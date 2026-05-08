("METLEN" O "LA SOCIETÀ")

AGGIORNAMENTO SUL TRADING Primo trimestre 2026: ottimo inizio del 2026 con una trasformazione strategica in accelerazione

ATENE, Grecia e LONDRA, 8 maggio 2026 /PRNewswire/ -- METLEN Energy & Metals PLC (LSE Quotazione: MTLN, RIC: MTLN.L, Bloomberg: MTLN.LN |Atene Quotazione: MTLN, RIC: MTLNr.AT, Bloomberg: MTLN.GA, ADR: MYTHY USA) annuncia oggi i dati preliminari relativi al primo trimestre del 2026. La Società ha registrato un ottimo inizio d'anno, grazie al solido slancio registrato nei settori dell'energia, dei metalli e delle infrastrutture, unitamente alla prosecuzione del programma di investimenti strategici, che preannuncia un rapido ritorno alla traiettoria a medio termine, annunciata in occasione del CMD tenutosi a Londra nell'aprile 2025.

Evangelos Mytilineos, presidente esecutivo, ha dichiarato:

"METLEN ha iniziato il 2026 con un forte slancio operativo in tutti i suoi settori di attività. I nostri continui investimenti a favore della transizione energetica, delle materie prime strategiche e della difesa, uniti a una gestione rigorosa, consentono alla Società di affrontare un contesto geopolitico complesso, garantendo al contempo una crescita sostenibile".

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Prospettiva

Il primo trimestre del 2026 conferma il solido posizionamento di METLEN grazie al suo modello di business diversificato, in cui tutti i settori contribuiscono alla crescita.

La Società continua a operare in un contesto caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche e conflitti in corso, che incidono sui mercati energetici, sulle catene di approvvigionamento e sulla domanda nel settore della difesa. Tuttavia, tali condizioni evidenziano anche l'importanza strategica del modello di business sinergico di METLEN, ulteriormente rafforzato dalle sue attività nei settori della sicurezza energetica, delle materie prime critiche e delle soluzioni per la difesa.

Guardando al futuro, la dirigenza mantiene una visione cautamente ottimistica per il 2026, sostenuta da un solido portafoglio di progetti, dall'aumento della domanda e dei prezzi nei settori chiave e dalla prosecuzione del programma di investimenti della Società.

Ulteriori dettagli saranno forniti in occasione dell'assemblea generale annuale prevista per il 21 maggio 2026, in linea con la prassi consolidata della Società.

Avviso/dichiarazione di non responsabilità

Il presente comunicato contiene dichiarazioni che costituiscono, o possono essere considerate, "dichiarazioni previsionali". Queste dichiarazioni si basano su aspettative, previsioni e ipotesi attuali e non costituiscono una garanzia di risultati futuri. Le dichiarazioni previsionali contengono solitamente termini quali "mirare", "prevedere", "ritenere", "stimare", "aspettarsi", "intendere", "potrebbe", "pianificare", "progettare", "cercare", "dovrebbe", "sarà" ed espressioni simili, o le loro forme negative.

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Informazioni su METLEN:

METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) è una società industriale ed energetica internazionale che occupa una posizione di leadership nei settori metallurgico ed energetico, incentrata sulla crescita sostenibile e sull'economia circolare. METLEN si è affermata come punto di riferimento nell'ambito della metallurgia "verde" competitiva a livello europeo e mondiale, in quanto gestisce l'unico impianto di produzione di bauxite, allumina e alluminio primario completamente integrato nell'Unione Europea, con strutture portuali di proprietà privata. Nel settore energetico, METLEN offre soluzioni energetiche integrate attraverso la realizzazione di progetti di produzione di energia termica e rinnovabile, la distribuzione e la fornitura di energia elettrica, nonché investimenti in infrastrutture di rete, sistemi di accumulo a batteria e altre tecnologie verdi. METLEN opera in cinque continenti e in più di 40 Paesi, con oltre 8.500 dipendenti in tutto il mondo e implementando un modello pienamente sinergico in tutti i settori.

Dati finanziari chiave di METLEN

METLEN è quotata principalmente alla Borsa di Londra e secondariamente alla Borsa di Atene, e fa parte dell'indice FTSE 100. Nel 2025, METLEN ha registrato un fatturato consolidato di 7,11 miliardi di euro e un EBITDA di 753 milioni di euro, con un utile netto di 314 milioni di euro. La posizione finanziaria netta rettificata si è attestata a 2,10 miliardi di euro, con un rapporto indebitamento netto/EBITDA di 3,1x, a testimonianza di una forte resilienza finanziaria. METLEN è valutata dalle principali agenzie internazionali di sostenibilità ed ESG, occupando una posizione di rilievo in Grecia nell'indice Dow Jones Best-in-Class Emerging Market e distinguendosi nei rating di MSCI, Sustainalytics, ISS Quality score, ISS Corporate Score, S&P Global ESG, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg e IdealRatings.

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