Michele Volpinari lancia il libro su come far emergere la propria personalità grazie agli occhiali sartoriali

Milano, 08.09.2026 – L’occhiale è da sempre un accessorio che rafforza l’identità della persona che li indossa. Peccato che scegliere una montatura semplicemente perché “di moda” rischia di non aiutare a comunicare la propria identità e autenticità. Fortunatamente, però, questo accessorio può essere personalizzato in maniera “sartoriale”. Tutto sta nell’affidarsi a un vero esperto di settore.

Per tutti coloro che desiderano valorizzare la propria personalità e il proprio stile in maniera efficace, esce oggi il libro di Michele Volpinari “OCCHIALE SARTORIALE. Come Definire Il Tuo Stile E Aumentare La Tua Autorevolezza Attraverso Un Occhiale Personalizzato Realizzato Su Misura Per Te” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore propone un insieme di suggerimenti pratici per trasformare un oggetto standardizzato come l’occhiale in un elemento autentico, progettato per valorizzare i propri tratti, rafforzando la propria immagine agli occhi del mondo.

“Il mio libro parla del mondo degli occhiali sartoriali, della loro storia, del valore artigianale e del ruolo che hanno nel definire l’identità di una persona” afferma Michele Volpinari, autore del libro. “Attraverso esempi, riflessioni e spiegazioni pratiche, racconto come nasce un occhiale su misura, quali sono le differenze rispetto ai prodotti industriali e perché scegliere un approccio personalizzato”.

Come precisa lo stesso autore, l’obiettivo di questa pubblicazione è portare alla luce l’importanza della cura, dell’estetica e dell’autenticità che c’è dietro al mondo dell’occhiale sartoriale, guidando il lettore verso una scelta più consapevole, autentica e personale.

“Gli occhiali non sono solo un accessorio, ma un elemento capace di raccontare identità, stile e personalità di ciascuno di noi” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Con questo testo, Volpinari desidera sensibilizzare le persone al valore dell’artigianalità, spiegando cosa rende unico un occhiale su misura e condividendo informazioni di grande valore”.

“Ho deciso di affidarmi a Bruno Editore perché rappresenta un punto di riferimento nell’editoria orientata alla crescita personale e professionale, con un approccio pratico e concreto che sento molto vicino al mio modo di comunicare” conclude l’autore. “Per me pubblicare con Giacomo Bruno significa affidare il mio progetto a un partner capace di valorizzare al meglio il messaggio del mio libro e di raggiungere un pubblico realmente interessato”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4vWYQZ8

Michele Volpinari è un ottico con oltre quarant’anni di esperienza. Dopo aver aperto il suo negozio nel 1984, abbandona gli occhiali commerciali per dedicarsi a collezioni di nicchia di alta qualità. Laureato in Disegno Industriale a San Marino, impara a progettare e realizzare occhiali attraverso oltre 60 lavorazioni artigianali. Oggi realizza montature sartoriali che non correggono soltanto la vista, ma rivelano l’identità di chi le porta, trasformando ogni volto in un’opera unica. Sito web: www.bottegantiqua.com

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 37 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.300 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook ™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

Contatti:

Bruno Editore

info@brunoeditore.it

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Bruno Editore