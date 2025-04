Narwal presenta Freo Z10 Ultra e ridefinisce l'esperienza di pulizia con Intelligenza Artificiale

MILANO, 15 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Narwal, tra i primi cinque marchi di aspirapolvere a livello globale ha annunciato oggi il lancio del suo nuovo robot di punta: Freo Z10 Ultra, il top di gamma per una pulizia profonda e intelligente.

Freo Z10 Ultra è un robot aspirapolvere senza paragoni: unisce una doppia fotocamera e un sistema a doppio chip tra i più avanzati del settore, al potente sistema autonomo NarMind™ Pro e alla tecnologia Adaptive DeepClean di Narwal. Il tutto è potenziato da algoritmi di visione artificiale di ultima generazione, una forza di aspirazione di 18.000 Pa e una base multifunzione 9-in-1."Ogni aspetto del Freo Z10 Ultra riflette l'impegno di Narwal nello sviluppare prodotti innovativi che trasformano la vita quotidiana", ha affermato Junbin Zhang, fondatore di Narwal. "Il Freo Z10 Ultra combina ingegneria e innovazione leader del settore con principi di design intuitivi per affrontare le sfide comuni nella pulizia della casa, rendendolo un vero esperto di pulizia profonda potenziato dall'IA, in grado di affrontare le attività di pulizia quotidiane con facilità".

Pulizia flessibile e in tempo reale con strategie di pulizia adattive potenziate dall'IA

1. Sistema autonomo NarMind™ Pro

Con una tecnologia di riconoscimento a doppia fotocamera e doppio chip leader del settore, un'architettura di elaborazione a doppio chip e algoritmi avanzati di visione AI, il Freo Z10 Ultra introduce il sistema autonomo NarMind™ Pro che ridefinisce la percezione dell'ambiente da parte di un robot aspirapolvere.

Vede meglio e pulisce in modo più intelligente: grazie alle doppie fotocamere panoramiche con un angolo di visione di 136° e una risoluzione di 1600×1200, Freo Z10 Ultra acquisisce milioni di dati ogni secondo. Questo gli consente di avere una visione più ampia e precisa dell'ambiente, migliorando la percezione della profondità e permettendogli di evitare gli ostacoli alla perfezione, per una pulizia più efficiente e accurata.

Grazie a questo sistema, il Freo Z10 Ultra può ora rilevare oltre 200 oggetti con una dimensione minima di 5 mm in tempo reale. Regola dinamicamente le sue strategie di evitamento degli ostacoli per garantire la copertura completa del pavimento senza collisioni indesiderate, fino alla distanza di un millimetro.

Grazie a una potente architettura a doppio chip, Freo Z10 Ultra offre una potenza di calcolo pari a quella dei sistemi di guida autonoma. Il chip principale garantisce un controllo stabile del sistema, mentre il processore AI dedicato gestisce il riconoscimento visivo, la percezione della profondità e le regolazioni in tempo reale. Il risultato? Una potenza di elaborazione fino a 4 TOPS, con una velocità 750 volte superiore rispetto ai robot aspirapolvere tradizionali. Grazie ad algoritmi di visione artificiale avanzati, Freo Z10 Ultra è in grado di apprendere direttamente dagli ambienti domestici reali, elaborando i dati sul dispositivo e garantendo la piena conformità alle normative UE.

2. Sistema di pulizia adattiva DeepClean

Il Narwal Freo Z10 Ultra è inoltre dotato del nuovissimo sistema di pulizia adattiva DeepClean, che esegue la pulizia a secco e a umido separatamente, e la pulizia dinamica di bordi e angoli senza alcun intervento manuale.

Quando incontra un liquido, il Freo Z10 Ultra passa automaticamente alla modalità lavaggio, sollevando il rullo ed estendendo il panno con 8N di pressione verso il basso per garantire una pulizia accurata della macchia. Inoltre, utilizza un motivo a griglia e fino a sei cicli di lavaggio per eliminare anche le macchie più ostinate.

Di fronte allo sporco solido, Freo Z10 Ultra passa automaticamente dalla modalità lavaggio a quella di aspirazione. Grazie a un sensore di particelle dedicato, regola in tempo reale la velocità della spazzola e la potenza di aspirazione, assicurando la completa rimozione di ogni residuo.

Il Freo Z10 Ultra è inoltre progettato con precisione per adattarsi a ogni contorno della superficie. Dalle pareti ai bordi e agli angoli dei mobili, gli algoritmi avanzati garantiscono una copertura completa senza punti ciechi.

Pulizia profonda senza compromessi con prestazioni superiori

I moci del Freo Z10 Ultra hanno una forma a triangolo di Reuleaux, specificamente progettata per eliminare il punto cieco di 10mm comune nei panni rotondi, garantendo una copertura completa. Con la potente pressione verso il basso e una velocità di rotazione di 180RPM, rimuove efficacemente le macchie ostinate e inibisce la crescita batterica.

Il Freo Z10 Ultra è inoltre dotato di una potenza di aspirazione dinamica fino a 18.000Pa. Questa caratteristica gli consente di regolare in modo intelligente l'aspirazione e la velocità per adattarsi alle condizioni del pavimento. Con un funzionamento silenzioso fino a ≤56dB su superfici pulite, il robot aspirapolvere garantisce prestazioni di pulizia profonda costanti anche in modalità di aspirazione intensa per sporco e detriti ostinati, senza disturbare la vita quotidiana.

Un'altra caratteristica innovativa del Freo Z10 Ultra è il suo sistema anti-groviglio, che garantisce una pulizia fluida e senza intoppi. La spazzola principale flottante, progettata con una forma conica, genera un potente vortice che convoglia i detriti verso la porta laterale. La combinazione della parte stretta, flottante, e della parte larga, fissa, previene i grovigli e ottimizza l'efficienza della pulizia. Inoltre, la spazzola laterale a V, con un'angolazione di 120° e rotazione bidirezionale, impedisce attivamente la formazione di grovigli, migliorando ulteriormente le prestazioni di pulizia. Il sistema anti-groviglio assicura un'aspirazione efficace del 99,56% dei capelli, evitando completamente la formazione di nodi e grovigli. (certificato da SGS e TÜV Rheinland).

L'esperto di pulizia profonda completamente automatizzato, alimentato dalla Freo Mind Mode 3.0 Pro di nuova generazione

In Narwal, la visione definitiva della pulizia intelligente trascende l'automazione per offrire un'efficienza senza sforzo che soddisfi le esigenze degli utenti. Dall'introduzione del pionieristico rilevamento dello sporco in Freo Mode 1.0, Narwal ha continuamente perfezionato i suoi sistemi completamente autonomi fino alla Freo Mind Mode 3.0 Pro di nuova generazione.

Freo Mind Mode Pro 3.0 integra l'intelligenza artificiale a doppia visione, l'analisi dei dati storici e il rilevamento avanzato delle particelle per stabilire nuovi punti di riferimento nella tecnologia di pulizia intelligente, offrendo un'esperienza di pulizia intelligente senza precedenti con precisione e cura.

Ciò include:

Più utilizzi il Freo Z10 Ultra, migliore diventa la sua navigazione e la sua capacità di eseguire una pulizia profonda ottimale nella tua casa.

La stazione base del Freo Z10 Ultra è una soluzione multifunzione 9 in 1 senza necessità di manutenzione, che utilizza una tecnologia di lavaggio dinamico dei panni con acqua calda. I panni vengono automaticamente lavati con acqua riscaldata tra 45 e 75 °C, in base al livello di contaminazione rilevato. Grazie alla tecnologia di autopulizia, la stazione assicura prestazioni di pulizia costanti e precise. Inoltre, è progettata per asciugare i detriti prima di raccogliere la polvere, mantenendo un ambiente più igienico e privo di odori. Il sacchetto per la polvere da 2,5 litri garantisce fino a 120 giorni di utilizzo senza necessità di intervento

Disponibilità e Prezzo

Il Narwal Freo Z10 Ultra sarà disponibile in preordine nei mercati europei a partire dal 15 aprile 2025 e in vendita dal 21 aprile, con un prezzo consigliato di 1.299 euro. Chi acquista Narwal Freo Z10 Ultra a partire dal 21 aprile potrà approfittare di uno sconto di €200 oltre ad un pacchetto di ricambi e accessori in omaggio. Visita il sito di Narwal per maggiori informazioni.

Informazioni su Narwal

Narwal si distingue per l'uso di tecnologie all'avanguardia, con l'obiettivo di garantire a tutti gli utenti pavimenti impeccabili. Tra i primi 5 produttori di robot per la pulizia, l'azienda registra oltre 200 milioni di dollari di vendite annuali e serve più di 3 milioni di famiglie in 30 mercati, tra cui Europa, Nord America, Asia e Australia. Narwal ha raccolto oltre 26 milioni di dollari da investitori di rilievo come Sequoia Capital, Hillhouse Capital e ByteDance (la società madre di TikTok). Con una squadra di oltre 700 ricercatori e scienziati provenienti da tutto il mondo, Narwal ha raggiunto importanti traguardi in vari settori, ottenendo anche premi internazionali di prestigio, tra cui l'Edison Gold Award, che celebra l'innovazione, e il riconoscimento come "Migliore Invenzione" da parte di Time Magazine.

