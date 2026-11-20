In Europa, i primi casi clinici sull’essere umano ne dimostrano l’impiego nella chirurgia linfatica e nella chirurgia cervico-facciale

JACKSONVILLE, Florida, Nov. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MMI, (Medical Microinstruments, Inc.), azienda di robotica dedicata ad ampliare le opzioni terapeutiche e a migliorare gli esiti clinici per i pazienti affetti da patologie complesse, ha annunciato oggi il lancio europeo e i primi impieghi clinici delle forbici monopolari NanoWrist® , uno strumento dotato di capacità energetica per il sistema chirurgico Symani ® . Il nuovo strumento permette ai chirurghi di estendere la precisione e il controllo robotici a molte più fasi della microchirurgia complessa, grazie a uno strumento multifunzionale che garantisce un’erogazione efficiente dell’energia e una maggiore autonomia durante interventi quali la chirurgia linfatica e la chirurgia oncologica cervico-facciale.

Progettate specificamente per Symani, le forbici monopolari NanoWrist sono il primo e unico strumento elettrochirurgico robotico a mobilità completa per la microchirurgia a cielo aperto. Lo strumento è progettato per essere impiegato in un’ampia gamma di applicazioni Symani, consentendo ai chirurghi di eseguire per via robotica la dissezione smussa e tagliente, nonché il taglio e la coagulazione dei tessuti molli con un unico strumento.

“L’aggiunta dell’energia a Symani non solo offre maggiori capacità ai chirurghi, ma cambia il modo stesso di concepire gli strumenti a energia nella microchirurgia”, ha dichiarato Mark Toland, CEO di MMI. “Questi casi clinici sono solo l’inizio di un portafoglio più ampio di strumenti a energia, progettato per ampliare ciò che i chirurghi possono offrire ai pazienti affetti da patologie complesse”.

Presso l’Hospital de Bellvitge, in Spagna, il dott. Sergi Barrantes, microchirurgo plastico ricostruttivo e responsabile dell’Unità di chirurgia del linfedema, ha utilizzato il nuovo strumento durante un intervento che prevedeva due bypass linfatico-venosi (LVB) in una paziente affetta da carcinoma mammario con linfedema dell’arto superiore. Il sistema Symani è stato utilizzato durante l’intera procedura per la dissezione dei tessuti, il controllo del sanguinamento e il completamento delle anastomosi, ovvero le connessioni vascolari. “Finora, parte della procedura LVB doveva essere eseguita manualmente. Grazie a questo nuovo strumento, possiamo eseguire l’intera fase microchirurgica con il robot, raggiungendo un livello di precisione fondamentale per questo tipo di casi”, ha affermato il dott. Barrantes.

Presso l’Università RWTH di Aquisgrana, in Germania, le forbici monopolari sono state impiegate per resecare tessuto tumorale nella regione cervico-facciale di un paziente. La procedura è stata eseguita dal Priv-Doz. Dr. Dr. Ashkan Rashad, dirigente medico senior presso il Dipartimento di chirurgia orale e maxillo-facciale. Il professore ha commentato: “Per i pazienti che affrontano il cancro e le relative complicanze, la chirurgia assume un significato più importante rispetto al trattamento della malattia. Vuol dire preservare la funzionalità e ripristinare la qualità di vita del paziente, aspetti particolarmente cruciali quando si interviene nella regione cervico-facciale. Estendere la precisione robotica a una parte ancora maggiore dell’intervento supporta questi obiettivi, offrendoci un controllo superiore mentre operiamo su un’anatomia così complessa”.

Il lancio fa seguito all’introduzione da parte di MMI degli strumenti da dissezione NanoWrist nel 2025 e riflette il continuo impegno dell’azienda nell’ampliare le capacità di Symani in un numero sempre maggiore di fasi della procedura microchirurgica. Il nuovo strumento, che ha ottenuto la marcatura CE nell’ottobre 2026, è ora disponibile per gli ospedali di tutta Europa. L’azienda sta lavorando per estendere le approvazioni regolatorie di questo nuovo strumento nei mercati globali, inclusi gli Stati Uniti.

Per ulteriori informazioni su MMI e sul sistema chirurgico Symani, visitare il sito www.mmimicro.com.

Le forbici monopolari NanoWrist sono un dispositivo medico dotato di marcatura CE. Autorizzazione FDA 510(k) in corso. Le forbici monopolari NanoWrist non sono state autorizzate dalla FDA e la loro sicurezza ed efficacia non sono state ancora accertate negli Stati Uniti. Il dispositivo non è disponibile per la vendita o l’impiego negli Stati Uniti e non è possibile garantirne la disponibilità futura. Contattare il proprio rappresentante locale per verificare la disponibilità in altre aree geografiche. Per le indicazioni specifiche del prodotto per la propria area geografica, visitare il sito www.mmimicro.com/indications.

Informazioni su Medical Microinstruments, Inc. (MMI)MMI persegue la missione di far progredire la tecnologia robotica capace di superare i limiti della chirurgia a cielo aperto dei tessuti molli e di offrire ai chirurghi nuove opportunità per ripristinare la qualità di vita di un numero sempre maggiore di pazienti affetti da patologie complesse. Fondata nel 2015 vicino a Pisa, in Italia, l’azienda ha sviluppato l’esclusivo sistema chirurgico Symani® , il quale combina i più piccoli microstrumenti articolati al mondo con tecnologie di riduzione del tremore e di demoltiplicazione del movimento, al fine di rispondere, a livello globale, a importanti esigenze cliniche insoddisfatte dei pazienti. Questa piattaforma robotica chirurgica, prima nel suo genere per la microchirurgia a cielo aperto dei tessuti molli, supporta gli interventi di riparazione microvascolare e linfatica. In Europa e nell’area APAC, trova inoltre impiego nella riparazione dei nervi periferici. Il sistema Symani è autorizzato per l’uso negli Stati Uniti dalla FDA ed è un dispositivo medico dotato di marcatura CE in Europa. MMI è sostenuta da investitori globali tra cui Andera Partners, Angelini Ventures, BioStar Capital, Deerfield Management, Fidelity Management & Research Company, Fountain Healthcare Partners, Panakès Partners, RA Capital, Sambatech, S3 Ventures e Wellington Partners.

Contatto per i mediaLaura Bastardi, MWWmmi@mww.com

Contatto per le relazioni con gli investitoriLisa Croke, MMIlisa.croke@mmimicro.com

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