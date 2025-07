Mario Minardi, Mai Più Immobili: il Bestseller su come valorizzare al massimo l’immobile ricevuto in eredità

Milano, 01.07.2025 – La casa è da sempre il bene più amato dagli italiani. Quando però capita di riceverlo in eredità, ecco che il peso emotivo del passato inizia a farsi sentire, con il rischio di non riuscire a voltare pagina, bloccato dalla paura di tradire il passato e, allo stesso tempo, incapace di guardare a questo asset come un mezzo per abbracciare il futuro. Fortunatamente, però, una soluzione esiste.

Per tutti coloro che desiderano valorizzare il proprio lascito immobiliare in modo efficace ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Mario Minardi “MAI PIÙ IMMOBILI. Il Metodo S.T.A.R. Per Trasformare La Tua Eredità Immobiliare In Un’Opportunità Di Crescita E Valore” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per valorizzare il patrimonio ereditato e costruire un domani sereno e prospero, onorando il passato ma aprendosi con coraggio a un nuovo inizio.

“Ho scritto questo libro con il desiderio di accompagnare i miei lettori in un percorso di consapevolezza e trasformazione” afferma Mario Minardi, autore del libro. “Attraverso il libro offro strumenti concreti e strategie efficaci per gestire al meglio il patrimonio ereditario, ma anche ispirare un cambiamento interiore: partire dal presente per costruire, con coraggio e visione, un futuro più autentico”.

Quello dell’autore è un viaggio che tocca la mente e il cuore, alla scoperta del vero significato dell’eredità, intesa non solo come ciò che si lascia, ma come ciò che si sceglie di costruire ogni giorno — con ogni gesto, ogni decisione, ogni atto di amore e responsabilità. Perché, come spiega lo stesso Mario Minardi, il cambiamento vero inizia proprio dalla capacità di lasciare andare ciò che non serve più, per fare spazio a ciò che può fiorire.

“Mario Minardiparla di successo vero, quello che non si misura solo in numeri ma in relazioni autentiche e scelte consapevoli” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Parla di patrimonio, certo, ma anche di tempo, emozioni e responsabilità. Perché pianificare un’eredità significa, in fondo, decidere chi vogliamo essere oggi per chi verrà dopo di noi”.

“Ho scelto Bruno Editore perché cercavo un partner che credesse davvero nel potere trasformativo dei libri” conclude l’autore. “In Giacomo Bruno ho trovato non solo un editore, ma un alleato capace di valorizzare il mio progetto e condividerne lo spirito”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://bit.ly/4laDWjd

Mario Minardi, nato a Vallo della Lucania nel 1984, è un imprenditore attivo da anni nel settore immobiliare. Fondatore di Eureka Real Estate, ha costruito la sua carriera sulla continua ricerca dell’innovazione, unita a valori solidi come trasparenza, integrità e impegno. Il suo approccio, umano e profondo, mira a trasformare ogni transazione immobiliare in un’esperienza significativa, fondata su relazioni autentiche e durature. Attraverso il suo libro, porta avanti la sua missione di offrire non solo soluzioni professionali, ma anche strumenti di consapevolezza per vivere e pianificare il proprio futuro con responsabilità e visione. Sito web: https://www.eurekareimmobiliare.com

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale.

Contatti:

Info su:

https://www.brunoeditore.it

