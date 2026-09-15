METLEN e PETRONAS concludono un accordo di fornitura di GNL per aumentare la sicurezza e la diversificazione energetica nell'Europa sudorientale

ATENE, Grecia e LONDRA, 15 settembre 2026 /PRNewswire/ -- METLEN e PETRONAS, tramite la propria controllata PETCO Trading (UK) Limited ("PTUK"), hanno concluso un contratto di acquisto e di vendita di partecipazioni azionarie (Sale and Purchase Agreement, SPA) per una fornitura a lungo termine di gas naturale liquefatto (GNL) in Grecia.

Nell'ambito dello SPA, PTUK consegnerà 6 carichi di GNL all'anno dal portafoglio atlantico di PETRONAS, pari a circa 0,6 miliardi di metri cubi all'anno (bcma) per un periodo di cinque anni a partire dal 2027.

L'accordo rafforza la strategia Energy Sector Utility di METLEN volta a diversificare le sue fonti di approvvigionamento di GNL, aumentando la flessibilità e la resilienza operativa, contribuendo al contempo alla sicurezza dell'approvvigionamento in Grecia e nell'intera regione dell'Europa sud-orientale. Allo stesso tempo, rinsalda la posizione della Grecia come centro energetico regionale strategico.

Attraverso le sue attività energetiche integrate e la sua presenza consolidata in tutta la catena del valore del gas, METLEN continua a sostenere la liquidità del mercato e l'efficienza dell'approvvigionamento energetico, riaffermando il proprio ruolo nel panorama energetico europeo in continua evoluzione.

Per PETRONAS, lo SPA riflette il suo impegno a erogare forniture di GNL sfruttando il proprio portafoglio globale di GNL e le sue capacità focalizzate sulle soluzioni. Tramite PTUK, PETRONAS continua ad espandere la propria presenza nel comparto del GNL nei mercati occidentali di Suez, in particolare in Europa e nella regione mediterranea, consolidando al contempo le relazioni con i clienti nei principali mercati in crescita.

Questa partnership strategica tra PETRONAS e METLEN rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento delle relazioni tra le due aziende e pone le basi per nuove opportunità di collaborazione.

Panayotis Kanellopoulos, Chief Executive Director International Energy Supply & Trading di METLEN, ha dichiarato: "Questo accordo con PETRONAS rappresenta un passo importante nel rafforzamento della strategia di METLEN volta a diversificare l'approvvigionamento di GNL. Espandendo le nostre sinergie internazionali, con tale operatore leader mondiale nell'ambito del GNL, incrementiamo ulteriormente la flessibilità e l'affidabilità dell'approvvigionamento, a vantaggio sia dei nostri clienti che del mercato regionale nel suo complesso, nonché del ruolo della Grecia come centro energetico".

Datuk Adif Zulkifli, CEO e CEO di Gas & Maritime Business di PETRONAS, ha affermato: "Questo accordo con METLEN sottolinea l'impegno di PETRONAS a fornire soluzioni di GNL affidabili e flessibili che siano in grado di soddisfare le mutevoli esigenze energetiche dei nostri clienti. In un contesto in cui i mercati si confrontano continuamente con priorità legate alla sicurezza energetica, all'accessibilità economica e alla transizione, PETRONAS rimane focalizzata sulla creazione di valore attraverso il suo portafoglio globale di GNL, le capacità commerciali e le partnership di fiducia. Siamo lieti di sostenere la strategia di diversificazione dell'approvvigionamento di METLEN e di contribuire a rafforzare la resilienza energetica in Grecia e nell'intera regione dell'Europa sudorientale".

Insieme, METLEN e PETRONAS mirano a promuovere una più ampia diversificazione dell'approvvigionamento di GNL e una maggiore resilienza energetica, contribuendo al contempo all'evoluzione delle esigenze energetiche della Grecia e dell'intera regione dell'Europa sudorientale.

Note per i redattori:

Il materiale fotografico di METLEN e delle relative attività è disponibile qui.

Informazioni su METLEN:

METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) è una società industriale ed energetica internazionale, leader nel settore della metallurgia e dell'energia, che punta sulla crescita sostenibile e sull'economia circolare. METLEN è un punto di riferimento nell'ambito della metallurgia "verde" competitiva a livello europeo e mondiale, in quanto gestisce l'unico impianto di produzione di bauxite, allumina e alluminio primario completamente integrato nell'Unione europea, con strutture portuali di proprietà privata. Nel settore energetico, METLEN fornisce soluzioni energetiche integrate attraverso l'attuazione di progetti di generazione di energia termica e rinnovabile, distribuzione e fornitura di energia elettrica, nonché investimenti in infrastrutture di rete, sistemi di accumulo a batteria e altre tecnologie verdi. METLEN opera in cinque continenti ed è presente in oltre 40 Paesi, impiegando oltre 8.500 persone in tutto il mondo e utilizzando un modello completamente sinergico tra i suoi settori.

Dati finanziari chiave di METLEN

METLEN è quotata principalmente alla Borsa di Londra e secondariamente alla Borsa di Atene, ed è un componente dell'indice FTSE 100. Nel 2025, METLEN ha registrato un fatturato consolidato di 7,11 miliardi di euro e un EBITDA di 753 milioni di euro con un utile netto di 314 milioni di euro. Il debito netto rettificato è stato pari a 2,10 miliardi di euro, con un rapporto debito netto/EBITDA di 3,1x, che dimostra una forte resilienza finanziaria. METLEN è valutata dalle principali agenzie internazionali di sostenibilità ed ESG, occupando una posizione di rilievo in Grecia nell'indice Dow Jones Best-in-Class Emerging Market, e si distingue in MSCI, Sustainalytics, ISS Quality score, ISS Corporate Score, S&P Global ESG, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg e IdealRatings.

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Per ulteriori informazioni su PETRONAS, contattare:

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Informazioni su PETRONAS:

In qualità di partner globale per l'energia e le soluzioni, PETRONAS è guidata dalla propria missione di arricchire la vita per un futuro sostenibile. Presente in oltre 100 Paesi, il gruppo continua ad espandere i propri portafogli che spaziano dalle soluzioni energetiche convenzionali e più pulite a una vasta gamma di combustibili, lubrificanti e prodotti petrolchimici. Garantendo pratiche sostenibili in tutte le sue operazioni, PETRONAS si adopera per garantire risultati giusti ed equi nella transizione verso un futuro a basse emissioni di carbonio.

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