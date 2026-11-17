Diciotto trail per quasi 40 chilometri di percorsi, tracciati rinnovati e collaborazioni con CUBE e SMITH. Sul fronte agonistico, spiccano il bronzo mondiale di Nadine Ellecosta e la vittoria di Jan Laner in Coppa Italia.

Plan de Corones, 17 nov. (Adnkronos) – Si chiude con un bilancio positivo la stagione 2026 del Bike Park Kronplatz, a Plan de Corones, in Alto Adige. Dal 16 maggio all'8 novembre, il comprensorio ha messo a disposizione degli appassionati di mountain bike 18 trail per quasi 40 chilometri complessivi, distribuiti sui tre versanti di Riscone, San Vigilio e Valdaora. Una stagione caratterizzata da interventi di miglioramento dei tracciati, nuove collaborazioni con marchi internazionali, eventi dedicati alla community e risultati di rilievo nelle competizioni di enduro.

Sul fronte delle infrastrutture, gli investimenti hanno interessato alcuni dei percorsi più frequentati del Bike Park. Tra gli interventi principali figurano il rinnovamento del Furcia Trail, realizzato anche con l'impiego di uno stone crusher per il trattamento del fondo, e quello del Gassl Trail, arricchito da nuovi salti e da un'area Dirt Jump. Miglioramenti hanno riguardato anche la Crazy Bunny Line e l'Herrnsteig, tra i tracciati più tecnici del comprensorio.

A garantire la manutenzione e la qualità dei percorsi è un team di circa dieci shaper, coordinato da Markus Irschara, considerato uno dei pionieri dello shaping in Alto Adige. Il lavoro della squadra si concentra sulla preparazione e sulla cura dei trail, con particolare attenzione alla sicurezza e alla fluidità di guida, lungo un territorio che si sviluppa dai 2.275 metri della vetta di Plan de Corones fino a circa 900 metri di quota.

La stagione ha segnato anche il consolidamento delle partnership internazionali. Per il terzo anno consecutivo, CUBE ha confermato la collaborazione con Kronplatz, che continua a ricoprire il ruolo di destinazione ufficiale e partner tecnico del CUBE Action Team, offrendo agli atleti un punto di riferimento per gli allenamenti e la produzione di contenuti. A questa collaborazione si è aggiunto un accordo triennale con SMITH, marchio specializzato in caschi e occhiali per gli sport outdoor, che prevede l'organizzazione di eventi, test di prodotto e iniziative rivolte agli appassionati.

Numerosi anche gli appuntamenti che hanno animato il comprensorio durante l'estate. Tra questi, la Kronplatz King Marathon dell'11 luglio, disputata su un percorso di 64 chilometri con 3.150 metri di dislivello, e i Bike Park Test Days dell'11 e 12 luglio, che hanno consentito ai partecipanti di provare gratuitamente oltre 50 biciclette CUBE.

Spazio anche alla formazione e alla condivisione delle esperienze sui trail. Accanto ai SAAC Bike Camp, dedicati alla sicurezza e al perfezionamento della tecnica di guida, ha esordito il format Ride Out with the CUBE Action Team, che ha offerto ai partecipanti la possibilità di pedalare insieme ai professionisti Zakarias Johansen e William Scheele, confrontandosi direttamente con loro sulle tecniche di guida.

Il 2026 ha portato risultati significativi anche sul piano sportivo. Tra i più importanti, il terzo posto conquistato da Nadine Ellecosta ai Campionati del Mondo UCI Enduro di Finale Ligure. A questo si aggiunge la vittoria assoluta di Jan Laner nella Coppa Italia, mentre il giovane Aaron Wiechenthaler si conferma tra i talenti emergenti del territorio. Risultati che evidenziano il ruolo di Plan de Corones anche come luogo di allenamento e crescita per gli atleti della mountain bike altoatesina.

Archiviata la stagione 2026, il Bike Park Kronplatz guarda già ai prossimi anni con l'obiettivo di proseguire negli investimenti sulla rete dei trail, ampliare le opportunità rivolte ai rider e rafforzare le collaborazioni con i partner del settore. Una strategia orientata a consolidare il posizionamento di Plan de Corones tra le destinazioni di riferimento per la mountain bike gravity e l'enduro nell'arco alpino.

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