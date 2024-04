Moda sostenibile, Cloov stringe una partnership con Rinascimento per lanciare un servizio di noleggio e vendita second-hand nel mondo dell’abbigliamento femminile Made in Italy

Grazie a questa soluzione, sarà possibile noleggiare i capi della collezione Rinascimento, prestando attenzione all’ambiente, ma senza rinunciare alla qualità.

Milano,18 aprile 2024 – Cloov, fashion-tech startup milanese fondata dalle Forbes Under 30 Chiara Airoldi e Olimpia Santella, annuncia l’avvio di una nuova partnership con Rinascimento, brand iconico di abbigliamento femminile Made in Italy. Rinascimento Rental, powered by Cloov, è un “re-commerce” che offre ai clienti in Italia la possibilità di noleggiare o acquistare second-hand alcuni dei capi più iconici della collezione Rinascimento, inclusa la categoria “curvy”. Cloov, oltre alla creazione della piattaforma, si occupa di seguire la gestione degli ordini e la logistica, dal lavaggio e al ricondizionamento dei capi.

Secondo un report pubblicato dal Parlamento europeo, dal 1996 la quantità di indumenti acquistati nell’Ue per persona è aumentata del 40%, ma ogni prodotto viene indossato il 50% di volte meno rispetto al passato. In questa ottica, l’impatto ambientale di ogni capo cresce al diminuire delle volte in cui viene indossato. Un problema particolarmente evidente per quei capi di abbigliamento che hanno una rara occasione d’uso, come gli abiti da cerimonia, che spesso vengono indossati una sola volta prima di essere smaltiti. Con la soluzione tecnologica di Cloov, unita alla visione di Rinascimento, i clienti finali potranno noleggiare gli abiti quando ne hanno bisogno, unendo la convenienza economica a un consumo più sostenibile e rimanendo al passo con i trend in continuo cambiamento.

Rinascimento Rental propone due offerte altamente flessibili per i propri clienti: il noleggio tramite abbonamento mensile e tramite calendario. Nel primo caso, i clienti possono sottoscrivere pacchetti mensili di abbonamento, che consentono di ricevere ogni mese una box di 5 o 10 capi di abbigliamento, permettendo così di rinnovare il guardaroba per ogni giorno senza la necessità di acquistare nuovi abiti. Il servizio tramite calendario, invece, offre ai clienti la flessibilità di noleggiare i capi solo nei giorni desiderati. Questa opzione risulta particolarmente apprezzata per la linea cerimonia, evitando così lo spreco associato all'acquisto di vestiti che vengono indossati generalmente poche volte. Al termine del noleggio, i clienti hanno la possibilità di acquistare i capi second-hand attraverso un sistema che promuove la circolarità dei capi.

“Siamo orgogliose di annunciare questa collaborazione con Rinascimento, che rappresenta un passo avanti sulla strada della circolarità nel mondo dell’abbigliamento femminile Made in Italy”, hanno dichiarato Chiara Airoldi e Olimpia Santella, fondatrici e rispettivamente COO e CEO di Cloov. “Questa partnership non solo offre agli amanti della moda l'opportunità di accedere a capi di alta qualità a prezzi accessibili, ma promuove anche la sostenibilità attraverso il riutilizzo e il noleggio di abiti. Siamo entusiaste di assistere a come il modo in cui le persone pensano all'abbigliamento evolverà verso la circolarità e di far parte del cambiamento”.

“Con grandissimo piacere annunciamo la partenza, proprio nel cuore della nostra stagione, la primavera, del progetto Rinascimento Rental, grazie alla collaborazione con Cloov”, dichiara Luca Antonini, Brand Director di Rinascimento. “Desideriamo con questo progetto metterci ancor di più al servizio di tutte le nostre clienti, che potranno avere a disposizione un guardaroba sempre più ricco e sostenibile allo stesso tempo e dare una porta d'ingresso in più per il nostro brand a tutte quelle donne che ancora non ci conoscono. Vogliamo così aggiungere un altro piccolo contributo al nostro percorso di sostenibilità, Everyone Can, coinvolgendo le nostre clienti sul grande tema della circolarità rafforzando la nostra promessa: ‘Be yourself with us’... perché ogni giorno è la tua occasione speciale”.

Cloov è una Startup B2B2C che opera nel settore della moda come circular enabler, consentendo a brand e retailer di offrire direttamente ai propri clienti un servizio di noleggio e di vendita second-hand. Per facilitare l’adozione di questo modello circolare Cloov offre un servizio a 360 gradi alle aziende di moda: creazione del sito web in white label personalizzabile per il noleggio e/o il second-hand; gestione degli ordini e mantenimento della piattaforma; gestione dei processi logistici, inclusi lavaggio e riparazioni. La promozione di un’offerta circolare non è solamente spinta dalla richiesta dei consumatori, in particolare Gen Z e Millennials, ma anche dalla direttiva europea, Waste Framework Directive, che richiede ai players della moda di adottare misure per prevenire i rifiuti e ridurre l’impatto ambientale dei propri prodotti e servizi. Nel 2024 le due fondatrici, Chiara Airoldi e Olimpia Santella, sono state nominate da Forbes Italia come Under 30 più influenti nella categoria Social Impact. www.clooov.tech

Rinascimento è un marchio femminile Made in Italy, facente parte del Gruppo Teddy, la cui Mission è valorizzare l’universo femminile in tutte le sue sfaccettature. Grazie a una filosofia produttiva che fa della velocità di riassortimento e della qualità Made in Italy la propria cifra distintiva, il brand si distingue per una proposta di abbigliamento femminile, contemporanea e sempre aggiornata sulle ultime tendenze moda. Creatività, know how artigianale, distribuzione e offerta di prodotto sono la chiave di una strategia di successo, che da oltre 50 anni consente di tradurre i risultati commerciali in direzioni strategiche efficaci. Rinascimento ha consolidato la sua presenza sul mercato con 122 Negozi Monomarca in Italia e all’Estero, 12 ingrossi presenti in 14 nazioni, una rete di agenti e distributori proposti in negozi multimarca e department store e un e-commerce in 28 nazioni www.rinascimento.com

Contatti :https://rinascimentorental.com/