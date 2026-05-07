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Mamma mia, che festa con Moby e Tirrenia! Il secondo passeggero ha il 100 per 100 di sconto, arrivano i maxischermi a led su legacy e fantasy e il Moby club cresce ancora

Mamma mia, che festa con Moby e Tirrenia! Il secondo passeggero ha il 100 per 100 di sconto, arrivano i maxischermi a led su legacy e fantasy e il Moby club cresce ancora
07 maggio 2026 | 13.33
LETTURA: 2 minuti

Milano, 7.05.2026 – Mamma mia, che festa con Moby e Tirrenia!

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In occasione della Festa della mamma, chi prenota con Moby e Tirrenia da oggi 10 fino al maggio, infatti avrà il 100 per cento di sconto sulla tariffa passeggero per un adulto che viaggia in compagnia di un bambino da 4 a 11 anni o di un secondo adulto pagante per i viaggi per Sardegna e Corsica, salvo disponibilità di posti riservati all’iniziativa sulle date in cui essa è prevista.

Lo sconto viene applicato sulla tariffa passaggio ponte (come sempre è possibile acquistare eventuali cabine o poltrone a pagamento) del secondo passeggero adulto, al netto di tasse, ETS, supplementi, diritti, oneri e competenze e vale per le partenze Moby per la Sardegna e la Corsica (esclusa la tratta fra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio e viceversa) da oggi al 31 dicembre e per le partenze Tirrenia sulla Genova-Porto Torres-Genova e sulla Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia dal primo giugno al 30 settembre. E, come sempre, sarà possibile cumularlo con le altre promozioni di Moby e Tirrenia, a partire dal buono sconto del 20 per cento da spendere sul viaggio successivo.

Ma le sorprese per le mamme (e per tutti) non finiscono qui, perché Moby e Tirrenia offrono ogni giorno i migliori servizi di bordo ai loro passeggeri: sulla flotta c’è il wi-fi gratuito, a partire da Moby Fantasy, Moby Legacy, Moby Aki e Moby Wonder; la ristorazione è sempre all’insegna di freschezza, stagionalità e leggerezza, con un intero ponte di Fantasy e Legacy dedicato alle preparazioni a vista, dal ristorante gourmet, al grill, alla pasta fresca, a tutti gli altri ristoranti dedicati.

In più, su tutte la navi della flotta, c’è la possibilità di assistere ai più importanti eventi sportivi trasmessi da Sky. E su Moby Fantasy e Moby Legacy sono arrivati anche i maxischermi a Led per non perdersi nemmeno un minuto dei propri sport preferiti: calcio, con le più importanti partite dei mondiali, Formula1, MotoGP e tennis, con la Sinnermania.

E cresce ancora il Moby Club, con nuovi partner e facilitazioni, sconti sui viaggi successivi al raggiungimento di varie soglie, la possibilità di accumulare i punti anche sulle corse Tirrenia, 10 punti di bonus di benvenuto alla registrazione, 10 punti bonus aggiuntivi per chi modifica il biglietto con la propria area personale e il 15 per cento di sconto nei negozi di bordo.

Con Moby la vacanza inizia dal viaggio. E non finisce mai.

Contatti:
Immediapress
comunicati@immediapress.it

Contatti:
Ufficio Stampa Moby
Massimiliano Lussana
massimiliano.lussana69@gmail.com

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Festa della mamma sconto tariffa passeggero maxischermi a led Moby club
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