Odoo S.A. annuncia una transazione da 500 milioni di euro aumentando il valore dell'azienda unicorno belga a 5 miliardi di euro

LOUVAIN-LA-NEUVE, Belgio, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Odoo S.A., azienda leader nel settore di software integrati per imprese, oggi ha annunciato una transazione da 500 milioni di euro guidata da CapitalG e Sequoia Capital con la partecipazione di BlackRock, Mubadala Investment Company, HarbourVest Partners, AVP e Alkeon. Questa seconda transazione in capitale riflette la forte fiducia nella visione e nell'impatto dell'azienda. Come parte della transazione, gli investitori esistenti, Summit Partners, Noshaq e Wallonie Entreprendre venderanno una parte delle proprie azioni. Summit resterà il maggiore azionista istituzionale di Odoo.

L'importante transazione sottolinea la posizione di leadership di Odoo nell'ecosistema dei software per PMI nonché il suo forte e redditizio profilo finanziario. Inoltre, mette in evidenza la continua volontà dell'azienda di ridimensionare il panorama dei software aziendali con soluzioni innovative e accessibili per le aziende di tutto il mondo.

Sin dalla sua fondazione nell'aprile 2002, Odoo S.A. si è impegnata a sviluppare e migliorare una suite completa di applicazioni per gestire piccole e medie imprese. Oggi, con più di 13 milioni di utenti e 7.000 nuovi clienti al mese, Odoo ha consolidato una forte presenza nel settore. Conosciuto per il suo design intuitivo, il software aiuta le aziende a concentrarsi su ciò che conta davvero: aumentare la soddisfazione dei clienti, innovarsi, ottimizzare i processi aziendali e le operazioni in modo efficiente.

Odoo S.A. ha raggiunto una crescita annuale fissa del 40% e si prevede che superi i 650 milioni di euro in termini di fatturato nei prossimi 12 mesi, con l'obiettivo di raggiungere 1 miliardo di euro nel 2027. L'azienda ha rafforzato la sua presenza globale creando 15 filiali e costruendo una rete di 7.500 partner in tutto il mondo. Grazie a quest'ultimo investimento, la valutazione aziendale di Odoo S.A. è arrivata a 5 miliardi di euro.

"Fabien e il suo team hanno costruito un business straordinario a partire dall'idea ambiziosa di mettere a punto una suite unica di applicazioni aziendali strettamente integrate," ha dichiarato Alex Nichols, partner di CapitalG, l'azienda di crescita indipendente di Alphabet Inc., società madre di Google. "La potente suite di app facili da utilizzare di Odoo ha conquistato clienti in oltre 100 Paesi, praticamente in tutti i settori, così come aziende da uno a centinaia di dipendenti. L'impegno profuso dal team per venti anni ha favorito la creazione di una solida community di partner, contributori e utenti che ne rappresenteranno le fondamenta negli anni a venire. Siamo entusiasti di collaborare con Fabien e con il comitato direzionale di Odoo."

"Odoo ha costruito un'azienda di software unica nel suo genere con una cultura, un prodotto e un ecosistema unici," ha affermato Andrew Reed, partner, Sequoia Capital. "Odoo è già un'impresa grandissima e sembra che il meglio debba ancora venire. Odoo ha il potenziale per poter trasformare, nel lungo termine, il mercato dei software per PMI e offrire una soluzione di valore ai clienti. Siamo felici di collaborare a lungo termine con Fabien e con il team di Odoo."

Il recente lancio di Odoo 18, versione più avanzata del software, avvenuto il 2 ottobre, rafforza la posizione sul mercato dell'azienda e incrementa le prestazioni complessive e l'esperienza dei clienti.

"Di solito, i software ERP sono costosi e prevedono un alto consumo di risorse per essere implementati, spesso senza riuscire a soddisfare le esigenze reali e i requisiti in evoluzione delle PMI. Abbiamo sviluppato una soluzione dal valore unico che sta svolgendo un ruolo centrale nel mercato" spiega Fabien Pinckaers, fondatore e CEO di Odoo.

L'investimento da 500 milioni di euro esemplifica il riconoscimento internazionale e la fiducia che l'azienda si è guadagnata nella community degli investitori. Dopo gli investimenti condotti da Summit Partners nel 2019, 2021 e 2022, quest'ultimo ciclo mette ancora di più in luce l'interesse degli investitori per Odoo.

Faris Al Mazrui, Head of Growth di Mubadala, ha dichiarato "Odoo rappresenta un esempio perfetto di innovazione come software globale grazie alla sua offerta di soluzioni scalabili e adattabili che danno alle aziende la possibilità di affrontare il viaggio verso la digitalizzazione e il cloud. Grazie all'esperienza di Mubadala nell'ambito degli investimenti nei software e al ruolo degli Emirati arabi uniti come centro tecnologico in rapida crescita, crediamo che Odoo sia un partner eccezionale per le aziende che si stanno adattando all'utilizzo del cloud e dell'IA. Siamo felicissimi di supportare la sua crescita in tutto il mondo".

"Odoo continua a fornire soluzioni che crediamo stiano aiutando a trasformare il panorama dei software aziendali e lo sta facendo con uno slancio impressionante," ha aggiunto Antony Clavel, Direttore generale di Summit Partners che ha lavorato nel consiglio di amministrazione di Odoo sin dal primo investimento di Summit avvenuto nel 2019. "Siamo felici di dare il benvenuto a nuovi investitori e non vediamo l'ora di lavorare insieme per supportare l'entusiasmante crescita di Odoo." A seguito di questa transazione, Summit resta il maggiore azionista istituzionale di Odoo.

Odoo non si ferma qui. Per il 2025, l'azienda unicorno è pronta ad accogliere molte altre opportunità e progetti di espansione rafforzando le proprie capacità nell'ambito della ricerca e dello sviluppo in modo da accelerare l'innovazione nell'offerta di applicazioni.

"Abbiamo intenzione di aprire cinque nuove sedi nei prossimi tre anni in Europa, America latina e nella regione Asia-Pacifico," ha detto Sebastien Bruyr, Direttore commerciale di Odoo. Alessandro Mazzocchetti, Direttore finanziario, ha aggiunto "sono certo che Odoo resterà redditizia in termini di EBITDA e di flusso di cassa dato che stiamo espandendo il nostro team e la nostra portata mondiale. Continueremo a lavorare sodo per soddisfare i nostri clienti e partner!".

Secondo Olivier Vanderijst, CEO di Wallonie Entreprendre (WE) "la natura visionaria e strategica della gestione di Odoo e il rigore con il quale è stata implementate questa visione hanno portato a un'incredibile valutazione di 5 miliardi di euro che ha attratto i migliori investitori del mondo. Proprio per questa ragione, WE ha firmato la transazione rimanendo comunque uno degli azionisti dell'azienda per supportare la crescita futura come giocatore locale".

J.P. Morgan SE ha agito come unico placement agent di questa transazione.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2562327/Odoo.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2562328/odoo_logo.jpg

