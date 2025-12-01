Massimo Milanese e Martina Waddell, Il Sentiero Della Longevità: il Bestseller su come migliorare la propria salute nella vita di tutti i giorni

Milano, 02.12.2025 – Sono tanti quelli che, a seguito di momenti difficili, arrivano a perdere di vista la propria salute. Fortunatamente non è mai troppo tardi per iniziare a prendersi cura di sé. Tutto sta nel mettere in pratica le giuste scelte quotidiane capaci di fare la differenza nel lungo periodo.

Per tutti coloro che desiderano ritrovare energia, lucidità e fiducia in sé stessi ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Massimo Milanese e Martina Waddell “IL SENTIERO DELLA LONGEVITÀ. Come Ritrovare Energia, Salute E Vitalità In Un Metodo Integrato Che Unisce Alimentazione, Allenamento E Biohacking” (Bruno Editore). Al suo interno, gli autori condividono con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per ottenere risultati concreti, giorno dopo giorno, attraverso piccole azioni quotidiane.

“Il nostro libro parla dei tre pilastri del benessere: alimentazione, movimento e biohacking” afferma Massimo Milanese, autore del libro. “Pagina dopo pagina, condividiamo un metodo pratico e adattabile, finalizzato ad aiutare chiunque a migliorare la propria salute nella vita di tutti i giorni così da ottenere miglioramenti tangibili” aggiunge Martina Waddell, co-autrice del libro.

Il metodo condiviso dai due autori si basa innanzitutto sulla consapevolezza: imparare ad ascoltare il proprio corpo, fare piccole scelte quotidiane e trasformarle in nuove abitudini. Successivamente, dopo una fase di valutazione e monitoraggio, ecco che si forniscono strumenti pratici e personalizzati finalizzati a raggiungere benefici tangibili in termini di salute, equilibrio e longevità.

“Il metodo di Martina Waddell e Massimo Milanese è frutto di tanti anni di studio” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Unire scienza, allenamento e biohacking all’esperienza acquisita negli anni, significa condividere, all’interno di un libro ricco di valore, strumenti utili a chi cerca più energia e benessere”.

“Ci siamo sentiti subito in sintonia con la mission di Bruno Editore: portare valore concreto ai lettori” concludono gli autori. “Abbiamo quindi deciso di affidarci a Giacomo Bruno perché rappresenta per noi il punto di riferimento nella pubblicazione di libri di formazione”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4poegSp

Massimo Milanese, laureato ISEF in Scienze Motorie, è biohacker e creatore di MaxChanging, un metodo che integra postura, nutrizione e strategie di longevità. I suoi protocolli uniscono rigore scientifico e applicazione quotidiana. Martina Waddell, imprenditrice e creatrice del metodo Kinevita, condivide una visione manageriale e il desiderio di trasformare il benessere in un’esperienza accessibile. Dalla loro unione nascono Kinesis Club e Beauty Key, centri che fondono scienza, movimento ed estetica. Sito web: http://www.kinesisclub.com/

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di BookBench ™, il 1° Benchmark indipendente che valuta le migliori AI per la scrittura di libri. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

