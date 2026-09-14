Mostra del Cinema di Venezia: si conclude con oltre 3mila richieste di partecipazione la rassegna di Giffoni Innovation Hub

In occasione dell'83º Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Giffoni Innovation Hub ha portato una rassegna di eventi tra cinema e identità che ha registrato un grande successo di pubblico.

VENEZIA LIDO, 14/09/2026 – Si è conclusa la ricca rassegna di incontri, proiezioni ed eventi firmata da Giffoni Innovation Hub. Un punto di riferimento consolidato, un luogo dove l'industria cinematografica, le istituzioni, le aziende e i giovani talenti si sono incontrati per far dialogare il cinema con la cultura e l'impegno sociale. Anche quest'anno la dimensione glamour dell'83º Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia si è intrecciata con il desiderio di approfondire temi cruciali come l'identità dei territori, l'accessibilità e la cura, registrando una straordinaria affluenza di pubblico con oltre 3.000 richieste di partecipazione raccolte nel corso della manifestazione.

Ad aprire la rassegna è stato l'Unconventional Excellence Awards, evento esclusivo curato da Forbes Italia con all’interno il riconoscimento speciale Giffoni Hub che celebra artisti, talenti e professionisti dell'entertainment distintisi per progetti non convenzionali e ad alto impatto sociale. In questo contesto, il premio speciale di Forbes e Giffoni Hub è stato conferito ai Bellamorèa (i fratelli Emanuele e Francesco Bunetto) per la straordinaria capacità di fare della musica uno strumento di costruzione civile, memoria storica e riscatto sociale, voce degli ultimi e fonte d'ispirazione per i giovani.

La prestigiosa villa ha ospitato l’anteprima ufficiale di Il Tetto del Mondo, il documentario diretto da Niccolò Donatini e realizzato nell’ambito di Avventure in Primo Piano, il progetto documentaristico di Avventure nel Mondo e Giffoni Hub. Il film segue una spedizione motociclistica off-road attraverso il Pamir, nel cuore dell’Asia centrale, tra altopiani a 4.500 metri, paesaggi estremi e villaggi isolati, mettendo al centro non solo la destinazione, ma il valore stesso dell’esperienza del viaggio. Un racconto che ripropone la distinzione tra viaggiatore e turista e restituisce il senso di un’avventura in territori ancora lontani dai percorsi convenzionali, come quelli che le popolazioni locali chiamano Bam-i-Dunya, il “Tetto del Mondo”. L’anteprima, accompagnata dal talk con il regista Niccolò Donatini, il coordinatore del viaggio Pierfrancesco Barba e la direttrice marketing di Avventure nel Mondo Camilla Filippone, ha registrato il sold out.

Al centro della rassegna anche l’appuntamento firmato Rivista Studio, con il talk Il cinema dell’appartenenza, dedicato al rapporto tra cinema, identità e territorio. Protagonisti i registi di tre cortometraggi presentati alla Mostra: Tommaso Acquatore, autore di Angelo Azzurro, in concorso nella sezione Orizzonti; Sara Scalera, regista di Puca; e Antonio Casanegra, autore di Animali Domestici. Un confronto sul cinema breve come strumento per raccontare il senso di appartenenza e il percorso di formazione, attraverso storie in cui provincia e adolescenza diventano luoghi da cui partire e talvolta a cui tornare per trovare il proprio posto nel mondo.

Spazio anche al panel di Alfiere Productions di Daniele Urciuolo con WeShort, moderato da Rossella Vitolo e dedicato al cineturismo e al suo impatto sul territorio italiano, con direttori di festival nazionali, un ricordo di Ninni Panzera, i premi Eccellenza Made in Italy ad aziende come Frigerio Viaggi e Terra delle Marche, e l'intermezzo musicale di Il Solito Dandy e Gabrièla.

Il tema dei territori è tornato con l’anteprima del cortometraggio Piccolo Vuoto, diretto da Elio Di Pace e nato dal progetto La voce dei giovani: La Villacidro che vorrei, realizzato in collaborazione con la Fondazione Dessì e la Regione Sardegna. Un progetto che dà voce alle aspirazioni e ai progetti della comunità giovanile di Villacidro, mettendo in dialogo cinema, arti e istituzioni come strumenti capaci di accompagnare la crescita sociale e culturale dei territori. Al centro del corto, il destino di un giovane protagonista e quello di una piccola capretta, entrambi considerati troppo fragili per farcela, ma accomunati dalla stessa ostinata volontà di crescere e prendersi il proprio spazio nel mondo.

La rassegna ha ospitato la proiezione de Il filo di Arianna, documentario di Donatella Romani e Roberto Amato, prodotto da Telomero Produzioni con il patrocinio di ANTURE e il contributo non condizionante di Ipsen. Attraverso la voce e il volto dell'attrice Giuliana De Sio, l'opera racconta il percorso umano e scientifico di pazienti, caregiver e medici che convivono con il tumore del rene patologia che in Italia riguarda oltre 154 mila persone. Alla proiezione è seguito un dibattito con clinici ed esperti sul valore dell'ascolto e dell'innovazione medico-scientifica.

Spazio anche a Il mio nuovo mondo: l'audiovisivo al servizio della cura e delle patologie rare, di Donatella Romani e Roberto Amato, docufilm già trasmesso su LA7 e disponibile su Amazon Prime Video, realizzato con il contributo non condizionante di Chiesi Italia, seguito da una tavola rotonda con clinici, istituzioni e associazioni pazienti dedicata alle malattie respiratorie e patologie rare.

Giffoni Hub inoltre ha scelto Ogyre come Sustainability Partner, unendo il potere del cinema a un impegno concreto per la tutela dell'Oceano attraverso il supporto a una campagna per la raccolta di 3.000 kg di rifiuti marini e costieri insieme a pescatori e comunità locali in Italia, Brasile, Indonesia e Senegal.

● MediaPartner: Forbes Italia, Rivista Studio, TheGapMedia, Longtake e Overlook - Oltre il cinema

● Jewelry Partner: #BRANDGIOIELLI

● Community Partner: Invenicement by Starting Finance Clug - JEVE - Filmeeting

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