O.M.S.: l’evoluzione dei meccanismi per le sedute da ufficio

Conegliano (Tv) - 12 dicembre2024 - Negli ultimi anni, gli spazi lavorativi hanno subito profonde trasformazioni. I cambiamenti sociali dettati dal 2020 hanno accelerato l'adozione di modelli di lavoro flessibili, influenzando il design degli uffici e degli arredi. Tra questi, le sedute da ufficio hanno assunto un ruolo centrale, evolvendosi da semplici strumenti funzionali a elementi chiave per il benessere e la produttività.

Ergonomia e benessere al centro

Uno degli aspetti più evidenti del cambiamento è la crescente attenzione alla salute e al benessere dei dipendenti, concetti che sono diventati centrali per molte aziende. Le sedute da ufficio non sono più semplici strumenti, ma dispositivi pensati per migliorare la postura e ridurre i rischi legati alla sedentarietà, integrando soluzioni innovative che superano le tradizionali concezioni di sedie da lavoro. Parallelamente, l’evoluzione degli spazi collaborativi e delle aree informali ha portato a ripensare al design, trasformandole in elementi capaci di stimolare la comunicazione e la creatività.

O.M.S. si distingue per il suo impegno verso soluzioni versatili e innovative. L'azienda propone nella propria gamma componenti che uniscono comfort, design e funzionalità, come ad esempio il meccanismo oscillante M923SC, dalla forma compatta, progettato per sedute senza colonna a gas. Questo dispositivo, grazie al suo movimento fluido, offre un'esperienza ergonomica avanzata, ideale per sedute destinate a sale riunioni e lounge moderne.

Versatilità e spazi flessibili

Con l’affermarsi del lavoro ibrido, gli uffici si sono trasformati in spazi multifunzionali, dove le postazioni fisse lasciano il posto a configurazioni dinamiche e condivise. Le sedie, un tempo legate a scrivanie individuali, devono oggi adattarsi a nuove esigenze di flessibilità.

Questo cambiamento ha richiesto soluzioni più leggere, modulari e facilmente adattabili a diversi contesti lavorativi, ma anche versatili nel design, capaci di integrarsi armoniosamente in ambienti differenti senza sacrificare funzionalità o stile. Per rispondere a tali necessità, O.M.S. ha recentemente integrato nel reparto produttivo attrezzature tecniche di ultima generazione per la lavorazione del tondino, che consentono la realizzazione di strutture in metallo su disegno del cliente. Include operazioni come piegatura, schiacciatura, foratura, saldatura e verniciatura del filo. Offre così nuove possibilità creative e soluzioni su misura per i tutti i produttori di sedie e arredo.

Sostenibilità e materiali innovativi

La sostenibilità sta rivoluzionando l’arredo per ufficio, spingendo le aziende a scegliere materiali eco-compatibili e soluzioni riciclabili. Oggi, le sedute non garantiscono solo comfort ed estetica, ma riducono l’impatto ambientale grazie a materiali più naturali, design modulari e processi a basse emissioni.

O.M.S. si allinea a questa filosofia, integrando materiali di alta qualità con tecnologie produttive orientate alla transizione 4.0. Grazie a soluzioni progettuali che valorizzano il riutilizzo e il riciclo, l'azienda realizza componenti duraturi e sostenibili. L’approccio modulare dei prodotti di O.M.S. consente non solo di soddisfare le richieste del mercato moderno, ma anche di ridurre gli sprechi.

Innovazione e comfort per ogni seduta

“Il cambiamento delle sedute d’ufficio riflette l’evoluzione delle esigenze lavorative moderne” afferma Marika De Martin CEO di O.M.S., che aggiunge: “Investire in arredi innovativi non è solo un beneficio per i propri dipendenti, ma un passo avanti verso un futuro più inclusivo e rispettoso dell’ambiente.”

Insomma, che si tratti di una poltroncina per una sala d’attesa o di una chaise lounge, O.M.S. trasforma ogni idea in un’esperienza di comfort unico, incarnando la sua "Passion for Movements" attraverso soluzioni che uniscono design, funzionalità e dinamismo.

O.M.S. Spa

Via Calmaor, 73

31020 San Vendemiano (TV)

info@omscomponents.it

+39 0438 778097

omscomponents.it