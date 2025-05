Novità assoluta nel settore XGRIDS presenta ad Autodesk DevCon Europe 2025 il plug-in 3DGS Scan-to-BIM basato sull'intelligenza artificiale per Revit

La soluzione hardware + software end-to-end riduce i tempi di modellazione del 70-90%, mantiene la precisione di livello centimetrico ed elimina le rilavorazioni.

AMSTERDAM, 23 maggio 2025 /PRNewswire/ -- In occasione di Autodesk DevCon Europe 2025, XGRIDS ha lanciato oggi LCC per Revit, il plug-in basato sull'intelligenza artificiale che integra la tecnologia 3D Gaussian Splatting (3DGS) con Autodesk Revit. Sviluppata in collaborazione con Autodesk, questa innovazione offre un'automazione scan-to-BIM che consente di ottenere miglioramenti dell'efficienza del 70% mantenendo una precisione di 3 cm.

LCC per Revit collega Revit ai modelli LCC (Lixel CyberColor) di XGRIDS, che combinano dati LiDAR e visivi acquisiti dai dispositivi di scansione mobili Lixel di XGRIDS. La soluzione Lixel sostituisce le misurazioni manuali con la scansione mobile, quindi utilizza l'intelligenza artificiale per rilevare ed estrarre gli elementi dell'edificio dai modelli fotorealistici creati utilizzando i dati di scansione. Questo riduce i tempi di modellazione automatizzando la creazione di muri, porte e finestre direttamente in Revit, trasformando gli edifici fisici in modelli BIM in un unico flusso di lavoro coordinato, senza richiedere ai modellatori di misurare e ricreare individualmente ogni elemento.

"Il settore delle costruzioni ha bisogno di strumenti che siano in grado di comprendere sia la precisione dei dati di scansione sia l'intelligenza dei flussi di lavoro BIM", ha dichiarato Sunny Liao, Direttore Global Business di XGRIDS. "LCC per Revit rappresenta la convergenza pratica tra intelligenza spaziale e intento progettuale".

Funzionalità principali:

Gli algoritmi di intelligenza spaziale proprietari di XGRIDS incorporano dati semantici nei modelli LCC, consentendo la creazione di componenti Revit con un clic e permettendo ai team di passare senza problemi tra le varie fasi di progettazione, costruzione, monitoraggio e consegna con visualizzazione 3DGS fotorealistica e modellazione BIM parametrica.

Il plug-in LCC per Revit sarà disponibile sull'Autodesk App Store entro la fine di maggio 2025 e supporterà Revit 2025 e versioni successive.

Informazioni su XGRIDS

XGRIDS sviluppa soluzioni di intelligenza spaziale che vannp da hardware di acquisizione a software di ricostruzione 3D, fino a integrazioni basate sull'intelligenza artificiale con flussi di lavoro standard del settore. Le innovazioni dell'azienda collegano la realtà fisica e quella digitale nei settori dell'edilizia, dei media e dei settori emergenti.

