MATRIX RENEWABLES CLASSIFICATA TRA LE AZIENDE EUROPEE A PIÙ RAPIDA CRESCITA NELLO SPECIALE FT1000

MADRID, 6 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Matrix Renewables, la piattaforma di energie rinnovabili con un portafoglio di oltre 15,5 GW in progetti di energia solare, sistemi di accumulo e idrogeno verde, è stata inclusa nel rapporto speciale FT1000: Europe's Fastest-Growing Companies 2026. Questa prestigiosa classifica, elaborata dal Financial Times e da Statista, mette in evidenza le aziende che trainano l'economia europea, riconoscendo il loro percorso di crescita e il contributo allo sviluppo economico della regione in un contesto complesso e sfidante.

La classifica, basata sul tasso di crescita annuale composto nell'arco di tre anni, evidenzia il ruolo e la crescente influenza di Matrix Renewables nel settore delle energie rinnovabili in Europa, Nord America e America Latina. La società, sostenuta dalla piattaforma di impact investing del gestore globale di asset alternativi TPG, dispone di un portafoglio diversificato che comprende parchi solari, sistemi di accumulo di energia a batterie e iniziative di idrogeno verde, con i quali ha svolto un ruolo chiave nel promuovere la transizione verso l'energia pulita.

Luis Sabaté, CEO di Matrix Renewables, ha commentato questo riconoscimento: «Far parte della classifica FT1000 è una chiara dimostrazione dell'eccellente lavoro e della dedizione di tutto il nostro team. Questa crescita è guidata dal nostro impegno per l'innovazione, dall'espansione delle infrastrutture rinnovabili e dalla nostra forte attenzione alla decarbonizzazione. Con l'aumento della domanda di energia sostenibile, continuiamo a mantenere una ferma determinazione nello sviluppare progetti ad alto impatto che apportino benefici sia all'ambiente sia alle comunità in cui operiamo».

Espansione strategica e nuove iniziative

Il riconoscimento segue un anno di espansione, in cui spicca un accordo EPC chiave con Tesla per la costruzione di un sistema di accumulo di energia a batterie stand-alone da 500MW/2 ore (1GWh) nel Regno Unito. Anche in Spagna, Matrix sta portando avanti iniziative di accumulo, sia co-locate che stand-alone, contribuendo ulteriormente alla decarbonizzazione e al rafforzamento della rete. La traiettoria di crescita è sostenuta dall'espansione della sua presenza globale in mercati chiave come Spagna, Stati Uniti, Italia e Regno Unito, costruendo una piattaforma resiliente e orientata alla creazione di valore a lungo termine.

Matrix Renewables integra i criteri ESG in tutte le fasi dei suoi progetti per garantire trasparenza, una gestione responsabile dei rischi e un impatto positivo sulle comunità locali.

"Questo riconoscimento riflette la nostra capacità di realizzare progetti su larga scala e rimanere in prima linea nella transizione energetica", ha aggiunto Sabaté. "Mentre continuiamo ad ampliare il nostro portafoglio, creiamo valore per tutti i nostri stakeholder e guidiamo il cambiamento globale verso un futuro decarbonizzato".

Con un'attenzione particolare a un'esecuzione rigorosa e una crescente presenza internazionale, Matrix è pronta a continuare a sostenere la transizione energetica attraverso l'aumento della capacità di generazione rinnovabile e il potenziamento delle infrastrutture di rete.

Media Contact: Garcia Pos, Ana (MAD-WSW) AGarciaPos@webershandwick.com Herves, Carolina (MAD-WSW) CHerves@webershandwick.com, Kirsty Whatmough: kwhatmough@webershandwick.com, +34917458657

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/matrix-renewables-classificata-tra-le-aziende-europee-a-piu-rapida-crescita-nello-speciale-ft1000-302706532.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.