Nel momento più difficile della stagione, la squadra di Simone Inzaghi si gioca tutto in Europa: blaugrana in finale a 1,50, segno «1» a 1,60

Milano, 29 aprile – La partita più importante della stagione nel momento più difficile. L’Inter, nei 180 minuti contro il Barcellona, si gioca la qualificazione alla finale di Champions League: dopo tre sconfitte tra campionato e Coppa Italia, i nerazzurri sono chiamati a reagire, anche se le quote Snai non sono dalla parte della squadra di Inzaghi. Il Barça è favorito nei primi 90 minuti del doppio confronto a 1,60; seguono il pareggio a 4,25 e il «2» a 4,90, in una partita in cui l’Over e il Goal rispettivamente a 1,50 e 1,55 partono avanti rispetto a Under e No Goal, entrambi a 2,35.

Marcatori Lautaro Martinez resta la grande speranza dell’Inter: un gol dell’argentino vale 3,00, alle sue spalle Thuram a 3,50 e la coppia Taremi-Arnautovic a 4,00. Gli spagnoli, senza Lewandowski, rispondono con Ferran Torres e Raphinha a 2,50, Pau Victor a 2,75 e Ansu Fati a 3,00.

Passaggio del turno Tutto si deciderà poi a San Siro nella gara di ritorno in programma tra una settimana. La differenza, netta, nella lavagna per l’andata, si assottiglia per il doppio confronto: nell’antepost per il passaggio del turno, l’Inter parte a 2,50, con il Barcellona a 1,50. Nelle quote antepost per la vittoria finale, infine, parte avanti proprio il Barcellona a 3,00; dietro ci sono Psg (3,50), Arsenal (4,00) e Inter (5,00).

Ufficio Stampa

Snaitech

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi