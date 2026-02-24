Modigliani è il protagonista dell’asta internazionale più importante del Templum

Questa asta, in programma il 25 febbraio a Barcellona, rappresenta una tappa importante della stagione artistica europea. La casa d’aste Templum Fine Art Auctions presenta una straordinaria selezione di opere che abbracciano secoli di storia dell’arte, dal tardo gotico all’arte contemporanea, con capolavori di incredibile importanza storica

BARCELLONA, SPAGNA - EQS Newswire - 24 February 2026 - La casa d'aste Templum Fine Art Auctions presenta una delle vendite più ambiziose della stagione, che si terrà il 25 febbraio a Barcellona, mettendo sotto i riflettori una collezione di opere accuratamente selezionate che spaziano dal tardo gotico all'arte contemporanea. Il catalogo spicca per la qualità, l'importanza storica e la significativa provenienza internazionale dei lavori.

Tra le opere di spicco figura un eccezionale nudo di Amedeo Modigliani, che risale al 1918 circa e appartiene al celebre ciclo di nudi realizzati durante il periodo della piena maturità dell'artista. Precedentemente appartenuta a collezioni europee e corredata dalla documentazione e dalla registrazione dell'istituzione Modigliani Archives Legales, l'opera è presentata come una delle più importanti della vendita e parte con una base d'asta di 2,500,000 €.

L'arte del ventesimo secolo è inoltre rappresentata da Three Jackies (1964), un trittico di Andy Warhol, appartenente all'iconica serie dedicata a Jacqueline Kennedy in seguito all'omicidio del presidente John F. Kennedy. L'opera conserva una provenienza documentata risalente agli anni Settanta e mantiene legami diretti con lo studio originale The Factory di Warhol a New York, rafforzando la sua rilevanza storica nel contesto della Pop Art.

La vendita include anche uno straordinario dipinto attribuito al Maestro di Guebwiller, attivo in Renania alla fine del XV secolo, e raffinato esempio dello stile tardo gotico; una vibrante scena d'avanguardia di Natalia Goncharova, datata intorno al 1912-1913, realizzata al culmine della sua sperimentazione nell'ambito dell'avanguardia russa, nonché un'opera giovanile di Théodore Géricault, legata ai suoi studi accademici dei modelli rubensiani, con un prezzo di 175,000 €.

Completano la selezione opere fiamminghe del XVI secolo, dipinti catalani del XIX secolo e curiosità storiche dello stesso periodo, dando vita a un eccezionale viaggio alla scoperta dei momenti salienti della storia dell'arte.

Con questa vendita, Templum Fine Art Auctions consolida la sua posizione tra le case d'asta europee con la più forte presenza internazionale, impegnata nella presentazione di opere con una provenienza chiara, una documentazione solida e un elevato livello di qualità artistica.

