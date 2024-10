Nuova Academy di SEOZoom: formazione completa per il digital marketing

Napoli, 2 ottobre 2024 - Parte oggi la rivoluzione della Academy di SEOZoom, che evolve in una piattaforma di formazione avanzata, punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali in ambito marketing, con accesso diretto a risorse innovative e sempre aggiornate.

Se è importante per un business online, in SEOZoom Academy c’è, pronta ad accompagnare professionisti e aziende verso il successo.

"SEOZoom fa rima con Academy! Non c’è business senza evoluzione. Non c’è evoluzione senza formazione. Ecco perché abbiamo deciso di realizzare SEOZoom Academy, una piattaforma di formazione avanzata che permette di sviluppare le competenze richieste dal mercato e avere una marcia in più nel mondo del digital marketing", hanno dichiarato Ivano Di Biasi e Giuseppe Liguori, già ideatori di SEOZoom, il primo strumento italiano completo per la gestione delle attività SEO e Content Marketing.

Il rinnovo della SEOZoom Academy sarà progressivamente caratterizzato da percorsi formativi di copywriting, content marketing, social media management e altre discipline chiave del digital marketing.

Un'offerta formativa che si espande, quindi, rispondendo alle sempre nuove richieste del settore e alle esigenze di utenti di tutti i livelli di esperienza. I principianti potranno accedere a moduli introduttivi ed esplorare le basi della SEO, mentre i professionisti più navigati troveranno approfondimenti specifici e avanzati che spaziano dalle tecniche più innovative di ottimizzazione per i motori di ricerca all'applicazione diretta delle nuove strategie digitali. Saranno inoltre proposti nuovi approcci tecnici, focalizzati su tutto ciò che concerne la gestione dei piani editoriali, la creazione di contenuti ottimizzati e la pianificazione strategica di campagne sui social media.

Un'altra componente chiave di questa trasformazione è l’accesso a contenuti gratuiti: la nuova Academy offre un patrimonio formativo senza barriere d’ingresso, con una vasta libreria di webinar e video tutorial disponibili on demand, tenuti ogni settimana dai migliori esperti del settore che condividono best practice, insight e nozioni avanzate su aspetti specifici delle attività digital. Ogni lezione ha l’obiettivo di coniugare insegnamenti teorici e applicazioni pratiche, permettendo ai partecipanti di acquisire rapidamente le competenze necessarie da sperimentare direttamente nel proprio contesto lavorativo.

A completare l’offerta c’è SEOZoom Certified Professional, il corso intensivo e altamente personalizzato che guida gli utenti passo dopo passo fino alla certificazione. Questo percorso include un mix di lezioni video e sessioni one-to-one con un esperto SEOZoom, un metodo pratico e diretto per trasformare gli utenti in professionisti certificati della piattaforma. Il superamento dell’esame finale dà accesso a un attestato digitale, un riconoscimento valido e spendibile nel mondo professionale, che rappresenta un plus per il proprio curriculum, aumentando concretamente il valore sul mercato del lavoro.

L'Academy si caratterizza quindi come luogo di apprendimento e, al tempo stesso, spazio in cui costruire una community di professionisti che condividono conoscenze e si tengono aggiornati sulle ultime tendenze del digital marketing. Il settore è in rapida trasformazione, e SEOZoom lavora per garantire che la propria piattaforma formativa resti al passo con i cambiamenti del mercato, offrendo contenuti nuovi e arricchendo ulteriormente l’esperienza dei propri utenti.

In un panorama in cui la SEO è sempre più interconnessa con altre aree del marketing digitale, la nuova SEOZoom Academy offre una soluzione integrata che prepara i professionisti a dominare non solo i motori di ricerca, ma anche a gestire con successo campagne su più canali. Questa trasformazione ambiziosa pone SEOZoom Academy come un punto di riferimento per chiunque desideri migliorare ed espandere le proprie competenze nel mondo sempre più competitivo del web marketing.

