Natale aziendale, dalla sede all'evento: RAVA punta su progetti su misura per aziende e hotel

Padova, 29/10/2026 - Decorazioni, illuminazione, allestimenti e produzione tecnica dell'evento: RAVASERVICE Srl propone una gestione coordinata dell'intero periodo natalizio, con soluzioni personalizzate in base agli spazi, agli obiettivi e al budget.

Per aziende, hotel e strutture ricettive, il periodo delle festività può diventare un'occasione per valorizzare gli ambienti, accogliere clienti e collaboratori e organizzare momenti di incontro. Un progetto che comincia con gli allestimenti delle sedi, prosegue per diverse settimane e può culminare in un evento dedicato a dipendenti, partner e ospiti. È su questa visione che si concentra RAVA, azienda attiva dal 2006 nella produzione tecnica di eventi, specializzata in illuminazione, audio, video, scenografie e strutture. A illustrare l’approccio di RAVA è Andrea Ravenni, CEO di RAVASERVICE Srl.

Progettare il Natale aziendale

«Il Natale non deve necessariamente concentrarsi in una sola serata. Un'azienda può scegliere di trasformare i propri spazi per tutto il mese di dicembre e poi concludere il percorso con un evento. Il nostro lavoro è dare continuità a queste attività, mantenendo un'identità riconoscibile», spiega Andrea Ravenni. Il progetto può comprendere alberi di Natale, decorazioni, videoproiezioni e videomapping, installazioni luminose e illuminazione architetturale, con interventi studiati per ingressi, reception, hall, facciate e aree comuni. Le soluzioni cambiano in funzione degli ambienti: una sede direzionale ha esigenze diverse rispetto a un albergo, così come una struttura contemporanea richiede scelte differenti da un edificio storico. L'obiettivo è inserire gli elementi natalizi nel contesto, senza ricorrere necessariamente ad allestimenti convenzionali.

Per gli hotel, in particolare, le decorazioni e la tradizionale luminaria di natale utilizzata per decorazioni e scenografie luminose rappresentano anche una componente dell'accoglienza. Hall, reception, ristoranti e spazi comuni, per passare anche all’outdoor, le grandi e imponenti facciate degli hotel, gli spazi esterni, piscine, e giardini, sono ambienti frequentati quotidianamente dagli ospiti e richiedono interventi capaci di mantenere il proprio effetto per l'intera durata delle festività. «L'allestimento deve funzionare nel tempo, non soltanto essere bello il giorno dell'inaugurazione. Bisogna considerare come vengono utilizzati gli spazi, i passaggi delle persone e le attività ordinarie della struttura. La parte estetica è importante, ma deve convivere con quella funzionale», osserva il CEO. RAVA affronta la progettazione valutando le caratteristiche dell'edificio, le modalità di installazione e la compatibilità degli interventi con l'operatività della struttura.

La luce come elemento centrale dell'allestimento

Un ruolo determinante è affidato all'illuminazione, ambito nel quale RAVA ha sviluppato competenze specifiche attraverso progetti di light design, illuminazione architetturale e scenografica. Catene luminose, punti luce, lampadari decorativi e installazioni possono modificare la percezione di un ambiente senza richiedere interventi strutturali importanti. «La luce è spesso l'elemento che cambia maggiormente il risultato. Non significa necessariamente utilizzare tanti corpi illuminanti, ma scegliere dove intervenire, con quale intensità e con quali tonalità. Un'illuminazione ben studiata può valorizzare un ingresso, una facciata o una sala con pochi interventi mirati», sottolinea Andrea Ravenni. La progettazione tiene conto delle superfici, dei volumi e dell'illuminazione già presente, per ottenere un risultato coerente con il carattere della location.

Mantenere la propria identità, dalla cena aziendale a un Christmas Event

Accanto agli allestimenti stagionali trova spazio il Christmas Event, che può assumere forme molto diverse dalla classica cena aziendale. La serata può prevedere interventi della direzione, premiazioni, contenuti video, intrattenimento musicale, performance dal vivo e momenti conviviali. La produzione tecnica deve sostenere il programma e accompagnarne i passaggi senza interruzioni. «Una festa aziendale può essere un momento importante per ringraziare le persone, condividere i risultati raggiunti o incontrare clienti e partner. Per questo partiamo sempre dal programma e dal tipo di esperienza che si vuole realizzare. Solo dopo definiamo quali strumenti tecnici servono davvero», precisa Andrea Ravenni. Il Service Audio Video Luci e le scenografie vengono progettati in funzione dei contenuti e del pubblico, anziché partire da un format prestabilito.

La produzione di un evento richiede inoltre il coordinamento di diversi elementi. Palchi e pedane per gli interventi, LEDwall per presentazioni e filmati, impianti audio per discorsi e musica, dancefloor e illuminazione scenografica devono essere integrati nella location. La presenza di una live band, di un DJ o di più relatori comporta esigenze tecniche differenti, da affrontare già in fase di progettazione. «Gli ospiti non devono accorgersi della complessità che c'è dietro una serata. Devono poter ascoltare bene un intervento, seguire un video e partecipare alla festa senza tempi morti o problemi tecnici. Per arrivare a questo risultato servono preparazione, prove e una regia capace di coordinare tutto», afferma il CEO di RAVASERVICE . Il lavoro comprende quindi anche sopralluoghi, pianificazione dei montaggi e assistenza tecnica durante lo svolgimento dell'evento.

Soluzioni personalizzate per budget differenti

La dimensione economica rimane uno degli aspetti centrali nella pianificazione degli eventi natalizi. Non tutte le aziende dispongono delle stesse risorse e una produzione articolata non è necessariamente la soluzione più indicata in ogni situazione. RAVA propone un'impostazione modulare, nella quale le scelte tecniche e scenografiche vengono definite a partire dalle priorità del cliente. «Non crediamo che un evento debba essere costoso per essere riuscito. Con un budget contenuto si possono ottenere risultati molto interessanti. A volte bastano un buon progetto illuminotecnico e un impianto audio adeguato, senza aggiungere strutture che non porterebbero un reale beneficio», chiarisce Andrea Ravenni. La personalizzazione riguarda dunque sia le produzioni complesse sia gli interventi essenziali, mantenendo attenzione alla qualità esecutiva.

Un solo interlocutore, dall'idea iniziale fino al disallestimento

Affidarsi a un solo partner per decorazioni, installazioni, illuminazione e produzione tecnica dell'evento permette di mantenere una linea progettuale comune e semplificare il coordinamento operativo. «Quando ci sono diversi fornitori, il cliente deve spesso occuparsi di far dialogare persone, programmi e necessità tecniche differenti. Noi vogliamo ridurre questa complessità. Seguiamo il progetto dall'idea iniziale fino al disallestimento, coordinando le competenze necessarie e mantenendo un unico riferimento per il cliente», conclude Andrea Ravenni.

Con questa proposta, RAVASERVICE Srl estende al periodo natalizio il proprio modello di gestione integrata degli allestimenti e della produzione tecnica. Un servizio rivolto tanto alle aziende che desiderano caratterizzare la propria sede durante le festività quanto agli hotel che intendono valorizzare gli spazi di accoglienza, fino alle realtà interessate a realizzare un evento di fine anno. «Ogni progetto ha esigenze diverse e non esiste una soluzione valida per tutti. Il nostro compito è capire cosa vuole ottenere il cliente e costruire un risultato coerente, curato e sostenibile rispetto all'investimento disponibile», ribadisce Andrea Ravenni. Dall'installazione del primo elemento decorativo fino alla conclusione della festa aziendale, l'obiettivo resta quello di gestire tutte le fasi attraverso un progetto condiviso.

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