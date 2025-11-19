Mondevo Group completa l'acquisizione strategica di Meight e cambia nome in MonTech, Singapore

La principale boutique di intelligenza artificiale di Singapore diventa il centro tecnologico interno del Gruppo Mondevo; Cristiano Motto nominato Responsabile IA e Tecnologia per tutti i pilastri del Gruppo.

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti e SINGAPORE, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Mondevo Group ha annunciato oggi il completamento dell'acquisizione strategica di Meight, l'azienda di sviluppo di intelligenza artificiale con sede a Singapore. In seguito all'acquisizione, Meight è stata rinominata MonTech, Singapore, e fungerà da divisione tecnologica interna dedicata di Mondevo Group, con oltre 40 sviluppatori di intelligenza artificiale.

L'acquisizione rafforza la posizione di Mondevo Group come unico ecosistema integrato di innovazione e gestione patrimoniale basato sull'intelligenza artificiale nativa, al servizio dei family office in tutto il mondo.

Leadership e integrazione

Sotto la guida di Cristiano Motto, fondatore di Meight e apprezzato pioniere nel campo della tecnologia finanziaria e dell'intelligenza artificiale, MonTech supporterà tutti e tre i pilastri strategici di Mondevo Group: Mondevo Wealth, Mondevo Ventures e MondeVita. Motto è stato nominato Responsabile IA e Tecnologia per Mondevo Group.

Hussam Otaibi, co-fondatore di Mondevo Group, ha commentato:

"Non potremmo essere più entusiasti di dare il benvenuto a Cristiano nel cuore di Mondevo Group. Cristiano non è solo il leader ideale per indirizzare la nostra agenda in materia di intelligenza artificiale e tecnologia, ma porta con sé un team eccezionalmente capace che ha già fornito soluzioni su larga scala in diversi settori. Insieme, Cristiano e il team MonTech ci offrono la competenza e la velocità necessarie per realizzare i nostri obiettivi".

‍Fabio Brambilla, co-fondatore di Mondevo Group, ha dichiarato:

"Questa acquisizione trasforma il nostro posizionamento competitivo da forte a inarrivabile. Con MonTech completamente integrata e Cristiano alla guida della nostra visione tecnologica, ora disponiamo dell'unica infrastruttura veramente nativa per l'intelligenza artificiale nel nostro settore. I nostri concorrenti stanno assumendo consulenti per aggiungere funzionalità di intelligenza artificiale. Noi, invece, siamo proprietari della società di intelligenza artificiale che costruisce il nostro futuro. Una differenza che si fa sentire giorno dopo giorno".

Costruire un divario tecnologico sostenibile

La creazione di MonTech rappresenta un passo importante nella strategia di Mondevo Group volta a integrare l'intelligenza artificiale al centro delle sue operazioni, anziché come un componente aggiuntivo esterno. Gli algoritmi proprietari del gruppo, i modelli linguistici personalizzati di grandi dimensioni e un'architettura dati unificata costituiscono un vantaggio tecnologico che i concorrenti non possono replicare facilmente.

L'integrazione migliora inoltre l'efficienza dei costi e accelera l'innovazione dei prodotti, riducendo il time-to-market per le nuove funzionalità di intelligenza artificiale da trimestri a settimane e facendo risparmiare oltre 8 milioni di dollari in costi di sviluppo esterni annuali.

Informazioni su MonTech

Precedentemente nota come Meight, MonTech ha realizzato più di 20 importanti progetti di intelligenza artificiale nei settori servizi finanziari, aerospaziale e tecnologia aziendale nelle aree EMEA e APAC. I risultati ottenuti dall'azienda includono:

Cristiano Motto: Visionario esperto di tecnologia alla guida del futuro dell'intelligenza artificiale di Mondevo

Cristiano Motto vanta oltre 20 anni di esperienza in innovazione bancaria, imprenditorialità e leadership nel settore deep-tech. Il suo background include il ruolo di Chief Innovation Officer presso Barclays, la fondazione di numerose iniziative fintech e il riconoscimento tra i primi 30 influencer fintech in Italia per il suo contributo alla trasformazione dell'intelligenza artificiale e dei servizi finanziari. Motto ha commentato:

"Entrare a far parte di Mondevo Group come Responsabile IA e Tecnologia rappresenta la convergenza di tutto ciò che ho costruito nel corso della mia carriera, unendo l'esperienza nei servizi finanziari istituzionali allo sviluppo di intelligenza artificiale all'avanguardia e all'esecuzione imprenditoriale. La visione di Mondevo di creare il primo ecosistema di innovazione e gestione patrimoniale basato su intelligenza artificiale realmente nativa per i family office non è solo ambiziosa, ma rappresenta l'inevitabile futuro del nostro settore. Sono onorato di guidare la strategia tecnologica che renderà questa visione una realtà su tutti e tre i pilastri".

Informazioni su Mondevo Gruppo

Mondevo Group è un ecosistema di innovazione e gestione patrimoniale basato sull'IA al servizio di family office globali. Il gruppo opera attraverso tre pilastri distinti: Mondevo Wealth, Mondevo Ventures e MondeVita, con il supporto di MonTech, il suo team tecnologico interno a Singapore.

Contatto di Mondevo Group con i media:E-mail: ir@mondevogroup.comSito web: www.mondevogroup.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2826029/Meight_Logo.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2821247/Mondevo_Group_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.