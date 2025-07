Nasce a Roma il Master universitario in Cybersecurity e Digital Forensics: esperti internazionali a confronto sulla sicurezza digitale

Roma, 16 luglio 2025 – Nel pieno di un’estate segnata da nuovi attacchi informatici a istituzioni, aziende e infrastrutture, l’Università degli Studi Guglielmo Marconi e la Fondazione Creativi Italiani lanciano il nuovo Master di I livello in Cybersecurity e Digital Forensics, percorso accademico pensato per rispondere all’allarme crescente sulla sicurezza digitale e sull’urgenza di professionisti specializzati.

L’evento di presentazione si terrà mercoledì 16 luglio alle 17:30 presso la Terrazza Prati (Via Plinio 44, Roma), con possibilità di seguire l’intera diretta in streaming aperta al pubblico.

Un confronto tra i protagonisti della sicurezza digitale

Al centro della serata una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di alcuni dei nomi più autorevoli nel campo della cybersecurity:

Andrea Baggio, CEO di ReputationUP, esperto europeo di reputazione digitale e gestione delle crisi generate da ransomware. Baggio racconterà dal vivo casi reali di data recovery e incidenti informatici ad alto impatto reputazionale, sottolineando l’importanza di una strategia integrata tra tecnologia, comunicazione e gestione della crisi. Pasquale Russo, Direttore Accademico di CyberUp Institute, riferimento nella formazione cyber in Italia e progettista di percorsi di difesa del know-how nazionale per aziende e PA. Russo metterà in luce il tema delle “competenze ibride”, oggi indispensabili per affrontare minacce informatiche sempre più dinamiche e sofisticate. Arturo Di Corinto, consigliere di ACN – Agenzia per la Cybersecurity Nazionale, chiamato a inquadrare il ruolo strategico delle nuove competenze nella sicurezza del sistema-Paese. Lorenzo Allegrucci (CDA Italia Oggi), Enrico Pizzoli (Presidente ANINSEI-Confindustria), Diego Tibaquirá (referente NSA CAE PoC, USA): voci istituzionali, accademiche e internazionali che aggiungono profondità a un confronto concreto, senza slogan.

A introdurre i lavori sarà il Prof. Luca Luigi Manuelli, Direttore Scientifico del Master e dell’Osservatorio Generative AI di Unimarconi.

Un master progettato sulle esigenze del sistema Italia (e non solo)

Il nuovo Master nasce per colmare il divario tra la rapidità delle minacce digitali e la capacità di risposta di aziende, enti pubblici e professionisti. Il percorso formativo – multidisciplinare e operativo – è rivolto a laureati e operatori del settore che vogliono sviluppare competenze per prevenire, indagare e neutralizzare incidenti cyber, dalla fase tecnica a quella investigativa e legale.

La collaborazione tra atenei, istituzioni e aziende assicura un programma aggiornato e concreto, capace di offrire reali opportunità occupazionali in uno dei settori più strategici per la sicurezza nazionale e internazionale.

Dettagli evento

Data: mercoledì 16 luglio 2025, ore 17:30 Luogo: Terrazza Prati, Via Plinio 44, Roma Streaming live: https://usgm.link/cybersecuritydigitalforensic

Contatti:

Immediapress

Unimarconi

Contatti per la stampa:

Ufficio Comunicazione Unimarconi – comunicazione@unimarconi.it

Fondazione Creativi Italiani – segreteria@creativitaliani.it

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.