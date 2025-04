METLEN ha ospitato il Capital Markets Day a Londra, durante il quale ha presentato la roadmap strategica verso un EBITDA di 2 miliardi di euro nel medio termine e nuovi pilastri di crescita

LONDRA e ATENE, Grecia, 30 aprile 2025 /PRNewswire/ -- METLEN (la "Società" e "METLEN") (RIC: MYTr.AT) (Bloomberg: MYTIL.GA) (ADR: MYTHY US) ha ospitato oggi il suo Capital Markets Day 2025 presso la Borsa di Londra, dove la dirigenza della Società ha presentato la propria roadmap in direzione dell'obiettivo di 2 miliardi di euro di EBITDA a medio termine (sulla base esclusiva di prospettive di crescita organica, escludendo eventuali fusioni e acquisizioni) e lo sblocco di nuovi pilastri di crescita nella sua piattaforma integrata. La Società ha inoltre ribadito la propria intenzione di perseguire la prima quotazione alla Borsa di Londra.

Il Capital Markets Day ha offerto un aggiornamento completo sulle attività commerciali di METLEN per settore, tra cui una presentazione di Evangelos Mytilineos, CEO di METLEN, sulla transizione dell'azienda verso un nuovo ciclo strategico con l'integrazione di metalli critici (gallio), metalli circolari e difesa all'interno del suo portafoglio, insieme a energia, metalli e infrastrutture e concessioni.

Gli aggiornamenti principali hanno incluso:

La solida performance finanziaria ha portato l'EBITDA della Società a triplicarsi dal 2020 fino ad oggi

La solida liquidità ha permesso alla Società di finanziare la crescita

Il settore dell'energia di METLEN continua a essere un motore fondamentale per una crescita scalabile

Il settore dei metalli di METLEN rimane una potenza europea per quanto riguarda l'alluminio e i materiali strategici

Il settore di infrastrutture e concessioni sta emergendo come terzo importante motore di crescita per la Società

Il Capital Markets Day ha rappresentato una pietra miliare nella strategia di crescita a lungo termine di METLEN, sottolineando il suo incrollabile impegno verso l'eccellenza operativa, gli investimenti disciplinati e le prestazioni di alto livello, pilastri che continuano a definire la sua traiettoria come leader industriale resiliente e lungimirante.

Note per i redattori :

METLEN:

METLEN Energy & Metals è una multinazionale industriale ed energetica, leader nei settori metallurgico ed energetico, focalizzata sulla sostenibilità e sull'economia circolare. La società è quotata alla Borsa di Atene, con un fatturato consolidato e un EBITDA rispettivamente di 5,68 miliardi di euro e 1,08 miliardi di euro. METLEN è un punto di riferimento per la metallurgia verde competitiva a livello europeo e globale, e gestisce l'unica unità produttiva integrata verticale di bauxite, allumina e alluminio primario nell'Unione europea (UE), con strutture portuali di proprietà privata. Nel settore energetico, METLEN offre soluzioni complete che coprono progetti di energia termica e rinnovabile e distribuzione e commercio dell'elettricità, congiuntamente a investimenti in infrastrutture di rete, accumulo in batteria e altre tecnologie verdi. L'azienda è attiva nei mercati di 40 paesi in tutti e cinque i continenti e adotta un modello sinergico su vasta scala tra i settori della metallurgia e dell'energia, oltre a occuparsi dello sviluppo end-to-end di grandi progetti di infrastrutture energetiche.

Dichiarazioni a carattere previsionale:

Alcune affermazioni contenute nel presente annuncio sono a carattere previsionale. Per loro natura, le dichiarazioni a carattere previsionale implicano rischi, incertezze, ipotesi e altri fattori che sono al di fuori del controllo di METLEN e potrebbero comportare differenze sostanziali tra i risultati o gli eventi effettivi e quelli espressi o impliciti nella dichiarazione a carattere previsionale.

