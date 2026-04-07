Max Sardella lancia il libro su come trasformare calciatori e calciatrici in “Pallone d’Oro” dei Social Media

Milano, 07.04.2026 – Per un calciatore affermato, il momento del ritiro è sempre qualcosa di duro sotto tanti punti di vista, anche lato popolarità. Motivo per il quale, se non si impara a gestire la comunicazione in maniera efficace al top della carriera, si rischia di venire dimenticati.

Per tutti coloro che desiderano trasformare la propria fama costruita nel corso di un’intera carriera in un brand indistruttibile nel tempo, esce oggi il libro di Max Sardella “BOMBER DI LIKE. Come Trasformare I Risultati Sportivi In Un Brand Di Successo, Conquistare Media E Tifosi E Comunicare In Modo Responsabile, Con L’Aiuto Dell’App Seven AI” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore propone un insieme di suggerimenti pratici per diventare il “Pallone d’Oro” dei Social Media trasformando la propria fama in un asset duraturo.

“Il mio libro condivide un percorso che ho sviluppato in tanti anni di lavoro nel calcio e nella comunicazione digitale” afferma Max Sardella, autore del libro. “Non si tratta di trasformare i calciatori in influencer, ma di mostrare come usare i social in modo strategico per costruire credibilità, raccontare il proprio percorso e creare valore duraturo, dentro e fuori dal campo”.

Come precisa lo stesso autore, l’idea di scrivere questo libro nasce dall’obiettivo di aiutare calciatori e calciatrici a dare più valore alla loro carriera e alla loro immagine. Perché quando si mette nero su bianco un programma e un’esperienza, ecco che il valore diventa concreto e condivisibile.

“Come spiega Sardella nel suo libro, un calciatore deve considerare la propria immagine come un patrimonio” incalza Giacomo Bruno, autore del libro. “I social media non servono solo a raccontare una partita, ma a costruire una storia che duri nel tempo, comunicando valori, lavoro, sacrificio e rispetto, creando, allo stesso tempo, una reputazione solida, che accompagna l’atleta per tutta la carriera e oltre”.

“Ho deciso di affidarmi a Bruno Editore perché è una realtà che negli anni ha dimostrato grande solidità e professionalità” conclude l’autore. “La struttura guidata da Giacomo Bruno è oggi un punto di riferimento nell’editoria formativa in Italia, sinonimo di affidabilità ed eccellenza”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4biccar

Max Sardella, classe 1980, pubblicitario, è considerato il massimo esperto in gestione d’immagine social nel calcio. Per anni ha lavorato come copywriter in importanti agenzie di pubblicità e successivamente ha curato la promozione dei canali sportivi in Sky. Dopo aver frequentato diversi corsi di formazione e aver conseguito un master in Pubblicità e un master in Marketing e Comunicazione Digitale, ha deciso di applicare le competenze acquisite nel calcio, sua autentica passione. È docente di Comunicazione e Marketing Sportivo e consulente di numerosi brand. Nel 2025 ha creato l’app Seven AI, con la sua agenzia PLAI Sports cura l’immagine di grandi campioni del calcio. Per info: www.maxsardella.com - www.appseven.ai - www.plaisports.agency

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook ™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

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