Oltre 120 aziende pugliesi al workshop Finera: opportunità di finanza agevolata per rilanciare l'industria locale

Le imprese pugliesi puntano sulla finanza agevolata per affrontare le sfide del manifatturiero e stimolare la crescita economica



Bari, 15 aprile 2025 – Si è svolto con grande partecipazione il workshop "Contributi e Bandi 2025", organizzato da Finera presso l'Hotel Excelsior di Bari. L'evento ha visto la presenza di oltre 120 aziende locali, desiderose di esplorare le opportunità offerte dalla finanza agevolata per il futuro.

Durante l'incontro, Giordano Guerrieri, CEO di Finera, insieme a Moira Mazzone (Responsabile Finanza Agevolata Finera), ha evidenziato il ruolo cruciale della finanza agevolata nel sostenere le piccole e medie imprese nel loro percorso di innovazione e crescita.

"In un contesto economico complesso, l'accesso a contributi e bandi è fondamentale per le PMI che desiderano investire in nuovi progetti e competere efficacemente", ha dichiarato Guerrieri.



L'evento ha fornito ai partecipanti una panoramica approfondita sui principali bandi e contributi disponibili per il 2025, con un focus particolare su quelli regionali e nazionali. Sono state presentate le modalità di accesso ai finanziamenti e le corrette strategie per la presentazione di progetti vincenti, arricchite da casi studio di successo, come quello della leccese Eurofood srl, che ha dato testimonianza dell’efficacia del supporto di Finera per l’accesso ai contributi.

Guerrieri ha inoltre analizzato la situazione attuale delle imprese pugliesi, sottolineando le sfide che hanno caratterizzato il panorama industriale negli ultimi anni. "Nonostante un contesto difficile, con una contrazione della produzione industriale e un calo della fiducia delle imprese, le aziende pugliesi hanno dimostrato resilienza. È fondamentale sfruttare le opportunità offerte dalla finanza agevolata per invertire questa tendenza e riprendere a crescere", ha affermato.

Secondo i dati più recenti, la Puglia ha registrato un incremento del numero di imprese nel 2024 (+0,54%), posizionandosi tra le regioni italiane con la migliore performance. Tuttavia, il settore manifatturiero continua a fronteggiare sfide significative, con una contrazione generalizzata del numero di aziende.

Guerrieri ha messo in evidenza come la tradizione manifatturiera pugliese e la capacità di innovazione rappresentino un pilastro fondamentale per l'economia locale.

"Il tessuto imprenditoriale pugliese possiede tutte le potenzialità per guidare la ripresa economica. La combinazione di competenze, esperienza e spirito innovativo è ciò che ci permetterà di affrontare le sfide future", ha concluso Guerrieri.



Finera, attraverso eventi come il workshop "Contributi e Bandi 2025", ribadisce il suo impegno nel supportare le PMI di tutta Italia, offrendo consulenza specializzata e strumenti concreti per accedere alle risorse finanziarie necessarie allo sviluppo e all'innovazione.

Per maggiori informazioni

Finera srl

Sito web: https://finera.it/

