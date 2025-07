Mondiale per Club – Il Psg punta al record del quinto trofeo stagionale. Su Sisal.it parigini in discesa con il Chelsea, a 1,62

Roma, 11 luglio 2025– Dopo Ligue1, Coppa di Francia, Supercoppa francese e Champions League, il Paris Saint Germain vuole mettere la ciliegina sulla torta a una stagione già da incorniciare: la vittoria del Mondiale per Club. Per farlo, deve battere il Chelsea di Maresca – detentore della Conference League – in una finale che, però, si preannuncia a senso unico. La squadra di Luis Enrique, infatti, sembra non avere rivali e, dopo aver chiuso la pratica Real Madrid in un tempovincendo per 4 a 0, si conferma nettamente favorita anche contro un Chelsea in ottima forma, che in semifinale ha battuto il Fluminense per 2 a 0. Per gli esperti di Sisal, il Psg conduce il pronostico con la vittoria nei 90 minuti a 1,62, il successo del Chelsea sale a 5,25, il pareggio è a 4,00. Netto vantaggio anche per il trionfo, con l’ipotesi che i parigini alzino il quinto trofeo stagionale a 1,30, contro il 3,50 dei Blues.

L’ultimo atto del Mondiale per Club dovrebbe chiudersi in 90 minuti, l’ipotesi supplementari è infatti a 4,00, ancora meno probabile l’eventualità che si decida tutto con i rigori, a 8,25.Luis Enrique può contare su giocatori in formissima, tra cui spicca ovviamenteDembélé, primo candidato al gol a quota 2,00. Ma c’è l’imbarazzo della scelta, con Kvaratskhelia a 2,40 e i sempre pericolosi Hakimi, a 5,00, e Fabian Ruiz protagonista nella semifinale con il Real Madrid con una doppietta: la sua rete è a 6,00. Il Chelseadi Maresca ci proverà puntando sul solito Cole Palmer, a 3,75, e chissà che non possa essere protagonista l’ultimo arrivato in casa londinese,Joao Pedro, marcatore a4,50. Occhio però a chi subentrerà a gara in corso, un gol dalla panchina è infatti un’idea a 2,50.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

