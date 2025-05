Massimo Tomaselli, Codice Di Luce: il Bestseller su come trasformare il dolore in opportunità di crescita personale

Milano, 27.05.2025 – A molti di noi capita di sentirsi intrappolati in una routine senza gioie, dove i pensieri negativi limitano la capacità di vivere e dove lo stress diventa un compagno in ogni momento della giornata. Fortunatamente, smantellare i pensieri limitanti e coltivare una mentalità finalizzata al benessere personale è possibile: tutto sta nel seguire pochi semplici passaggi.

Per tutti coloro che si sentono persi, sopraffatti dalle aspettative esterne e che desiderano uscire da questo vortice di sensazioni ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Massimo Tomaselli “CODICE DI LUCE. Un viaggio tra lezioni di vita, empatia e trasformazione per trovare il benessere interiore e scoprire come la sofferenza illumina Il cammino” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per riscoprire la propria essenza senza il rischio di vivere una vita piena di rimpianti.

“Il mio libro è un viaggio nella mia storia personale, segnata dal dolore di mia sorella e dal mio. È un testo che parla di strategie e strumenti per operatori della salute mentale, ma soprattutto di empatia, ascolto e connessione autentica” afferma Massimo Tomaselli, autore del libro. “Esplora temi come la mindfulness, l’accettazione radicale, la ristrutturazione emotiva e l’importanza di definire obiettivi che accendano il cuore”.

Come dimostra l’autore, ogni storia è un universo unico che ci ricorda la complessità e la bellezza di ogni individuo. Attraverso esempi concreti, riflessioni e tecniche pratiche, il libro di Massimo Tomaselli offre strumenti per superare gli ostacoli, coltivare la resilienza e trasformare le avversità in opportunità di crescita.

“Questo manuale mostra come creare una sorta di ponte empatico tra operatori e pazienti, un legame fragile ma essenziale che richiede cura e manutenzione costanti” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Attraverso lezioni tratte dalla tossicodipendenza, dal disturbo borderline e da altre esperienze, il libro ci invita a guardare oltre le diagnosi, per incontrare l’umanità che è presente in ognuno di noi”.

“Ho deciso di affidarmi a Bruno Editore perché è l’unica casa editrice capace di trasmettere al grande pubblico un messaggio di estremo valore” conclude l’autore. “Sono fiero della mia scelta perché Giacomo Bruno non è solo un editore, bensì un compagno di viaggio capace di trasformare un sogno editoriale in realtà”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4hFveY5

Massimo Tomaselli, classe 1974, nato a Ramacca (CT), ha trasformato la propria vita in un viaggio di crescita personale, diventando esperto in salute mentale. Con un approccio empatico e innovativo, lavora a stretto contatto con detenuti, persone con disturbi di personalità e famiglie in conflitto, promuovendo il benessere psicologico attraverso tecniche come la mindfulness e il supporto relazionale. In contesti multifamiliari, integra terapie all'avanguardia e strumenti pratici per favorire la socializzazione, la riabilitazione e la costruzione di un futuro appagante. Sito web: www.ilfuturoquadrifoglio.it

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi