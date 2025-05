MotoGP – Marc Márquez senza rivali anche in Francia ma Pecco ci crede Bagnaia, vincente a 3,50 su Sisal.it, sogna il primo trionfo a Le Mans

Roma, 08 maggio 2025 – Tre piloti racchiusi in appena 20 punti e poi il vuoto. Il Mondiale di MotoGP 2025 è caratterizzato dal triello composto dai fratelli Marc e Álex Márquez e Pecco Bagnaia, tutti rigorosamente in sella alla Ducati. Se il Cabroncito e il torinese, però, fanno parte del team factory, il più piccolo dei Márquez è il leader del team Gresini che sogna, giustamente, il titolo iridato. Il Circus della due ruote, nel weekend, fa tappa a Le Mans dove è in programma il Gran Premio di Francia. Marc Márquez, neanche a dirlo, parte favoritissimo, per gli esperti Sisal, su un tracciato che lo ha visto trionfare in tre occasioni nella classe regina: il sesto successo consecutivo nelle Sprint si gioca a 1,57 con la vittoria nella Gara lunga in quota a 1,44.

Pecco Bagnaia, che sui tornanti transalpini ha vinto solo nel 2018 ma in Moto2, prova a interrompere l’egemonia spagnola di questo inizio di stagione: il numero 63 della Ducati sul primo gradino del podio, al sabato, è offerto a 6,00 mentre si scende a 3,50 per vederlo davanti a tutti alla domenica.

Il terzo incomodo è l’attuale leader iridato Álex Márquez, anche lui mai vincente a Le Mans in MotoGP ma che, in terra francese, vuole consolidare il primato e allungare sui due rivali nella corsa al titolo. Il pilota del team Gresini in trionfo nella Sprint è dato a 5,00, vincente nella Gara domenicale a 7,50.

Il resto del gruppo guarda i tre battistrada da lontano. Le prime insidie potrebbero arrivare da Fabio Quartararo, Yamaha, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, portacolori del VR46 Racing Team: il trionfo di uno dei tre pagherebbe 20 volte la posta.

