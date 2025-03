Nasce "Zeus": il nuovo Programma che rende visibile l’invisibile by Sky – Value 24 canale 490 della piattaforma SKY

26 marzo 2025.Una nuova era dell’informazione economica e finanziaria prende il via con Zeus , il programma giornaliero che porta l’attualità, il business e l’economia sotto una luce diversa. Questo innovativo format offrirà una visione approfondita e dinamica, capace di andare oltre la semplice notizia.

Con l’obiettivo di rendere visibile l’invisibile, Zeus si propone di analizzare i fenomeni economici, finanziari e di business da prospettive inedite, grazie alla qualità e alla professionalità di un team eterogeneo di esperti. Il programma darà voce a figure autorevoli e a punti di vista diversi, garantendo un’informazione completa e approfondita che vada al di là della superficie dei fatti.

Dal 31 marzo, dal lunedì al venerdì alle 11, Zeus, realizzato negli studi di Milano di SKY, guiderà il pubblico in un viaggio attraverso mercati, aziende, innovazione e tendenze globali, fornendo strumenti chiave per investitori, imprenditori e professionisti del settore.

Un focus speciale sarà dedicato al business B2B, con approfondimenti su strategie aziendali, leadership, nuove opportunità di mercato e trasformazione digitale. Attraverso analisi mirate e case study di successo, il programma offrirà insight esclusivi per supportare le decisioni strategiche delle imprese.

L'esperienza di SKY rende Zeus un appuntamento imperdibile per chi opera nel settore business e desidera essere aggiornato e comprendere a fondo i cambiamenti del mercato.

Segui Zeus per un’informazione chiara, approfondita e strategica, pensata per chi fa impresa e vuole guardare oltre il presente su Value 24 – canale 490 della piattaforma SKY.

www.value24.tv