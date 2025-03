Mayermoover (TV): forniture industriali in pochi click, con il vantaggio di un referente dedicato

Un’ampia selezione di forniture industriali, un sistema rapido e la guida di tecnici esperti: Mayermoover offre un’esperienza d’acquisto completamente nuova ed efficiente, riducendo i tempi e garantendo un supporto su misura.

Treviso, 12 marzo 2025.Cercare fornitori, richiedere preventivi, gestire ordini e fatture: per un’impresa, acquistare forniture industriali può diventare un processo lungo e dispersivo, che rallenta l’operatività e richiede tempo e risorse. Mayermoover cambia le regole del gioco, offrendo alle aziende un’unica piattaforma dove trovare tutto ciò di cui hanno bisogno, con il supporto di esperti che le guidano nella scelta.

«Abbiamo voluto creare un sistema che permetta alle aziende di ottimizzare gli acquisti e semplificare la gestione delle forniture, senza inutili passaggi e senza la necessità di coordinare più interlocutori. Grazie alla nostra piattaforma, riduciamo le fasi di acquisto da 11 a 4, velocizzando il lavoro degli uffici acquisti e limitando il rischio di errori», spiega Dafne Russo, CEO dell’azienda di Conegliano (TV). Mayermoover nasce dall’unione di competenze complementari: da un lato, una lunga esperienza nella produzione di contenitori industriali, dall’altro, una profonda conoscenza delle forniture tecniche per il B2B.

Il marketplace offre un catalogo ampio e in continua crescita, che comprende attrezzature per la movimentazione, arredi tecnici, DPI, soluzioni per lo stoccaggio e il sollevamento. Le aziende possono accedere a tutto questo in un unico spazio, evitando di dover contattare più fornitori e snellendo la gestione operativa. Tra i vantaggi più apprezzati c’è la possibilità di ottenere preventivi personalizzati online in pochi click, con offerte trasparenti e dettagliate. Questo consente alle aziende di avere subito un quadro chiaro dei costi e ottimizzare il budget senza sprechi. Inoltre, Mayermoover si occupa direttamente della selezione dei fornitori, della gestione delle spedizioni e del coordinamento logistico, riducendo il carico amministrativo per i clienti. Grazie a strumenti di comunicazione avanzati, come una chat interattiva e un team sempre reperibile, è possibile ricevere assistenza rapida senza attese o procedure complicate.

Ma ciò che distingue Mayermoover è la componente umana: ogni cliente ha a disposizione un referente esperto dedicato, che lo affianca in ogni fase del processo, dalla scelta iniziale alla gestione dell’ordine.

«Se la tecnologia aiuta a rendere più fluidi i processi, il valore reale sta nelle persone. Crediamo nel dialogo diretto con i nostri clienti, senza filtri, senza segreterie automatiche. Ogni volta che ci chiamano, sanno di poter parlare con qualcuno che li ascolta e li aiuta davvero. Per noi, accorciare le distanze significa costruire rapporti autentici e far sentire ogni azienda supportata come se fosse parte della nostra realtà», conclude Rudy Maset, vicepresidente dell’azienda.

Mayermoover continua a crescere con nuove soluzioni per migliorare l’esperienza d’acquisto delle imprese. Tra i progetti in corso, l’espansione del catalogo e della rete consulenziale e commerciale per ricevere una consulenza diretta. Un percorso di evoluzione costante, pensato per rendere sempre più semplice ed efficace la gestione delle forniture industriali.

Contatti: https://mayermoover.com/