Nasce il nuovo comparatore di auto nuove su Komparatore.it: uno strumento digitale per orientarsi tra centinaia di modelli e oltre 4800 versioni differenti

Il portale Komparatore.it si amplia con un servizio innovativo dedicato al confronto di auto nuove. Dalle city car alle elettriche, tutto a portata di clic.

Milano, 28 aprile 2025 – Dopo il successo ottenuto nella comparazione di tariffe luce, gas, telefonia e noleggio auto a lungo termine, Komparatore.it amplia la propria offerta con un nuovo servizio dedicato al confronto delle auto nuove (https://www.komparatore.it/auto). Un supporto gratuito, intuitivo e sempre aggiornato, pensato per aiutare privati e aziende a orientarsi tra centinaia di modelli oggi disponibili sul mercato.

Il nuovo comparatore consente di confrontare con facilità caratteristiche tecniche, allestimenti, consumi e prezzi delle principali auto nuove in commercio. Dalle compatte da città ai SUV, dalle berline alle ibride ed elettriche: ogni veicolo è descritto in schede dettagliate, accessibili con pochi clic e senza registrazione.

“L’acquisto di un’auto nuova è una delle scelte economiche più rilevanti, per una famiglia come per un’azienda – spiega Luigi D’Ambrosio, fondatore di Komparatore.it –. Per questo vogliamo offrire uno strumento semplice, veloce e trasparente, che permetta a chiunque di confrontare le alternative e scegliere con consapevolezza.”

In continuità con il servizio di confronto per il noleggio a lungo termine, il nuovo comparatore si integra nell’ecosistema Komparatore.it offrendo una panoramica completa per ogni modello. È possibile confrontare non solo le versioni base, ma anche gli allestimenti disponibili, con informazioni su dotazioni, optional, emissioni e prezzo finale. Questo consente una valutazione più approfondita, utile sia per l’acquisto diretto che per il noleggio.

Confronti evoluti, guidati dall’AI

Nella sezione “Confronti in evidenza” proponiamo i confronti tra auto più rilevanti per gli utenti, selezionati con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Le analisi si basano su un’interpolazione tra:

Abitudini di ricerca degli utenti

Dati reali di vendita e noleggio Pricing

Questo approccio ci consente di offrire confronti sempre aggiornati, utili e perfettamente aderenti alle tendenze del mercato.

Attualmente il portale include oltre 40 brand, 440 modelli e più di 4.800 versioni, con numeri in costante aumento grazie all’aggiornamento continuo del database e all'integrazione delle ultime novità di mercato, rendendolo uno degli strumenti più completi in Italia per chi cerca un’auto nuova.

Un servizio pensato per ogni tipo di utente

Il comparatore si rivolge a un pubblico ampio: dai privati in cerca della prima auto o di un mezzo per la mobilità quotidiana, alle imprese interessate a soluzioni efficienti per la propria flotta. L’interfaccia è mobile-friendly, con filtri avanzati per alimentazione, cambio, dimensioni, emissioni, fascia di prezzo e molto altro: oltre il 75% del traffico proviene da dispositivi mobili, a conferma dell'importanza dell'accessibilità.

Il ruolo strategico dei comparatori nel mercato auto digitale

Il settore automotive, già da qualche anno, sta vivendo una fase di forte digitalizzazione. Sempre più utenti iniziano il loro percorso d’acquisto online: cercano informazioni, confrontano modelli, leggono recensioni e selezionano le migliori offerte prima ancora di entrare in concessionaria.

In questo contesto, Komparatore.it si propone come punto di riferimento nel panorama digitale italiano, con un’interfaccia intuitiva e strumenti di confronto avanzati, pensati per un pubblico informato e attento al rapporto qualità/prezzo.

L’obiettivo è creare un ecosistema integrato, in cui l’utente possa analizzare tutti gli aspetti di una scelta automobilistica: modello, allestimento, modalità di acquisto (tradizionale o noleggio) e, presto, anche le soluzioni di finanziamento e copertura assicurativa.

Uno sguardo al futuro

Il servizio è basato su un motore intelligente di confronto, alimentato da un database in continuo aggiornamento con le specifiche ufficiali dei produttori. Nei prossimi mesi saranno introdotte nuove funzionalità:

Strumenti per la simulazione dei costi di gestione

Alert sui ribassi di prezzo

Possibilità di salvare i modelli preferiti

Prenotare test drive online

“Secondo quanto emerge da studi come il report 'Car Connectivity: What Consumers Want and Are Willing to Pay' di McKinsey e 'Joining the Race: Automotive’s Drive to Catch Up with Customer Experience' di Capgemini, il digitale rappresenta ormai un passaggio chiave nel processo di scelta e acquisto dell’auto – aggiunge D’Ambrosio –. Questo conferma quanto fosse necessario un comparatore evoluto e accessibile. La sezione confronto auto di Komparatore.it nasce proprio per questo: rendere la scelta dell’auto più trasparente, semplice e orientata alle reali esigenze degli utenti."

A breve il comparatore sarà connesso anche al servizio di confronto assicurazioni auto, offrendo così un percorso d’acquisto completo, dalla scelta del modello fino alla polizza RCA.

Opportunità per i professionisti del settore

L’ampliamento di Komparatore.it nel segmento delle auto nuove apre nuove opportunità strategiche per gli operatori del settore automotive e insurance.

Il progetto è concepito per generare lead qualificati ad alta propensione all’acquisto, offrendo a concessionarie, case automobilistiche, società di noleggio e compagnie assicurative un canale privilegiato per l’acquisizione di clienti in fase attiva di decisione.

Attraverso un ecosistema integrato che include:

Comparazione di auto nuove Offerte di noleggio a lungo termine

A breve Polizze RC Auto

Komparatore.it consente di intercettare la domanda in modo mirato, grazie a strumenti avanzati di segmentazione e targeting.

Per i partner commerciali, il portale offre:

Accesso a un pubblico qualificato

Incremento del brand awareness presso utenti profilati

Opportunità di lead generation scalabili e misurabili

Possibilità di campagne personalizzate su specifici cluster di utenti

In un contesto in cui una parte rilevante della customer journey automobilistica si svolge online (fonte: McKinsey e Capgemini), Komparatore.it si posiziona come hub digitale in grado di supportare le strategie di marketing e vendita dei principali player del mercato.

https://www.komparatore.it/auto

Contatti stampa

Ufficio Stampa Komparatore.it

Nome: Bianca Ilie

Email: press@komparatore.it

Telefono: +40 31 069 9822

website: https://www.komparatore.it

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi