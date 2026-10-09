MIDEA COMPLETA L'ACQUISIZIONE DI ESAOTE

Il Gruppo Midea consolida il proprio impegno nella sanità e nell'innovazione completando l'acquisizione di Esaote

GENOVA, Italia, 9 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Esaote S.p.A., leader nel settore dell'imaging medicale, annuncia il completamento dell'acquisizione della quota di controllo del capitale sociale del proprio capitale sociale da parte di Midea – il gruppo tecnologico globale cinese con sede nel distretto di Shunde, Foshan.

L'operazione mira a favorire sinergie tra Esaote e la Midea Healthcare Division, al fine di aumentare la competitività internazionale. Esaote sarà parte di Midea Healthcare e continuerà a operare come azienda globale indipendente nel settore delle apparecchiature medicali, con la sua sede a Genova, Italia, e con centri di ricerca e sviluppo e siti produttivi in Italia e nei Paesi Bassi.

Per Esaote l'operazione rappresenta una grande opportunità: Midea, player globale con una forte reputazione, consolidata esperienza, comprovata competenza industriale e una rete internazionale ben sviluppata, accelererà la crescita di Esaote attraverso investimenti mirati in ricerca e sviluppo, capacità operative e produttive.

La nuova partnership offrirà a Esaote l'accesso a un ecosistema tecnologico più vasto, a soluzioni di imaging complementari e a una più vasta piattaforma di innovazione. Esaote sarà quindi nella posizione ideale per accelerare lo sviluppo dei prodotti, ridurre i tempi dei cicli di innovazione ed esplorare nuove applicazioni e segmenti di mercato.

Nel contempo l'operazione rafforzerà il posizionamento di Midea nel business dell'imaging medicale a livello globale. Il portafoglio completo di prodotti di Midea - che copre DR, risonanza magnetica ad alto campo, TAC e DSA - completa perfettamente il marchio premium riconosciuto a livello globale di Esaote e i suoi punti di forza comprovati nell'ecografia, nei sistemi MRI aperti e dedicati, oltre che nelle soluzioni di Medical IT, creando sinergie solide tra entrambe le parti.

La società continuerà ad essere guidata Franco Fontana, che è stato confermato CEO dai nuovi investitori.

Dichiarazione di Franco Fontana, CEO di Esaote S.p.a.: "Questa operazione apre una nuova ed entusiasmante fase per Esaote. Negli ultimi anni, l'azienda ha ampliato le proprie attività internazionali e ha ottenuto una crescente riconoscibilità a livello mondiale da parte delle comunità cliniche e scientifiche. Rafforzata da Midea, uno dei gruppi tecnologici di maggior successo, Esaote contribuirà con orgoglio con la propria visione e capacità innovativa a far progredire ulteriormente il settore healthcare.

Dichiarazione di Jinlei Chen, Presidente di Midea Healthcare Division: "L'acquisizione di Esaote rappresenta una scelta strategica in linea con Midea Healthcare. Esaote porta con sé competenze di eccellenza, solide capacità di innovazione e una reputazione riconosciuta. Combinando la sua tecnologia e la sua visione con la tecnologia e le risorse internazionali di Midea Healthcare, riteniamo di poter espandere ulteriormente la sua presenza a livello globale e contribuire al progresso in sanità. Siamo entusiasti di iniziare insieme questo nuovo capitolo."

Dichiarazione di Eric Wang, Presidente Esecutivo di Midea Group: "Siamo lieti di accogliere Esaote in Midea Group. Questa acquisizione rappresenta un passo importante nella nostra strategia rivolta al settore della sanità e riflette il nostro impegno a lungo termine nel sostenere tecnologie per la salute innovative con potenziale globale. La combinazione di Esaote e Midea porterà a un'offerta di imaging più completa e diversificata, ampliando la scelta dei clienti e migliorando l'accesso a tecnologie diagnostiche avanzate nei mercati internazionali".

Esaote: Esaote è un'azienda italiana leader nell'innovazione nel campo dell'imaging medicale. Al 31.12 2025, il Gruppo ha registrato ricavi pari a 267 milioni di euro, di cui il 70% nei mercati internazionali. L'azienda è tra i primi dieci produttori al mondo di ecografi e sistemi MRI aperti e dedicati ed è uno dei leader nel settore Medical IT.

La società conta circa 1.160 dipendenti, il 20% dei quali impegnati nelle attività di ricerca e sviluppo, un settore in cui Esaote investe circa il 12% dei propri ricavi annuali. Attraverso le sue controllate e una vasta rete commerciale, Esaote è presente in oltre 100 Paesi nel mondowww.esaote.com

Midea: Midea Group Co., Ltd., con sede a Shunde, Foshan, provincia del Guangdong, è un gruppo tecnologico cinese globale fondato nel 1968 e attivo in sette segmenti di business: smart home, tecnologia industriale, tecnologia per l'edilizia, robotica e automazione, energie rinnovabili, sanità e logistica smart.

Il fatturato consolidato del Gruppo Midea nel 2025 ammontava a circa $64,3 miliardi. L'azienda è quotata alla Borsa di Shenzhen (SZSE) e al Main Board della Borsa di Hong Kong Limited (SEHK). La società occupa la posizione n. 231 della classifica Fortune Global 500 del 2026. Negli ultimi anni, Midea ha costituito la Midea Healthcare Division, focalizzata su apparecchiature e soluzioni di imaging medicale intelligente.

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