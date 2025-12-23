Monasterace, il 27 dicembre torna il Festival dei Borghi Mediterranei: un ponte tra tradizione e futuro con Mimmo Cavallaro e Dardust

MONASTERACE (RC), 23 dicembre 2025 - Il borgo storico di Monasterace Superiore si prepara a ospitare, il prossimo 27 dicembre, il Borgo Future Fest - Il Festival dei Borghi Mediterranei. L’evento, a ingresso gratuito, è ideato e organizzato da Magics AI e WMF - We Make Future nell’ambito del progetto M.O.R.E. (Monasterace Open Resource Experience), con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio dei piccoli centri attraverso la cultura, la musica e l'eccellenza territoriale.

Il Festival offrirà un’esperienza artistica e sensoriale completa, pensata per incontrare gusti e generazioni differenti. Fulcro della serata saranno i due grandi concerti live che vedranno alternarsi sul palco stili e ritmi eterogenei: dall'energia viscerale di Mimmo Cavallaro, massimo interprete della tradizione folk calabrese, alle architetture sonore di Dardust. Il pianista e produttore, tra i più premiati al mondo, porterà a Monasterace l’Urban Impressionism Tour, un viaggio multisensoriale tra pianoforte ed elettronica che ha già conquistato le principali capitali europee.

Ad unire le due performance sarà il ritmo di Studio54network: la storica emittente radiofonica curerà un DJ set per scaldare l’atmosfera e accompagnare il pubblico verso il gran finale della serata.

“Anche questa terza edizione del Festival dei Borghi Mediterranei, non è solo un evento musicale, ma un progetto di valorizzazione territoriale che mette al centro la spina dorsale del nostro Paese: i borghi,” spiega Cosmano Lombardo, direttore artistico del Festival e ideatore del WMF. “Attraverso la musica, il cibo e la riscoperta dei luoghi, vogliamo raccontare una Calabria capace di innovare senza perdere il contatto con le proprie radici.”

Oltre alla musica, infatti, il Festival celebrerà la cultura gastronomica e architettonica locale. Per l’occasione, grazie al supporto dell’Associazione “La Pigna”, verranno aperti i tradizionali "catoji", le antiche abitazioni in pietra del centro storico, dove sarà possibile cenare immersi in un'atmosfera d'altri tempi. Lungo le vie del borgo, stand enogastronomici offriranno eccellenze del territorio e proposte sfiziose per un'esperienza a 360 gradi. Saranno inoltre previsti spettacoli itineranti tra le vie del borgo grazie agli artisti di strada e i tradizionali mercatini di natale all’interno della corte del Castello. Non mancheranno,come da tradizione del Festival, le presentazioni di progetti imprenditoriali innovativi locali, volte a promuovere la visibilità e la crescita delle progettualità.

L’evento, a ingresso gratuito, vede il supporto dell’associazione culturale “La Pigna” e dello Studio Dentistico Amedeo Bova, partner attivi nella riuscita di questa giornata di festa per l’intera comunità. Si ringraziano inoltre Associazione Monasterace For Future, Pan Caffè, ristorante l’Ormeggio, ristorante 106, Pro Loco il Tempio e Centro Estetico “l’Armonia della Bellezza”.

L'evento è organizzato da Magics AI operatore economico affidatario dei servizi previsti nel progetto finanziato - e rientra all’interno del progetto MONASTERACE: IL BORGO DELLA SENSIBILITÀ, selezionato e ammesso a finanziamento nell'ambito dell'AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DEI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEI BORGHI DELLA CALABRIA - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2000/2006, attivato da Unione Europea, Regione Calabria, Agenzia per la Coesione Territoriale.

Contatti:

Immediapress

comunicati@immediapress.it



Ufficio Stampa

Francesca Lavezzi

Cristina Cambiucci

Leonardo Galasso

press@wemakefuture.it

tel. 051 0951294

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress