e della sopraffazione. "Il film racconta un mondo cinico e spietato che rispecchia le dinamiche disfunzionali e ‘tossiche’ che emergono oggi con forza anche nelle relazioni interpersonali più intime," afferma la regista Schirru. "Sarà proprio Mary, nel suo viaggio di emancipazione, a scoprire che l'amore puro e l'amicizia profonda possono rappresentare una forma di resistenza contro un sistema che soffoca le connessioni autentiche".

Il cast include anche Antonella Carone ("Spaccapietre"), Antonio Orlando ("Il traditore"), Simon Grechi ("Tutti pazzi per amore 2"), e Domenico Fortunato ("Ferrari", "Spectre"). "MalAmore" è una produzione Altre Storie con Rai Cinema, prodotto da Cesare Fragnelli con il supporto di Alessandro Contessa. La sceneggiatura è firmata dalla regista Schirru insieme a Cesare Fragnelli. Il film è stato girato tra Roma e la Puglia (Brindisi, Francavilla, Torre Santa Sabina, Carovigno, Ostuni) e realizzato con il contributo del MiC e il sostegno di Regione Puglia | Apulia Film Commission e della Regione Lazio. Completano il team tecnico Filippo Silvestris alla fotografia, Walter Caprara alla scenografia, Magda Accolti Gil ai costumi, Piero Parisi al suono, Matteo Passarelli alle musiche e Mauro Ruvolo al montaggio.

Per maggiori informazioni

Uscita: 8 Maggio 2025

Distribuito da: 01 Distribution

Trailer ufficiale: https://www.youtube.com/watch?v=PyG4HVIeE9Q

