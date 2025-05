Move Industries apre una nuova era per Movement

La transizione a livello di leadership e la nuova struttura organizzativa ribadiscono l'impegno nei confronti di tecnologia di base e governance migliorata

SAN FRANCISCO, 8 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Movement Labs, un'azienda Web3 e collaboratore principale della rete Movement, ha annunciato oggi la creazione di Move Industries da parte di due dipendenti di Movement. La neonata Move Industries è stata costituita per garantire una struttura operativa più semplificata e mirata, che prevede anche una nuova dirigenza.

Torab Torabi, uno dei soci fondatori di Move Industries, guiderà l'azienda in qualità di CEO. Will Gaines ricoprirà inoltre la carica di Presidente e Direttore Marketing, mentre Young Yang Liauw continuerà a supervisionare il dipartimento di ingegneria. Liauw vanta una notevole esperienza in ambito di ingegneria blockchain, maturata presso Aptos in qualità di responsabile di Move e presso Novi e Meta, dove ha lavorato nel team Libra.

Move Industries si impegna a mantenere la posizione di Movement come ecosistema blockchain leader basato su Move. I tre pilastri fondamentali di Move Industries sono Comunità/Marchio, Ingegneria/Prodotto e Sviluppo di ecosistema/azienda. La nuova iniziativa lavorerà in base a misure di responsabilità rafforzate, fornendo una base più solida per la crescita e il successo futuri dell'ecosistema di Movement.

"Oggi ha inizio un nuovo entusiasmante capitolo per Movement", ha affermato Torabi. "Stiamo mettendo in atto le strutture necessarie affinché la nostra azienda prosperi, il che include un impegno totale nei confronti dei creatori del nostro ecosistema e della nostra comunità, che sono al centro di tutto ciò che facciamo. Il nostro team si impegna ininterrottamente per migliorare le prestazioni della catena, aumentare l'attività economica al suo interno e supportare gli incredibili progetti in fase di realizzazione sulla rete Movement. Continueremo a lavorare a pieno ritmo per mantenere le nostre promesse."

Movement Labs ha interrotto il contratto con il co-fondatore Rushi Manche.

Inoltre, il co-fondatore Cooper Scanlon sta passando volontariamente il testimone a Torab Torabi alla guida di Move Industries.

"È stato un viaggio incredibile dare vita alla visione di Movement e sono immensamente orgoglioso di ciò che abbiamo costruito insieme", ha affermato Scanlon. "Sin dall'inizio Torab ha svolto un ruolo determinante nello sviluppo di Movement e ho piena fiducia nelle sue capacità di leadership e nella sua visione per il futuro. Continuerò a sostenere Movement e il team mentre si accinge a scrivere questo nuovo capitolo."

Move Industries opererà in base a una governance migliorata, che comprenderà una supervisione più approfondita da parte del consiglio di amministrazione e processi decisionali trasparenti.

"La comunità di Movement ci è stata accanto sia nei momenti di trionfo che in quelli di difficoltà", ha affermato Gaines. "Con Move Industries torniamo ai nostri principi fondamentali: autodeterminazione, creatività e sistemi al servizio delle persone. Questo prossimo capitolo ci consentirà di continuare a costruire infrastrutture del massimo livello, attività del massimo livello e un movimento del massimo livello."

Informazioni su Move Industries

Move Industries sta creando un ecosistema blockchain basato su Move e orientato alla comunità. Guidata da un team di veterani del settore, Move Industries si concentra su tecnologia e comunità. L'organizzazione intende tornare alle radici integrali delle criptovalute: restituire il potere finanziario e le opportunità alle persone.

