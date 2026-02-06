circle x black
Caso Sangiuliano, pm Roma indagano su audio: rischio processo per Boccia

Con lei rischia anche un giornalista: l’accusa contestata è di interferenze illecite nella vita privata per fatti avvenuti lo scorso agosto

Maria Rosaria Boccia - Fotogramma /Ipa
06 febbraio 2026 | 12.29
Redazione Adnkronos
Rischio processo per Maria Rosaria Boccia e un giornalista per la diffusione della registrazione di una conversazione privata tra Gennaro Sangiuliano e la moglie sui canali social Facebook e Instagram della testata giornalistica ‘Anteprima 24’ e sul sito online. L’accusa contestata dalla procura di Roma che ha chiuso le indagini, notificando il 415 bis, è di interferenze illecite nella vita privata, per fatti avvenuti lo scorso agosto. Il gip di Roma nei mesi scorsi aveva disposto il sequestro preventivo del file audio, eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma, nell’ambito della nuova inchiesta aperta dai pm di piazzale Clodio a seguito dell’esposto presentato dall’ex ministro.

L'audio al centro delle indagini

Secondo l’accusa, contestata nell’inchiesta delle pm Barbara Trotta e Giulia Guccione e coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, Boccia in concorso con il giornalista Carlo Tarallo, difeso dall'avvocato Maurizio Capozzo, diffondevano frammenti della registrazione intrattenuta” tra l’ex ministro e la moglie, che “Boccia si era procurata indebitamente avendo imposto a Sangiuliano di tenere aperta la conversazione telefonica con lei mentre parlava con la moglie sotto la minaccia di recarsi a casa loro, pubblicandoli sui canali social Facebook e Instagram della testata giornalistica ‘Anteprima 24’ e sul sito online della stessa”. Nel procedimento risultano parti offese Sangiuliano e la moglie.

Stalking e lesioni, udienza il 9 per Boccia

Intanto per Boccia il prossimo 9 febbraio è stata fissata l’udienza preliminare sul procedimento nato dall’esposto presentato dall’ex ministro in cui vengono contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curriculum in relazione all’organizzazione di eventi.

