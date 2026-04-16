Narwal presenta Flow 2: quando innovazione e design ridefiniscono la pulizia domestica

Caratterizzato da un nuovo design scultoreo, dal lavaggio profondo con Track Mop a 60°C e dall'intelligenza VLM OmniVision, Narwal Flow 2 trasforma la pulizia quotidiana in qualcosa di straordinario.

MILANO, 16 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Narwal, leader globale nella cura intelligente dei pavimenti e uno dei cinque principali brand al mondo nel settore dei robot aspirapolvere, annuncia oggi il lancio di Narwal Flow 2, il nuovo flagship del 2026 progettato per superare il concetto di semplice automazione e introdurre una nuova idea di armonia domestica.

Frutto di oltre dieci anni di innovazione ispirata dalle esigenze degli utenti, Flow 2 incarna l'evoluzione più avanzata della filosofia "CleanFlow" di Narwal: un approccio progettuale che valorizza i dettagli raffinati e l'intuizione ingegneristica, superando la semplice forza meccanica.

Narwal Flow 2 segna un vero cambio di paradigma nella robotica domestica grazie alla sua capacità di mantenere un ambiente impeccabile attraverso un flusso continuo di acqua calda a 60°C. Questo sistema offre un'azione igienizzante delicata ma efficace, capace di rimuovere i residui quotidiani più ostinati pur rimanendo compatibile con un'ampia varietà di superfici.

Questa esperienza senza interruzioni è resa possibile dal nuovo NarMind™ Pro 2.0 Autonomous System e dall'innovativo modello VLM OmniVision, che affrontano la complessità della vita domestica con una capacità di previsione quasi umana, garantendo risultati costanti e affidabili.

"In Narwal crediamo che la tecnologia debba semplificare la vita quotidiana, non complicarla", ha dichiarato Junbin Zhang, CEO di Narwal. "Flow 2 non è pensato per stupire con funzioni superflue, ma per offrire una semplicità intelligente che solleva gli utenti dal peso delle faccende domestiche. Ogni dettaglio – dalla fluidità dei movimenti alla discrezione dell'interfaccia – è studiato per restituire tempo e serenità, permettendo di vivere la casa con maggiore libertà e senza pensieri".

L'arte della pulizia profonda

Sistema di lavaggio FlowWash: lavaggio con acqua calda a 60°C

Il cuore di Flow 2 è l'evoluzione del sistema FlowWash, una vera innovazione nella pulizia igienica dei pavimenti che sostituisce il tradizionale lavaggio con un ciclo continuo di acqua sempre pulita.

Al centro di questo sistema troviamo la nuova tecnologia Track Mop, che rappresenta un cambio radicale rispetto ai moci a rullo standard del settore. Mentre i rulli tradizionali scorrono rapidamente sulla superficie con un tempo di contatto limitato, il Track Mop di Narwal è progettato per garantire maggiore profondità e persistenza nella pulizia.

Grazie a un'area di contatto maggiore rispetto a quella di un tradizionale mocio a rullo, il sistema assicura che ogni centimetro del pavimento venga trattato più a lungo, permettendo all'azione meccanica di rimuovere i residui che altri tendono a trascurare.

Questa copertura superiore è supportata da una pressione costante di 12N, che assicura una pulizia profonda e uniforme lungo l'intero percorso del robot.

Per garantire la massima igiene, Flow 2 utilizza 16 ugelli di precisione che irrorano continuamente il panno con un flusso costante di acqua calda a 60°C. Questa temperatura è stata calibrata per rimuovere rapidamente residui appiccicosi e organici, senza danneggiare le superfici.

Flow 2 è inoltre dotato di un raschietto interno che rimuove lo sporco in tempo reale, convogliando l'acqua utilizzata in un serbatoio separato. In questo modo, solo acqua fresca a 60°C entra in contatto con il pavimento, garantendo un'efficienza di pulizia fino a 7 volte superiore rispetto ai moci a rullo.

Potenza ingegneristica: 31.000Pa e tecnologia CarpetFocus™

A completare le prestazioni di lavaggio, Flow 2 introduce un motore di aspirazione da 31.000Pa, una potenza progettata per la rimozione completa dello sporco secco.

Questa potenza viene gestita dalla tecnologia CarpetFocus™, che utilizza una piastra di pressione adattiva per creare una chiusura ermetica tra la bocchetta di aspirazione e le fibre del tappeto. Il risultato è un flusso d'aria che penetra in profondità nel tessuto, estraendo lo sporco incastrato con la precisione di un aspirapolvere di fascia alta.

Il sistema DualFlow anti-groviglio garantisce inoltre che il robot rimanga sempre operativo senza richiedere interventi manuali.

Intelligenza contestuale: VLM OmniVision

Flow 2 interpreta l'ambiente domestico con una capacità di previsione quasi umana grazie al modello VLM OmniVision.

Dotato di doppia fotocamera RGB 1080p, il robot va oltre il semplice riconoscimento degli ostacoli per comprendere il contesto della casa. È in grado di distinguere giocattoli per animali, cavi elettrici e mobili delicati, adattando il proprio percorso con precisione millimetrica.

Questa intelligenza supporta modalità dedicate alla famiglia, come cura degli animali domestici e cura dei bambini, progettate per garantire silenziosità e interventi mirati nelle aree più delicate della casa.

Manutenzione completamente automatica

Il ciclo di pulizia si completa con la stazione base tutto-in-uno, un centro operativo progettato per eliminare ogni attrito nella routine dell'utente.

Per garantire un ambiente perfettamente igienico, il sistema avvia un ciclo di sterilizzazione termica a 100°C che neutralizza i patogeni lungo l'intero circuito interno dell'acqua.

Un accessorio anticalcare dedicato protegge inoltre il circuito idrico prevenendo l'accumulo di minerali, contribuendo a mantenere prestazioni costanti nel tempo e ad aumentare la durata dei componenti interni.La stazione integra inoltre un dosaggio automatico del detergente, e un sacchetto della polvere da 2,4L, che consente fino a 120 giorni di utilizzo senza manutenzione.

Dopo ogni ciclo, la base attiva un sistema di asciugatura ad aria calda a 60°C, mantenendo l'intero sistema pulito e privo di odori.

Per chi dispone di spazi più ridotti, è disponibile anche una versione con stazione base compatta, alta solo 28cm, che offre lo stesso livello di autonomia in una forma più compatta ed elegante.

Interazione intuitiva: connessa e personalizzata

Flow 2 si integra perfettamente nell'ecosistema della casa intelligente, offrendo un'esperienza intuitiva e personalizzabile. Attraverso l'app Narwal, gli utenti possono salvare le impostazioni preferite di aspirazione e umidità del mocio, oltre ad attivare strategie di pulizia adattive che reagiscono automaticamente alle aree più sporche.

Per un'esperienza completamente senza intervento manuale, Flow 2 supporta l'assistente vocale "Hey Nawa" ed è compatibile con Alexa, Google Home e Siri.

Design architettonico: la tecnologia come presenza estetica

Con Flow 2 la tecnologia diventa anche un elemento di design. Il robot sfoggia una raffinata finitura in vetro satinato e una silhouette quadrata con bordi smussati. A valorizzare il design intervengono le discrete pulsazioni luminose "Cyber Glow", che comunicano in modo intuitivo con l'utente attraverso segnali visivi delicati, senza disturbare né l'atmosfera né l'ambiente circostante.

Nonostante l'hardware avanzato, il robot mantiene un profilo ultrasottile di 95mm, permettendogli di scorrere sotto i mobili bassi e raggiungere gli spazi nascosti dove lo sporco tende ad accumularsi.

Prezzo e disponibilità

Narwal Flow 2 sarà disponibile a partire dal 20 aprile su Amazon e sul sito ufficiale Narwal. Per celebrare il lancio del nuovo modello di punta, Narwal offrirà una promozione early-bird a tempo limitato, valida dal 20 aprile al 10 maggio, con €200 di sconto sul prezzo di listino. Durante questo periodo, il Flow 2 con la stazione base standard sarà disponibile a €1.099 (prezzo di listino €1.299), mentre la versione con stazione compatta sarà proposta a €1.299 (prezzo di listino €1.499).

I clienti che acquisteranno Flow 2 tra il 20 aprile e il 10 maggio riceveranno inoltre un pacchetto accessori in omaggio del valore di €219, che verrà spedito separatamente a partire da maggio. Tutti gli acquisti effettuati durante il periodo promozionale includeranno anche una garanzia estesa di tre anni, un anno in più rispetto alla copertura standard di due anni.

In vista del lancio, è possibile iscriversi alla newsletter sul sito ufficiale Narwal per ricevere aggiornamenti dedicati e accedere in anteprima all'offerta di lancio.

Per maggiori dettagli sulle opzioni di pagamento a rate senza interessi, è possibile consultare il sito ufficiale di Narwal.

Chi è Narwal

Narwal è dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi che trasformano la vita quotidiana. La nostra gamma di soluzioni affronta sfide comuni, ponendo particolare attenzione alla comprensione e soddisfazione delle esigenze degli utenti grazie a un'intensa attività di ricerca e sviluppo. Questo impegno ha portato a innovazioni uniche nel settore, come il mocio auto-lavante, la tecnologia AI DirtSense e il sistema Zero-Tangle.

Curiamo ogni dettaglio per garantire che i nostri prodotti siano funzionali ed esteticamente gradevoli, puntando a un perfetto equilibrio tra design e performance per migliorare la vita di tutti i giorni.

Come uno dei primi cinque brand globali nel settore degli aspirapolvere, Narwal serve oltre 5 milioni di famiglie in 30 paesi, tra cui Europa, Nord America, Corea del Sud e Australia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2952984/image_5024101_24050210.jpg

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