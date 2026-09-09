OLTRE LA TELA: JEFF KOONS REINVENTA IL TEMPO CON HUBLOT

NYON, Svizzera, 9 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Hublot è orgogliosa di annunciare una straordinaria collaborazione con l'artista di fama mondiale Jeff Koons. Una partnership destinata a prendere forma concreta. Sia Koons che Hublot operano secondo lo stesso principio: trasformare la tensione in forma, la contraddizione in armonia, l'eccesso in precisione. Ciò che sembra giocoso è in realtà frutto di una progettazione meticolosa. Ciò che sembra naturale è il risultato di una padronanza assoluta. Ed entrambi questi attori fanno risalire il loro momento di svolta al 1980, l'anno in cui Hublot ha rivoluzionato per la prima volta il mondo dell'orologeria e Koons ha iniziato a ridefinire l'arte contemporanea.

Dal 2011, Hublot collabora con artisti di ogni genere: dagli architetti ai pittori, dagli artisti di strada a quelli contemporanei, fino ai designer, figure di spicco che ridefiniscono la cultura e sfidano le percezioni, mutando la creazione in un'affermazione di identità. Oggi, la Maison è orgogliosa di annunciare che Jeff Koons, una delle figure più illustri, di maggior successo commerciale e più controverse dell'arte contemporanea è il nuovo Ambasciatore Hublot. Un artista che, da oltre quarant'anni, trasforma oggetti di uso quotidiano in icone culturali. Balloon Dog, Rabbit, Puppy: forme semplici esaltate attraverso le proporzioni, una lavorazione artigianale e la cura dei dettagli. Ciò che sembra semplice è in realtà strutturalmente complesso. Ciò che sembra spontaneo è invece frutto di un'attenta costruzione. Ed è in questo che Hublot e Koons si incontrano.

Proprio come Koons, Hublot ritiene che l'artigianalità debba essere percepita. Grazie al design, ai materiali esclusivi, ai movimenti di propria produzione, all'innovazione tecnica e a una realizzazione senza compromessi, Hublot trasforma l'ingegneria in emozione e la complessità in chiarezza. Entrambi condividono la stessa disciplina: nulla è casuale. Ogni superficie ha una sua funzione. Ogni dettaglio è studiato con cura. Ogni curva, ogni rifinitura e ogni proporzione hanno una loro ragion d'essere.

"Hublot e io abbiamo sempre condiviso il fascino per le scienze dei materiali. Come artista, cerco sempre di andare oltre l'oggetto e il materiale, affinché lo spettatore possa trovare nell'opera finita un significato che vada oltre la semplice somma delle sue singole parti. Hublot si avvale di tutta la tecnologia necessaria alla realizzazione di orologi d'eccezione e ricorre anche alle scienze dei materiali per trasformare l'oggetto in qualcosa in cui tutti noi possiamo trovare ancora più rilevanza e significato. Hublot è una manifattura che punta sulla profondità, nella quale i materiali vengono reinventati, i movimenti perfezionati e il design ripensato con uno scopo preciso" ha dichiarato Jeff Koons.

"Siamo orgogliosi di collaborare con Jeff Koons. Pochi artisti hanno trasformato la cultura contemporanea, convertendo oggetti di uso quotidiano in icone globali attraverso le proporzioni, la precisione e un'esecuzione impeccabile, come ha fatto Jeff Koons. Questa collaborazione riflette esattamente ciò su cui Hublot si concentra attualmente: la sostanza. È fantastico poter condividere con Jeff ciò che da sempre rappresenta il punto di forza di Hublot: la tensione fra tradizione e rottura, meccanica ed emozione, innovazione e artigianato, che rivela come dietro l'audacia si celi una disciplina straordinaria e sotto la superficie un'impareggiabile maestria." ha affermato Julien Tornare, CEO Hublot.

Questa collaborazione non è solo apparenza,. è piuttosto la profondità di ciò che si cela sotto. Insieme, Hublot e Koons danno corpo a icone per mezzo dell'artigianalità, del significato e dell'emozione.

JEFF KOONS

Pochi artisti hanno trasformato la cultura popolare in iconografia in modo così profondo come Jeff Koons. Da oltre quarant'anni ridefinisce l'arte contemporanea prendendo oggetti di uso quotidiano ed esaltandoli attraverso le proporzioni, la trasformazione dei materiali e una lavorazione artigianale caratterizzata da grande precisione e cura. Famoso per opere quali Balloon Dog, Rabbit e Puppy, Koons trasforma l'ordinario in straordinario, l'effimero in permanente e il giocoso in monumentale. Dietro le superfici riflettenti e le forme universalmente riconoscibili si cela una disciplina radicata nell'esperienza dei sentimenti e delle sensazioni, nonché un impegno a concretizzare una visione attraverso la realizzazione. Dietro il loro aspetto giocoso si cela un legame profondo con l'esperienza umana e la nostra storia collettiva, oltre a una celebrazione di questo momento storico. Il suo lavoro ruota attorno ai temi dell'accettazione di sé, dell'empowerment e della trascendenza. Superfici lucidate a specchio, precisione industriale e massima cura dei dettagli sono diventati il suo tratto distintivo, trasformando oggetti effimeri in simboli iconici senza tempo.

HUBLOT

Nel 1980, per la prima volta, un orologio si presenta con cassa in oro e cinturino in caucciù, rivoluzionando il mondo dell'orologeria di lusso. Dal nome della lunetta a forma di oblò con viti a vista, nasce Hublot e con Hublot, l'Art of Fusion.

Nel 2005 il marchio porta questo esercizio di creatività a un livello superiore con il Big Bang e il suo design, le sue dimensioni e la sua cassa a sandwich iconici. Nello stesso anno si aggiudica il premio per il miglior design al Grand Prix d'Horlogerie de Genève. Da allora, spinto da questa mentalità rivoluzionaria, il Big Bang non ha mai smesso di reinventarsi. Il XXI secolo ha il suo primo orologio iconico.

Il concetto di fusione è onnipresente, è il principio guida di ogni collezione. Gli orologi Big Bang rimodellano le geometrie del tempo; la collezione Classic Fusion bilancia audacia e moderazione, mentre gli Exceptional Timepiece superano le aspettative per creare segnatempo senza precedenti. Con il suo approccio dirompente che sfida le convenzioni, il DNA di Hublot è trascritto nei calibri di manifattura di Unico, Meca-10 e Tourbillon, per aggiungere un ulteriore livello di significato all'Art of Fusion.

Dal 2026, l'impegno di Hublot verso l'eccellenza tecnica è sostenuto da una garanzia con una nuova struttura che, per gli orologi idonei acquistati a partire dal 1° gennaio 2026, prevede una garanzia di base di 5 anni e un'estensione opzionale di altri 5 anni grazie al programma Hublotista, a condizione che la garanzia di base sia ancora attiva al momento della registrazione. Ciò permetterebbe di estendere la copertura fino a dieci anni.

L'alchimia è radicata in Hublot e non solo alla Manifattura. La magia può avvenire su un campo da calcio, dando vita a collaborazioni con grandi eventi (UEFA Champions League e UEFA EuroTM). Altre volte nasce durante un concerto, una partita di basket, una performance artistica o un'esperienza gastronomica unica con la famiglia di chef stellati di Hublot. È così che le Hublot Vibes prendono vita, attraverso momenti di esaltazione condivisi tra gli Hublotisti, la comunità di orgogliosi proprietari di segnatempo Hublot. L'Art of Fusion va oltre il tangibile. È un modo di essere, lo stile di vita Hublot.

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