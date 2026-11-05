Milano, Palazzo Lombardia cambia volto per Natale, arriva NATIVITAS

Milano, 5 novembre 2026 - Una Cattedrale di vetro di 550 metri quadrati, il ritorno della storica pista di pattinaggio sul ghiaccio e un albero di Natale che trasforma i pensieri dei visitatori in stelle luminose. Dal 27 novembre al 6 gennaio Piazza Città di Lombardia cambia volto con NATIVITAS - Christmas Winter Garden, il progetto ideato, progettato e realizzato da One Event Builders, presentato ieri da Regione Lombardia alla presenza del presidente Attilio Fontana.

Al centro della piazza sorgerà La Cattedrale, una struttura temporanea in vetro e acciaio che ospiterà Oltre il Bistrot, con una proposta culinaria affidata allo chef Dimitri Mattiello, e un programma di concerti, jazz, serate al pianoforte, letture e incontri. Gli appuntamenti culturali e di intrattenimento saranno gratuiti, con eventuali modalità di prenotazione comunicate sul sito ufficiale.

Tornerà anche la storica pista di pattinaggio su vero ghiaccio, uno dei simboli del Natale in Piazza Città di Lombardia. Tra le novità c’è Nativitas Journey, con un albero di specchi e luci ideato da Andrea Battivello Project che, grazie a SYNTONY - l’opera interattiva di Adriano Lombardo- permetterà a ciascun visitatore di condividere un pensiero attraverso il proprio smartphone e vederlo diventare una stella sull’albero. Pensieri simili, anche in lingue diverse, potranno incontrarsi e attivare nuove sequenze luminose. Ogni giorno, dalle 17 alle 21, l'albero si animerà allo scoccare di ogni ora con musica e giochi di luce.

Il 5 dicembre alle 18 è in programma un concerto gospel con oltre 100 coristi, in collaborazione con FederGospelChoirs. Il calendario comprende anche attività per bambini con Orbit X - Space Academy e, il 13 dicembre alle 18, "Conversazione con i diavoli", un talk interattivo con gli Heimi, i noti medici-creator seguiti da oltre 3 milioni di follower, che affronteranno con ironia il tema della salute e delle tentazioni natalizie, anticipando il loro prossimo tour teatrale. Completano il programma iniziative dedicate ai libri e alla lettura.

Il Natale arriverà anche al Belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia, visitabile in alcune date su prenotazione. Il Belvedere ospiterà anche AUREO: uno speciale allestimento artistico, a firma di Bottegaventisei, che reinterpreta l'organo musicale tradizionale.

L’accensione ufficiale dell’albero è prevista venerdì 4 dicembre alle 18.00.

Informazioni e programma: www.nativitasmilano.it.

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