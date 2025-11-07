My Mobility: la nuova frontiera del Fleet Management

Milano, 7/11/2025 - Nel contesto economicomoderno, la mobilitàaziendale è diventata una delle aree più strategiche per l’efficienza e la sostenibilità di un’impresa.

Gestire una flotta significa affrontare costi crescenti, processi complessi e garantire continuità ai propri collaboratori.

A rispondere a questa esigenza è My Mobility, la piattaforma digitale creata da Auto No Problem che ridefinisce gli standard del Fleet Management e del Driver Care in outsourcing.

Fleet Management: controllo, efficienza e trasparenza

Amministrare una flotta aziendale non vuol dire tenere sotto controllo veicoli e scadenza ma anche governare un ecosistema complesso fatto di persone, costi, manutenzioni e mobilità, attraverso l’uso di strumenti capaci di trasformare i dati in decisioni.

My Mobility permette alle aziende di centralizzare la gestione della flotta aziendale in un’unica piattaforma, con dati sempre aggiornati e accessibili da qualunque dispositivo.

Secondo recenti analisi di settore, oltre il 60% delle aziende europee ha introdotto strumenti digitali per il monitoraggio dei veicoli e la riduzione del Total Cost of Owership(TCO).

Driver Care in outsourcing: efficienza che si misura

Uno dei servizi più cercati dalle aziende con grandi flotte è il servizio di Driver Care in outsourcing, una soluzione che permette alle aziende di esternalizzare la gestione completa dei driver che utilizzano un veicolo in benefit.

Da semplice supporto ai driver, alla pianificazione degli interventi, fino al coordinamento di manutenzioni, sinistri, multe o sostituzioni, tutto viene gestito da un team dedicato.

I vantaggi sono evidenti:

Riduzione dei tempi di fermo Ottimizzazione delle risorse interne Aumento della produttività e della soddisfazione dei driver Assistenza costante e centralizzata Report e KPI personalizzati in tempo reale

Tecnologia e analisi predittiva al servizio della mobilità aziendale

La forza di My Mobility risiede nella sua tecnologia avanzata, che combina automazione, analisi predittiva e sicurezza dei dati. Una piattaforma capace di trasformare la gestione della flotta in un processo strategico e misurabile

Attraverso dashboard e report, il fleet managerpuòmonitorare ogni parametro della flotta, individuando sprechi e pianificando i miglioramenti. In questo modo le imprese possono controllare ogni aspetto, con la certezza di disporre sempre di informazioni precise e aggiornate.

I benefici concreti per le aziende

Per un’azienda, adottare fleet management in outsourcing significa ottenere risultati tangibili in tempi brevi:

Riduzione dei costi operativi e del TCO Maggiore trasparenza nella gestione Migliore pianificazione delle risorse Raccolta e analisi dei dati per decisioni data-driven Assistenza specializzata per ogni esigenza

Un partner strategico per la mobilità aziendale del futuro

My Mobility rappresenta oggi una nuova generazione di soluzioni per la mobilità aziendale, capace di coniugare competenza umana e intelligenza digitale.

Contatti:

Immediapress

Ufficio stampa My Mobility SRL

Tel: +39 02 89286274

Mail: info@mymobilitysolution.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/my-mobility/?viewAsMember=true

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress