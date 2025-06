Nuova ricerca di Algorand Foundation: il TVL può essere facilmente gamificato

Da uno studio emerge che il valore totale bloccato (TVL) è una metrica inadeguata per costruire portafogli di criptovalute e prendere decisioni di investimento.

SINGAPORE, 11 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Un nuovo studio del team di tokenomica della Algorand Foundation mette in discussione una delle metriche più citate nel settore delle criptovalute: il valore totale bloccato. Il rapporto fornisce alcune delle prove più solide finora ottenute del fatto che il TVL, nonostante la sua importanza in dashboard, titoli e materiali per gli investitori, non ha alcuna incidenza sulla performance finanziaria di un token.

Una recente analisi condotta su oltre 300 criptovalute (esclusi bitcoin e stablecoin) nel periodo 2023-2024, condotta da Matthew Brigida, professore associato di finanza presso il SUNY Polytechnic Institute ed economista capo presso l'Algorand Foundation, non ha individuato alcuna prova che il TVL consenta di prevedere le prestazioni dei token.

Il team di ricerca ha creato portafogli settimanali che classificavano i token in base al TVL, mantenendo il 25% più alto e vendendo allo scoperto il 25% più basso, per verificare se i portafogli con TVL high-minus-low generassero alfa. Così non è stato.

"Il TVL viene spesso utilizzato per mostrare credibilità o potenziali rialzi, ma i nostri risultati dimostrano che non è un segnale di investimento efficace", ha affermato Brigida. "Anche dopo gli adeguamenti in considerazione di problemi noti come il doppio conteggio, i portafogli basati sul TVL non hanno prodotto rendimenti anomali."

Secondo uno studio, il TVL continua a essere un argomento ricorrente nei titoli dei media dedicati alle criptovalute, ma può trarre in inganno investitori e analisti. Piattaforme come Messari, Artemis e Token Terminal ora considerano il TVL una metrica secondaria, mentre Blockworks ha introdotto il REV (valore economico reale). Strumenti di analisi della community come Dune e L2BEAT stanno decentralizzando l'interpretazione del TVL o utilizzando metriche come il valore totale garantito (TVS). Nansen aggiunge contesto al TVL attraverso il comportamento del portafoglio e i flussi di denaro intelligenti, mentre Flipside Crypto sottolinea il valore degli utenti di alta qualità rispetto al TVL.

Man mano che le criptovalute si integrano sempre più nella finanza globale, la Algorand Foundation incoraggia piattaforme, ricercatori, investitori e media ad adottare parametri che riflettano l'utilizzo effettivo e la domanda economica. Questa ricerca sostiene il ruolo di Algorand nell'evoluzione del mercato delle criptovalute, integrando rigore accademico con approfondimenti in tempo reale sulla blockchain per un'innovazione basata sui dati in Web3.

Informazioni su Algorand FoundationLa missione di Algorand è quella di dare vita a un mondo in cui venga garantita l'integrità delle informazioni e le idee innovative possano diffondersi. La Algorand Foundation promuove l'ecosistema in rapida crescita di Algorand grazie a un ambiente di sviluppo di prima classe, supportando infrastrutture chiave e definendo standard tecnici, coadiuvando in modo completo costruttori e imprenditori e fornendo il quadro per una governance decentralizzata. Per saperne di più, visitare il sito algorand.co.

