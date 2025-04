Modena Finestre in occasione del suo decimo anniversario inaugura il nuovo showroom: più spazio per la qualità e il design

Un importante investimento per offrire ai clienti un'esperienza ancora più completa nella scelta di serramenti, porte e soluzioni per la casa.

Modena, 29/04/2025. Modena Finestre si prepara a un'importante tappa della sua crescita con l'inaugurazione del nuovo showroom per offrire ai clienti un’esperienza ancora più completa nella scelta di serramenti e soluzioni per la casa. L’evento, che si terrà Sabato 10 Maggio alle ore 15.30 rappresenta un momento significativo per l’azienda, che ha scelto di investire ulteriormente per migliorare il servizio e la consulenza.

"Abbiamo iniziato con un piccolo spazio espositivo, ma nel tempo la nostra realtà è cresciuta – spiega Nicoletta Valentini, titolare di Modena Finestre –. Questo ampliamento ci permette di rispondere meglio alle esigenze dei clienti, che oggi vogliono vedere e toccare con mano i prodotti prima di scegliere." La nuova area espositiva consentirà di mostrare un’ampia gamma di soluzioni, con particolare attenzione alle nuove tendenze del mercato. "Oggi non ci occupiamo solo di finestre, ma anche di porte interne, sistemi oscuranti e soluzioni per il risparmio energetico. L’obiettivo è offrire un servizio completo e altamente personalizzato."

L’inaugurazione sarà anche l’occasione per offrire ai visitatori un confronto diretto con personale specializzato, che sarà a disposizione per fornire tutte le informazioni tecniche sui materiali, le prestazioni energetiche e le soluzioni più adatte a ogni esigenza abitativa. Un’opportunità per approfondire ogni aspetto legato alla qualità e alla durata dei serramenti, con il supporto di esperti pronti a rispondere a dubbi e domande. "Seguiamo il cliente non solo nella scelta, ma anche dopo l’installazione – spiega Nicoletta Valentini – perché un buon prodotto ha bisogno di una posa in opera impeccabile e di un’assistenza puntuale." L’azienda punta infatti su un servizio post-vendita attento e tempestivo, garantendo ai clienti il supporto necessario anche dopo l’acquisto.

Ai primi 50 ospiti sarà offerta la possibilità di ricevere un voucher con uno sconto del 20% da utilizzare per un futuro acquisto nell’arco di 30giorni. Un'opportunità concreta per chi sta valutando un intervento di ristrutturazione o la sostituzione degli infissi. "Vogliamo che i nostri clienti vivano un’esperienza di qualità, come quella che ci impegniamo a offrire ogni giorno", sottolinea Valentini. Per l’occasione, l’azienda ha organizzato anche un rinfresco all’aperto con la partecipazione anche di Radio Bruno, offrendo un momento di convivialità per celebrare insieme questo importante traguardo.

Contatti per la stampa: www.modenafinestre.it

A cura di:

Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/

tel. 0744.431.927

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi