Modern Meadow presenterà INNOVERA™, il nuovo nome del marchio alternativo alla pelle, al Global Fashion Summit

Modern Meadow esporrà e presenterà il futuro del bio-design per materiali trasformativi di lusso di nuova generazione

NUTLEY, N.J., 27 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Modern Meadow, azienda leader nel bio-design, ha annunciato che presenterà il suo materiale di nuova generazione, recentemente denominato INNOVERA™, al Global Fashion Summit, il maggior evento internazionale dedicato alla sostenibilità nel settore della moda. D'ora in poi INNOVERA™, precedentemente noto come BIO-VERA®, sarà il materiale di punta prodotto da Modern Meadow, in linea con l'obiettivo dell'azienda di offrire al mercato la migliore alternativa sostenibile al pellame. Durante il Summit del 3-5 giugno a Copenaghen, Modern Meadow esporrà INNOVERA™ e l'amministratore delegato dell'azienda David Williamson, PhD, parteciperà a una tavola rotonda sul tema "Bio-Design Futures" (Gli orientamenti futuri del bio-design).

"L'innovazione incentrata sulla bioingegneria, sulle proteine ispirate alla natura e sulle soluzioni su scala commerciale è essenziale per il futuro della sostenibilità della moda", ha affermato il Dr. Williamson. "Dedicando le nostre risorse a INNOVERA™ posizioniamo Modern Meadow come promotore del cambiamento sostenibile e fornitore dell'alternativa al pellame attualmente più avanzata. Questa attenzione unica ci consente di ampliare la produzione commerciale in modo più efficiente, di rafforzare le partnership industriali e di garantire l'accesso, da parte di designer e marchi, a un materiale di lusso e performante, bello e migliore per il pianeta".

INNOVERA™ è realizzato utilizzando proteine di origine vegetale, biopolimeri e gomma riciclata, e vanta un contenuto di carbonio rinnovabile superiore all'80%. Completamente privo di ingredienti di origine animale, INNOVERA™ riproduce l'aspetto e la sensazione del collagene presente nel pellame, ma è leggero, due volte più resistente del cuoio tradizionale e disponibile in vari colori, superfici e finiture. Non richiede particolari condizioni di conservazione o stoccaggio, il che ne riduce la complessità e i costi, ed è adattabile a qualsiasi processo di produzione standard. Le capacità di produzione commerciale di Modern Meadow rendono INNOVERA™ immediatamente disponibile per i clienti e semplificano le problematiche della catena di fornitura nei settori della moda, delle calzature, degli autoveicoli e del design di interni.

L'intervento del Dr. Williamson alla tavola rotonda sarà moderata da Jasmin Malik Chua, redattrice della sezione Sourcing and Labor del Sourcing Journal. Altri partecipanti sono Frank Fiedler, amministratore delegato di Heller-Leder e di Helcor-Leder-Tec, e il deputato europarlamentare Rasmus Nordqvist. La diversità degli interventi, dal bio-design alla conceria fino alla politica, sottolinea l'importanza della collaborazione nell'intero ecosistema mondiale della pelle. I partecipanti discuteranno della necessità di ridurre la dipendenza dagli input petrolchimici per la moda, si concentreranno sulle alternative sostenibili, su come i materiali rinnovabili con un contenuto di carbonio stanno trasformando i panorami del lusso e su come le proprietà uniche delle piante possono essere sfruttate per la creatività. La discussione avrà luogo sul palco della Concert Hall il 5 giugno, dalle 12:15 alle 12:50.

Il Dr. Williamson ha aggiunto: "Invito i partecipanti al summit a scoprire come INNOVERA™ crea armonia tra innovazione e tradizione con concerie e marchi".

Per saperne di più, visita Modern Meadow al summit, stand 08 dell'Innovation Forum.

Informazioni su Modern Meadow e INNOVERA™INNOVERA™ è un materiale trasformativo realizzato utilizzando proteine vegetali, biopolimeri e gomma riciclata, con un contenuto di carbonio rinnovabile superiore all'80%. Completamente privo di ingredienti di origine animale, INNOVERA™ è sapientemente progettato per riprodurre l'aspetto e la consistenza del collagene presente nel pellame. Sviluppato dall'azienda di bio-design Modern Meadow (Nutley, New Jersey, USA), INNOVERA™ ridefinisce le possibilità nei settori degli autoveicoli, delle calzature, dell'arredamento e degli accessori moda, e crea prodotti performanti con un impatto ambientale ridotto. Versatile, funzionale, immediatamente scalabile e adattabile a qualsiasi processo, INNOVERA™ si integra perfettamente con la creatività: un materiale che si sposa perfettamente con la tradizione delle concerie e dei marchi, senza compromettere qualità e performance. Per ulteriori informazioni visitare il sito innovera-world.com oppure seguire l'azienda su Instagram e LinkedIn.

Contatto Modern Meadow con i mediaJordan Vines+1 (540) 629-3137 jvines@spectrumscience.com

BIO-VERA è un marchio registrato di Modern Meadow, Inc.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2011096/5334988/MODERN_MEADOW_LOGO_BLACK_PNG_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/modern-meadow-presentera-innovera-il-nuovo-nome-del-marchio-alternativo-alla-pelle-al-global-fashion-summit-302465264.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire