Maria Petruzzi lancia il libro su come trattare efficacemente la scoliosi in età adulta

Milano, 19.12.2025 – Molti pensano che la scoliosi sia una malattia dell’adolescenza, qualcosa che riguarda solo i ragazzi in fase di crescita. Altri credono che, una volta diventati adulti, semplicemente non ci sia più nulla da fare. Come se non bastasse, in troppi vivono ancora oggi con un dolore cronico che vede l’intervento chirurgico come unica soluzione possibile. Ma è davvero così?

Per tutti coloro che desiderano trattare efficacemente la scoliosi in età adulta ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Maria Petruzzi “SCOLIOSI DELL'ADULTO" (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per ritrovare l’equilibrio con il proprio corpo con l’aiuto di una professionista specializzata.

“Il mio libro racconta cosa accade davvero alla colonna vertebrale con l’età, spiegando in modo chiaro le cause del dolore, le differenze tra scoliosi idiopatica e degenerativa in un paziente adulto e le nuove possibilità terapeutiche senza bisturi” afferma Maria Petruzzi, autrice del libro. “Insomma, un vero e proprio viaggio tra scienza, empatia e testimonianze reali, per aiutare ogni lettore a ritrovare stabilità e libertà di movimento”.

Come precisa la stessa autrice: “La scoliosi non definisce chi sei, ma è come la affronti che fa la differenza”. Ecco perché non è mai troppo tardi per migliorare la qualità della propria vita, eliminare il dolore e recuperare fiducia nel proprio futuro.

“Il compito di ogni professionista, tanto più se opera nel settore sanitario, è aiutare i propri pazienti a trasformare la paura in coraggio e la rassegnazione in rinascita” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Maria Petruzzi dimostra che ambire a una vita migliore è possibile. Attraverso spiegazioni chiare, esercizi e corsetti mirati con strategie biomeccaniche personalizzate, aiuta il lettore a comprendere la propria scoliosi, eliminare il dolore e ritrovare l’equilibrio con il proprio corpo, evitando il punto di non ritorno dove solo un'operazione può intervenire”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno perché condivide la mia visione di divulgazione scientifica accessibile e di valore” conclude l’autrice. “Avevo già pubblicato con Bruno Editore un libro diventato Bestseller su Amazon a tempo di record. Inutile dire che rappresenta da anni un punto di riferimento per gli autori che vogliono trasformare le proprie competenze professionali in strumenti concreti di crescita e consapevolezza”.

La dott.ssa Maria Petruzzi, medico chirurgo specializzato in Ortopedia e Traumatologia, è un ortopedico vertebrale che vanta oltre 20 anni di esperienza nel trattamento della scoliosi. Ha maturato competenze internazionali in biomeccanica della colonna e della scoliosi, corsetti, esercizi mirati e allenamento sportivo per pazienti con scoliosi. Nel luglio 2024, è stata il primo medico italiano ad ottenere la Certificazione francese del Metodo Lionese, un prestigioso riconoscimento conferito dal Professor Jean-Claude de Mauroy, pioniere mondiale della scoliosi. Questo traguardo ha coronato un percorso formativo lungo 9 anni, durante il quale ha approfondito il corsetto ART Brace, innovazione introdotta nel 2013 dallo stesso Professor Jean-Claude de Mauroy. Nel gennaio 2025 ha pubblicato il suo primo libro S.O.S. SCOLIOSI – Storie vere e approcci innovativi per fermare la scoliosi e ritrovare l’armonia con il proprio corpo. Sito web: www.mariapetruzzi.it

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook ™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

